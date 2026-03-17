【HBC北海道放送】HBCの土曜お昼が変わる！「グッチーな！」がパワーアップしてリニューアル

北海道放送株式会社

北海道放送（HBC）にて好評放送中の番組『グッチーな！』が、４月から土曜ひる１１：５９にお引越し！装いも新たにリニューアルスタート！ リニューアル後は、『グッチーな！』でおなじみのMC・グッチーさんに加え、新たに滝谷美夢さんが加入！進行の森結有花アナウンサー、そして週替わりゲストとともに、さらににぎやかにお送りします。

グルメ、エンタメ、音楽、最新のトレンドから週末のおでかけスポットまで、「明日でかけたくなる」旬な情報をたっぷりお届け。土曜のお昼にワクワクをプラスします！

4月4日（土）の初回放送では、同枠で月に一度放送される『サタブラ』ＭＣ・平成ノブシコブシ吉村崇さんをゲストにお迎えし、グッチーさんが熱いおもてなし！「HBCの土曜お昼」をともに盛り上げるべく、両番組のＭＣが熱く語り合います。地元愛あふれるトークや、超簡単おもてなしグルメも必見です！

【番組名】 『グッチーな！』

【放送日時】 土曜ひる１１：５９～１３：００（４月４日（土）スタート） ※月１回は「サタブラ」（１１：５９～１３：００）を放送

【放送局】 北海道放送株式会社（HBC）

【出演者】 ＭＣ：グッチー、滝谷美夢 / 進行アシスタント：森結有花（HBCアナウンサー） / 週替わりゲスト

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