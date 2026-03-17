日本の現場に宿る「暗黙知」をAIで次世代に継承一般社団法人「匠和会」を設立

一般社団法人匠和会

一般社団法人 匠和会（所在地：東京都新宿区、代表理事：栗原 聡）は、2026年3月16日（月）に正式設立を発表いたしました。匠和会は、日本の製造業や様々な分野の現場に蓄積された「暗黙知」をAIを駆使して抽出、活用し、これを新たな価値創造に繋げるためのAI戦略を構築し、「人とAIが共生する社会」を創造することを目的として設立されました。AIをイノベーションのために利活用し、企業横断的な知識共有と新たな価値創造を推進してまいります。

■ 設立背景

現在、AI 技術は急速に発展する一方、米国や中国の巨大テック企業が主導する LLM（大規模言語モデル）開発競争が激化しています。この流れの中で、日本が世界に誇るべき独自の強みである「匠の技」や「現場の暗黙知」は、まだ十分に活用されてはおりません．働き方が非効率で属人的と揶揄される日本社会ですが、生み出されたインフラや製品は世界一の信頼性を誇り、匠（熟練した技術と経験を持つ人々）が活躍しています。非効率・属人的とも見える人々が内包している「知」は持続させるべき重要な宝であり、現場に隠れた「暗黙知」を AIで抽出・活用し、人と AI が共生する持続可能な未来につなげる、この着想が匠和会設立の起点です。

この、労働力人口の大幅な減少と、暗黙知を含む技術・知識の若手への継承不安という課題は、製造業をはじめ特に日本社会全体の喫緊の課題となっています。匠和会は、これらの社会課題を解決すべく、産学連携のもとで設立されました。

■ 匠和会の概要

◆ ビジョン

企業同士がそれぞれの情報空間・物理空間のデータと知識を共有することで、単独では解明できない暗黙知をAIとともに解明し、全体としての知の活用レベルを底上げします。将来において、「人」と「人が信頼できるAI」が共生する社会の実現を目指します。

◆ 活動内容

日本の製造業や様々な分野の現場に蓄積された専門知識を抽出・共有する革新的な手法を探求・実証します。企業間の壁を越えた連携を実現するとともに、AI を効率化の道具ではなくイノベーション多産な社会へ変容させる「人と共生する存在」として社会に根付かせ、新たな価値創造につなげる活動を推進します。

◆ 設立理事

代表理事：栗原 聡（慶應義塾大学 教授）

慶應義塾大学理工学部 教授。人工知能学会 会長。慶應義塾大学共生知能創発社会研究センター センター長。慶應義塾大学大学院理工学研究科修了。博士（工学）。

NTT基礎研究所、大阪大学、電気通信大学を経て、2018年より現職。科学技術振興機構（JST）さきがけ「社会変革基盤」領域 研究総括。オムロン サイニックエックス 社外取締役、日本DX人材アセスメント機構 理事長。総務省情報通信法学研究会 構成員など。マルチエージェント、複雑ネットワーク科学、計算社会科学などの研究に従事。著書『AI兵器と未来社会キラーロボットの正体』（朝日新書）、共編著『人工知能学大事典』（共立出版、2017）など多数。

理事：佐藤 知正（東京大学 名誉教授）

1973 年に東大産業機械工学科を卒業以来、電総研、東大先端研や工学系研究科などにおいて、50 年以上にわたって知能ロボットの研究開発や、ロボットの社会実装活動に従事。その間、日本ロボット学会の会長や、経産省次世代ロボット知能化技術開発プロジェクトのプロジェクトリーダー、ロボットによる社会変革推進会議の委員長を務めた。現在は、東京都や神奈川県、相模原市、南相馬市のロボットアドバイザーとして、ロボットの社会実装と産業化活動に注力しており、RobiZy 理事長、ロボットデリバリ協会代表理事なども務めている。教育にも力を入れており、東京高専の社会実装フォーラムの審査員長を務める他、高校教育に関しては、チャレンジを中核とする STEM 教育の新しい高校として設立されたクラークネクストの名誉学長として、” 好き”を” 得意”にする情報時代の基礎教育に取り組んでいる。

理事：梅田 靖（東京大学 教授）

東京大学 大学院工学系研究科 精密工学専攻 教授。

東京大学工学部助手、講師を経て、1999年4月より東京都立大学大学院工学研究科機械工学専攻 助教授、2005月2月より大阪大学大学院工学研究科機械工学専攻 教授。2014年1月より東京大学教授、2019年4月より現職。その他、グリーン購入ネットワーク会長、エコマーク運営委員会委員長、精密工学会ライフサイクルエンジニアリング専門委員会委員長などを務める。専門は、ライフサイクル工学、サステナブル・マニュファクチャリング、次世代ものづくり、設計学、メンテナンス工学。「デジタル・トリプレット」という概念を提唱している。主な著書に、サーキュラーエコノミー～循環経済がビジネスを変える（勁草書房）がある。

■ 匠和会 概要

法人名：一般社団法人 匠和会

代表理事：栗原 聡（慶應義塾大学 教授）

所在地：東京都新宿区下落合3-20-3 3階

設立：2025年7月28日

目的：日本の現場に宿る「暗黙知」をAIと融合させ、「分散型AI経済社会」の構築を目指す。人とAIが共生する

社会の実現に向けた産学連携活動を推進する。

URL：https://takuminexus.org/

■お問合せ先

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