【xTool F2 Ultra UV、大阪で初登場！】デジタルものづくりブランド「xTool」の最新鋭レーザー＆プリント技術を一挙公開

Makeblock Japan 株式会社

デジタルものづくりブランド「xTool」を展開するMakeblock Japan株式会社は、2026年3月18日（水）～19日（木）にマイドームおおさかで開催される、オーダーグッズ専門展示会「オーダーグッズビジネスショー大阪2026（OGBS大阪2026）」に出展いたします。

本展示会では、国内のクリエイターや事業者から高い支持を得ている「Fシリーズ」をはじめ、各種ラインアップを一挙に展示いたします。名入れグッズ、アパレルプリント、ノベルティ制作など、ものづくりの現場に革新をもたらす最先端技術を、実機デモンストレーションを通じて直接ご体感いただけます。

なかでも最大の注目は、「GREEN FUNDING」にて応援総額1億円を突破した最新技術の結晶である「F2 Ultra UV」の大阪初展示です。実際に操作し、その圧倒的な性能をお試しいただける貴重な機会となっており、導入をご検討中のクリエイターや事業者の皆様にとって見逃せない内容となっています。

■出展概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/135536/table/24_1_e4a1435682635b758514a9f84cb0dbd3.jpg?v=202603171151 ]

皆様のご来場を、心よりお待ち申し上げます。

■注目の展示製品と最新テクノロジー

最新技術の結晶「xTool F2 Ultra UV」

K9クリスタル素材の内部に立体を刻むUVレーザー

これまでのレーザー加工機では難易度が高かったガラスやクリスタルへの加工を、極めて高い精度で実現する最新フラッグシップモデルです。熱影響を最小限に抑えたUVレーザー技術により、アクリルや木材の断面を焦がすことなく美しくカット・彫刻が可能。さらに、専用ソフトと連動してクリスタル内部に3Dの立体像を浮かび上がらせる「内部彫刻」にも対応しており、高級記念品やトロフィーなど、他社と明確な差別化を図れる高付加価値商材の制作を可能にします。

金属加工マスター「xTool F2 Ultra」

金属のレリーフ加工やカラー彫刻など、さまざまな高度加工を簡単に実現。加工効率と仕上がりを両立。

金属への鮮やかなカラー発色や深彫りを可能にするMOPAレーザーと、厚手のアクリル切断に強いダイオードレーザーの2種類を1台に搭載した革新的なモデルです。AIが素材を自動認識して最適な加工パラメータを提案するため、オペレーターの熟練度に依存せず、常に最高品質の仕上がりを驚異的なスピード（最大15,000mm/s）で実現します。

量産と自動化の要

大型CO2レーザー「xTool P3」

より大きな素材や厚みのある木材・アクリルの加工に特化した、高出力80WのCO2レーザー加工機です。広大な作業エリアを備え、内蔵カメラとLiDAR技術によるオートフォーカス、素材の端材を極限まで減らすスマートネスティング機能を搭載。大型看板やアクリルスタンドの大量生産において、圧倒的な歩留まりと効率化をお約束します。

【アパレル事業を加速】高精細「Apparel Printer（アパレルプリンター）」

オーダーグッズビジネスに欠かせないウェアプリントの最新ソリューションとして、Epson製デュアルプリントヘッドを搭載したアパレルプリンターを展示します。濃色生地への鮮やかな発色はもちろん、白インクの詰まりを防ぐ循環システムを搭載し、日々のメンテナンスの手間を大幅に軽減。デザインデータからわずか数分で高品質なオリジナルTシャツやトートバッグが完成します。

【個人事業主がビジネスを広げるポータブル機】「xTool F2」＆「xTool F1 Lite」

店舗のわずかなスペースや、イベント会場への持ち込みに最適な小型モデルも充実しています。多様な素材に対応するバランス型の「F2」と、圧倒的な低価格とスピードで導入ハードルを下げた入門機「F1 Lite」は、その場で名入れを行う「体験型ビジネス」に最適です。

■ 企業情報

xToolブランドについて

xToolは「ものづくりの楽しさをすべての人に」をミッションとする、世界トップクラスのコンシューマー向けレーザーテックブランドです。デスクトップ型のスマートなレーザー加工機やDTFプリンター、関連ソフトウェアの開発・製造を通じ、世界中のクリエイター、教育者、スモールビジネスの創造活動を支援しています。



Makeblock Japan株式会社について

会社名：Makeblock Japan株式会社

代表者：代表取締役 王 建軍

所在地：〒174-0045 東京都板橋区西台1-1-14

設立：2016年9月

事業内容：xTool製品の日本国内における販売、マーケティング、サポート

公式サイト：https://jp.xtool.com/(https://jp.xtool.com/)

Amazonストア：https://www.amazon.co.jp/xtool/(https://www.amazon.co.jp/xtool/)



報道関係者様からのお問い合わせ先

会社名：Makeblock Japan株式会社

担当者名：Jade

担当部署：広報担当

Email: jadeyan@xtool.com



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※「xTool」および「XTOOL」は Makeblock Co., Ltd. の登録商標です。



