参加無料！優勝者を予想して、Vポイント10万ポイント山分け！女子プロゴルフツアー「Vポイント×ＳＭＢＣ レディスゴルフトーナメント」の予想企画を「QUESTPARK」で開催

カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社

CCCMKホールディングス株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長兼CEO：高橋 誉則、以下「CCCMKHD」）は、予想エンターテインメントプラットフォーム「QUESTPARK」において、2026年3月20日（金）から22日（日）まで千葉県の紫カントリークラブ すみれコースで開催される女子プロゴルフツアー「Vポイント×ＳＭＢＣ レディスゴルフトーナメント」の優勝選手を予想するキャンペーン（https://questpark.tsite.jp/golf-vpl/）を、2026年3月17日（火）より実施いたします。参加者は大会3日間（54ホール）の優勝選手を予想し、予想が的中した方全員でVポイント10万ポイントを山分けすることができます。

CCCMKHDが運営する「QUESTPARK」は、スポーツの試合やさまざまなテーマの予想キャンペーンに参加し、予想が的中するとVポイントが獲得できる予想エンターテインメントプラットフォームです。現在、サッカー、バスケットボール、バレーボールをはじめとする国内プロスポーツリーグの予想コンテンツを提供しており、2026年1月には東京オートサロン2026においてeモータースポーツ大会「JEGT」の予想企画を実施するなど、リアル・オンラインを問わず、スポーツイベントとの連携を積極的に進めています。

今回、2026年3月20日（金）から22日（日）まで千葉県の紫カントリークラブ すみれコースで開催される女子プロゴルフツアー「Vポイント×ＳＭＢＣ レディスゴルフトーナメント」の優勝選手を予想するキャンペーン（https://questpark.tsite.jp/golf-vpl/）を、2026年3月17日（火）より実施いたします。参加者は、日本女子プロゴルフ協会のサイト（https://www.lpga.or.jp/tournament/jlpgatour/2026/2100/info）で公開される公式リーダーズボードを見ながら大会の展開を追うことができ、予想の締め切りまでは何度でも予想を変更することが可能です。ゴルフファンの方はもちろん、ゴルフに詳しくない方でも大会をお楽しみいただける企画となっておりますので、ぜひご参加ください。

予想しながら大会を楽しむ、ファンエンゲージメントの新しいかたち

「QUESTPARK」は、スポーツ観戦に「予想する」という新たな楽しみ方を加えることで、大会へのエンゲージメントを高める取り組みです。予想への参加時に簡単なアンケートにご回答いただくことで、女子プロゴルフファンの視聴習慣や来場意向、観戦に求める体験などを把握し、大会運営やファンマーケティングの向上に活用してまいります。

CCCMKHDは、「QUESTPARK」を通じて、スポーツをはじめとするさまざまなコンテンツに「予想する楽しさ」を掛け合わせることで、生活者のエンゲージメントを高める新しい体験を提供してまいります。

「Vポイント×ＳＭＢＣ レディスゴルフトーナメント 予想企画」概要

・予想受付期間：2026年3月17日（火）10：00～3月22日（日）10：00

※ 予想は締め切りまで何度でも変更可能です。最新の予想が有効となります。

・参加方法：QUESTPARK特設ページから優勝選手を選択し、アンケートに回答し送信

・参加費：無料

・予想内容：大会3日間（54ホール）の合計スコアが最も少ない優勝選手を予想

・インセンティブ：的中者全員でVポイント10万ポイントを山分け

・優勝者確認：2026年3月22日（日）表彰式後、当日中に大会公式サイト（https://vpointgolf.com/）にて公開

・結果発表：2026年3月24日（火）（予定）

QUESTPARK特設ページ（https://questpark.tsite.jp/golf-vpl/）

【大会概要】

・大会名称：Vポイント×ＳＭＢＣ レディスゴルフトーナメント

・公式サイト：https://vpointgolf.com/

・主催：CCCMKホールディングス株式会社、カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社

・特別協賛：株式会社三井住友銀行

・公認：一般社団法人日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）

・後援：野田市

・開催日：2026年3月20日（金）～3月22日（日）

・開催コース：紫カントリークラブ すみれコース（千葉県野田市目吹111）

・出場人数：108人（予定）

・賞金総額：1億円、優勝＝1,800万円

・競技方法：54ホールストロークプレー

（1）36ホール終了し、上位50位タイまでの者が決勝ラウンドへ進出する。

（2）最終ラウンド終了時に、第1順位の者が2人以上いた場合は、即日競技委員会が指定するホールにおいて、ホールバイホールによるプレーオフを行い、優勝者1人を決定する。