EC-CUBE、AI時代の新たなEC基盤「業務適応型コマース基盤（Adaptive Commerce Platform）」として刷新

株式会社イルグルム

株式会社イルグルム（本社：大阪府大阪市北区 代表取締役：岩田 進、以下「イルグルム」）連結子会社の株式会社イーシーキューブ（東京本社:東京都千代田区 / 大阪本社:大阪府大阪市北区 代表取締役:岩田 進 以下「イーシーキューブ」）は、高いカスタマイズ性で支持されてきたオープンソースECプラットフォーム「EC-CUBE」を、AI時代に対応した「業務適応型コマース基盤（Adaptive Commerce Platform）」として新たに位置づけ、製品コンセプトおよびサービス体系を刷新することをお知らせいたします。

生成AIの進化は、ソフトウェア開発の生産性を劇的に向上させるだけでなく、企業の業務プロセスそのものを大きく変えつつあります。こうした背景から、独自の商流やUX（顧客体験）を持つ企業がECに求めるものは「標準機能への適応」から「自社固有の業務ロジックの実装と、変化し続ける業務プロセスへの追従」へと移行しています。EC-CUBEは、この構造的な転換を捉え、企業の強みを最大限に活かせるコマース基盤へと刷新いたします。

本取り組みの第一弾として、SaaS型ECでは対応が困難なリユース、マーケットプレイス、製造業向け受発注DXの3領域において、業務特化型のパッケージを提供いたします。これまでシステム都合で妥協されがちだった固有のノウハウを切り捨てることなく「企業の資産」として実装し 、変化を前提とした柔軟なコマース基盤を実現してまいります。

EC-CUBEオフィシャルサイトはこちら(https://www.ec-cube.net/?argument=9oJpBfve&dmai=press)

背景：SaaS型ECの「Fit to Standard」がもたらす課題と、生成AIがもたらす転換点

1. 既存SaaSの限界と、「システムに業務を合わせる」ことのジレンマ

近年、EC市場においてはSaaS型プラットフォームやパッケージ型ソフトウェアの普及が進み、多くの企業が低コスト・短期間でのEC導入を実現しています。しかし、これらの既存ソリューションは「標準的なビジネス形態」に最適化されたサービスであり、企業固有の商流や業務フローに対応するためには構造的な限界があります。

その結果、独自のUX（顧客体験）を持つ企業は「業務をシステムに合わせる（Fit to Standard）」ことを求められ、自社の競争力の源泉となる独自の業務プロセスや顧客対応を諦めざるを得ない状況が生まれています。

2. 生成AIの進化がもたらす、開発と業務プロセスの劇的な変化

一方、昨今の生成AIの進化は、二つの大きな変化をもたらしています。一つは、ソフトウェア開発の生産性の劇的な向上。もう一つは、企業の業務プロセスそのものの変容です。これまで人手に依存していた業務が、AIとの協働によって再設計される時代が到来しています。

この二重の変化は、EC基盤に対する要求を根本から変えます。業務プロセスがAIによって進化し続ける以上、それを支えるコマース基盤もまた、変化を前提とした柔軟な構造を持たなければなりません。こうした中で、生成AIによる劇的な開発生産性の向上により、企業が独自のシステムそのものを柔軟に進化させることが、現実的な選択肢となったのです。

3. ゼロからの開発リスクを解消する、AI時代の新たな「コマース基盤」

ただし、生成AIだけでゼロからコマースシステムを構築しようとすると、業務要件の整理から設計、開発、テストの各工程において検討事項が膨大になり、品質やセキュリティの担保にも大きな負担が伴います。高度な品質が要求されるコマース領域だからこそ、開発の起点となる基盤の存在が不可欠です。

こうした背景を受け、EC-CUBEは、汎用的なECソフトウェアでは収まらない業務要件を持つ企業に向けて、領域特化型のコマース基盤を提供いたします。この基盤は、ビジネススキームに必要な業務ロジックをあらかじめ備えるとともに、AIによる業務プロセスの進化と追加開発のベースとしても機能します。

「業務適応型コマース基盤」とは

業務適応型コマース基盤（Adaptive Commerce Platform）とは、企業固有のビジネスモデルや商習慣を標準に適応することで切り捨てるのではなく、「企業の資産」として実装し、継続的に進化させることを可能にするコマース基盤です。

この新しいカテゴリは、以下の3つの原則に基づいています。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/9812/table/454_1_de642a7215d63f979aca625bb7be78ea.jpg?v=202603171151 ]

この設計思想はEC-CUBE全体に適用されます。そのうえで、特定の業務領域に深く対応するための製品として、以下の体系で提供いたします。

注力領域：3つの業務特化型パッケージ

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/9812/table/454_2_ac50c29ecb5ab20e1c5eae22e04e1447.jpg?v=202603171151 ]

本戦略の第一弾として、SaaS型ECでは対応が困難な以下の3領域において、業務特化型のパッケージを開発・提供してまいります。EC-CUBEは既にこれらの領域で多くの企業に採用されています。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/9812/table/454_3_3391641107664b30226e8c46e1824bf5.jpg?v=202603171151 ]



■ 株式会社イーシーキューブ概要

会社名：株式会社イーシーキューブ

東京本社：〒100-0006 東京都千代田区有楽町2-2-1 X-PRESS有楽町12F

大阪本社：〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田2-2-22 ハービスENTオフィスタワー8F

代表者：代表取締役 岩田 進

設立：2018年10月1日

主要株主：株式会社イルグルム

事業内容：ECオープンプラットフォームの開発・提供、ECサイトの構築・運用支援 等

URL：https://www.ec-cube.co.jp/

■ 株式会社イルグルム（YRGLM Inc.）概要

大阪本社：〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田2-2-22 ハービスENTオフィスタワー8F

東京本社：〒100-0006 東京都千代田区有楽町2-2-1 X-PRESS有楽町12F

代表者：代表取締役 岩田 進

設立：2001年6月4日

事業内容：マーケティングAI事業、コマースAI事業

URL：https://www.yrglm.co.jp/

株式会社イルグルムIR情報

【2026年9月期第1四半期】二桁の増収！四半期過去最高益を達成

・決算説明の動画および資料：https://yrglm.co.jp/ir/latest_results/