FWD生命、HDI格付けベンチマーク 最高評価『三つ星』を受賞

FWD生命保険株式会社

FWD生命保険株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長 兼 CEO : 伊地知 剛）は、サポートサービス業界の世界最大のメンバーシップ団体HDIの日本拠点であるHDI-JapanによるHDI格付けベンチマークの「クオリティ格付け（センター評価：電話）」において、当社「お客さまコンタクトセンター」と「代理店サービスセンター」のお客さまサービスが、最高評価『三つ星』を受賞したことをお知らせします。「お客さまコンタクトセンター」は3年連続5回目、「代理店サービスセンター」は2年連続2回目の受賞となります。

HDI格付けベンチマークは、専門の審査員が顧客視点でHDIの国際基準に基づいた評価項目に沿って、4段階（三つ星～星なし）で評価するものです。

当社が三つ星を受賞した「クオリティ格付け（センター評価：電話）」は、5つのクオリティ評価項目*で評価され、「お客さまコンタクトセンター」は「サービス体制」を、「代理店サービスセンター」は「コミュニケーション」を特に高く評価いただきました。

*5つのクオリティ評価項目：サービス体制、コミュニケーション、対応スキル、プロセス／対応処理手順、困難な対応

お客さまコンタクトセンター：お客さまからの保全、保険金・給付金に関する電話での手続き、各種問い合わせの窓口です。

代理店サービスセンター：当社募集代理店からの新契約、保全、保険金・給付金などに関する問い合わせや、募集人の営業活動をサポートしています。

HDI-Japanについて

HDIはITサポートサービスにおける世界最大のメンバーシップ団体であり、世界初の国際認定資格制度を築きあげました。HDIは1989年に米国に設立され、現在のビジョンは「卓越したカスタマエクスペリエンスでビジネスを成功させる」ことです。またHDIは業界で最も成功している「HDI国際年次カンファレンス」をカスタマサービス・テクニカルサポートプロフェッショナル向けに開催しています。HDIはそのメンバーを中心として運営を行い、どのベンダーからも中立で、人的ネットワークや情報共有を促進します。HDIは世界で50,000を超える会員を有し、米経済誌フォーチュン・世界企業上位の多数が加盟し、世界中に100の支部/地区会を有しています。HDI-Japanは日本のサポートサービス業界の要請に応えて、世界のHDIと同じコンセプトで2001年に設立されました。なおHDI-Japanはシンクサービス株式会社（本社：川崎市）により運営されています。

www.HDI-Japan.com(https://www.hdi-japan.com/)

FWD生命保険株式会社について

FWDグループは、香港証券取引所のメインボードに上場しており、アジアの10の地域で生命保険事業を展開しています。

FWD生命は「人々が抱く“保険”に対する感じ方・考え方を刷新すること」をビジョンに掲げ、

1996年8月の創業以来、常にお客さまの視点で考え、シンプルでわかりやすく、独自性豊かな商品・サービスを提供し、200万件を超えるご契約をお預かりしています。今後もFWDグループの一員としてアジアを代表する保険会社になることを目指します。

2025年11月28日発売のNEW よい保険・悪い保険2026年版（徳間書店）において、『FWD収入保障』が2018年の発売から7年連続で、ベストランキング第1位を獲得しました。

FWD生命についてより詳しく知りたい方は、www.fwdlife.co.jp(https://www.fwdlife.co.jp/)をご覧ください。