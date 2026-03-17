“大容量×高コスパ”が支持「たっぷりパスタソース」シリーズがパスタソース温めるタイプ市場で購買個数No.1※を獲得

ハチ食品株式会社

ハチ食品株式会社(大阪府大阪市、代表取締役社長：高橋 慎一)は、「たっぷり大容量！」をコンセプトとした「たっぷりパスタソース」シリーズが、株式会社インテージの新SCIデータにおいて、パスタソース市場の購買個数No.1※を獲得しました。

物価上昇が続く中、家庭内での食事機会は引き続き高水準で推移しており、まとめ買いや大容量商品の需要も安定して続いています。こうした市場環境の中、「たっぷりパスタソース」シリーズは“1袋で2～3人前”という大容量設計と、手に取りやすい価格帯が、全国のご家庭で多くの支持を集め、パスタソース温めるタイプ市場において購買個数No.1となりました。本結果を受け、2026年3月中旬出荷分より順次、パッケージに「購買個数No.1」表記を開始いたします。

※インテージ新SCI パスタソース 簡便度：温めるタイプ市場 2025年1月～12月

■20年以上支持されるロングセラーシリーズ

「たっぷりパスタソース」シリーズは、発売以来20年以上にわたり支持されるロングセラーシリーズです。“1袋で2～3人前の、たっぷり大容量なレトルトパスタソース”をコンセプトに、大容量設計と価格のバランスを追求。料理のソースなどのアレンジにも活用でき日常使いしやすい商品として、多くのご家庭で親しまれてきました。

現在は全18種類を展開しており、2024年度にはシリーズ年間累計3000万食を突破しました。定番のミートソースやナポリタンに加え、クリーム系や和風系など幅広いラインナップを揃えています。

■今後の展開

今後は「購買個数No.1」表記パッケージの展開を通じて、店頭での視認性向上とブランド認知拡大を図るとともに、さらなる品質向上とラインナップ強化に取り組んでまいります。また、2026年秋冬には新フレーバーの発売も予定しており、シリーズのさらなる拡充を進めてまいります。

ハチ食品は、日常の食卓に寄り添う商品づくりを通じて、より多くのお客様に歓んでいただけるブランドを目指してまいります。

■パッケージ切替について

2026年３月中旬出荷分より順次切り替え予定です。

在庫状況により、旧パッケージ商品が流通する場合がございます。

■ハチ食品について

ハチ食品は、1845年(弘化2年)薬種問屋として創業。その調合技術を生かし、1905年(明治38年)、日本で初めて国産カレー粉を製造しました。カレー粉のパイオニアとして、又常に新しい味覚をお届けするスパイス、カレーメーカーとして、食を通じて社会に貢献していきます。

【会社概要】

名称 ： ハチ食品株式会社

所在地： 大阪府大阪市西淀川区御幣島2丁目18番31号

代表 ： 代表取締役社長 高橋 慎一

URL ： https://www.hachi-shokuhin.co.jp/

■一般の方からのお問い合わせ先

ハチ食品株式会社

お問い合わせ先： https://www.hachi-online.net/inquiry/

■取材・報道等に関するお問い合わせ先

ハチ食品株式会社

所在地 ： 大阪府大阪市西淀川区御幣島2丁目18番31号

TEL ： 06-6471-3557(事業企画部)

FAX ： 06-6475-7262

Email ：gss@hachi-shokuhin.co.jp

URL ： https://www.hachi-shokuhin.co.jp/