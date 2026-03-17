親の見守りニーズに対応SOS機能・服薬リマインダー搭載スマートウォッチを発表！親へのプレゼント~心拍数測定や睡眠記録など日常の安心をサポート

Ｌ＆Ｌライブリーライフ株式会社

L&Lライブリーライフ株式会社（本社：東京都立川市、代表取締役社長：志田英知）は、家族の見守りをサポートする機能を搭載した「スマートウォッチ」を発表しました。

本製品は、SOS機能や服薬リマインダー、長時間座りすぎ通知などの機能を備え、日常生活の安心や健康管理をサポートすることを目的としたウェアラブルデバイスです。離れて暮らす親世代への見守りツールとしての利用も想定されています。

日本の高齢化と見守りニーズの高まり

日本では高齢化が進み、家族による見守りの重要性が高まっています。総務省の統計によると、日本の65歳以上の高齢者人口は約3,600万人に達し、総人口の約3割を占めるとされています。

一方で、仕事や生活の都合により、親と離れて暮らす世帯も増加しており、家族の健康や安全を気遣う「見守りニーズ」は拡大傾向にあります。

こうした背景から、健康管理やコミュニケーションをサポートするスマートウォッチなどのウェアラブル機器への関心も高まっています。

L&Lライブリーライフ株式会社では、こうした社会背景を踏まえ、日常生活の中で使いやすい見守り機能を備えたスマートウォッチを開発しました。

■多彩な機能が搭載

■一般的なスマートウォッチとの機能比較

※本製品は医療機器ではありません。健康管理機能は日常生活の参考情報としてご利用ください。[表: https://prtimes.jp/data/corp/148618/table/116_1_253a053cef307f8abede574756b5d9d9.jpg?v=202603170151 ]

※一般的なスマートウォッチは市場に流通している複数製品の情報を参考にした比較イメージです。

■製品の主な特長

【緊急時に対応するSOS機能】

緊急時にあらかじめ設定した連絡先へ通知を送ることができるSOS機能を搭載。万が一の際の連絡手段として活用できます。

【服薬リマインダー機能】

設定した時間に通知を行うことで、日々の服薬スケジュールの管理をサポート。飲み忘れ防止の補助機能として利用できます。

【長時間座りすぎ通知】

長時間同じ姿勢が続いた場合に通知を行い、体を動かすタイミングを知らせるサポート機能を搭載しています。

【日常生活を便利にするスマート機能】

着信通知やBluetooth通話機能に対応し、スマートフォンと連携することで通話や通知の確認が可能です。

【健康管理をサポートする基本機能】

心拍数の測定、歩数計、睡眠記録などの機能を搭載。日々の活動量や睡眠状況を記録し、生活習慣の把握に役立つ情報を提供します。

【超長持ち&適応機種】

260mAh大容量バッテリー搭載によって、約2.5時間充電すれば最大35日使用可能です！

■製品仕様

■商品詳細

楽天市場：：https://item.rakuten.co.jp/soppy/w302381/

発売を記念し、🎇期間限定・数量限定で15％OFFの特別販売企画を実施しております。🎊

■利用シーン

本製品は、以下のようなシーンでの活用を想定しています。

・離れて暮らす親世代の見守り

・日常生活の健康管理

・外出時の活動量記録

・スマートフォン通知の確認

また、1.85インチの大画面ディスプレイを採用しており、通知や情報を見やすく表示できる点も特長です。

■開発担当者コメント

「スマートウォッチは健康管理ツールとしてだけでなく、家族同士の安心感を支えるデバイスとしての役割も期待されています。本製品では、日常生活の中で無理なく使える見守り機能と、分かりやすい操作性を重視しました。離れて暮らす家族の安心につながる製品として、多くの方にご活用いただければと考えています。」

■ 企業コメント

同社は2015年の創業以来、日本市場向けにスマート家電や生活家電を展開。「高品質をより手に取りやすく」をコンセプトに商品開発を行っています。

今回のセールでは、より多くの方に実用的な家電製品を体験していただく機会を創出し、新生活のスタートをサポートすることを目的としています。

✿ ✿【ブランド紹介】ق ͜✿҉

SOPPY（ソッピー）について

SOPPYは、「SO（とても）」と「HAPPY（幸せ）」を組み合わせたブランド名を由来とし、

ユーザーの皆様に「健康」と「幸せ」をお届けすることを使命としております。

EnjoyWell- あなたの身近な健康の守護者

健康で便利、安心な生活を追求する人々に、シンプルで使いやすく、心のこもった健康管理の小型家電を提供し、信頼できる「家庭の健康パートナー」となることを目指します。

このグループに提供するのは：

【健康を数値化】する日常管理 ×【生活をより楽に】する心配りのあるサポート ×【睡眠をより安定】させるテクノロジーソリューション ×【精神をより豊かに】するリラクゼーション体験！

SOPPYの製品群は、日々の暮らしを効率的に改善する「スマート家電」や「健康管理アイテム」を中心に展開しており、多くのお客様から高い評価をいただいております。また、地球環境への配慮を重要視し、サステナブルな製品づくりに取り組むことで、次世代にわたり信頼されるブランドを目指しております。

ライブリーライフ株式会社について

ライブリーライフ株式会社（LivelyLife）は、創業当初3名でスタートしたショップが、現在ではスマートウォッチ、イヤホン、スマートフォンアクセサリー、小型家電、アウトドア・スポーツ関連アイテムを取り扱う専門企業へと成長しました。2024年8月現在、私たちは日本、欧米、東南アジアなどのショッピングモールに展開し、1000万人以上のお客様にご利用いただいております。最新テクノロジーを駆使し、高品質な製品を提供することで、日常生活を豊かにすることを目指しています。自社サイトやオンラインモールを通じて、革新と品質の追求を続けています。

【会社概要】

会社名：L&Lライブリーライフ株式会社

代表者：代表取締役社長 志田英知

所在地：東京都立川市錦町３-１-１３立川ASビル ３F

TEL：042-512-8274

URL：https://livelylife.jp/