Leminoで全話配信中「復讐代行人３～模範タクシー～」都内23区を走行したオリジナルタクシーレポート！主演イ・ジェフンが実際に乗車...！

株式会社NTTドコモ

株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）が運営する映像配信サービス「Lemino(R)」において、全話独占配信中の韓国ドラマ「復讐代行人３～模範タクシー～」。本作の配信を記念し、作品デザインを施したオリジナルタクシーが、2026年1月19日（月）から2月1日（日）までの期間限定で、東京都内（23区・武蔵野／三鷹地区）を走行いたしました。

あわせて実施したオンライン・オフラインキャンペーンも含め、多くの反響をいただきました。

(C)SBS

オフィシャルフォト公開 :https://lemino.docomo.ne.jp/ft/0000151/

■作品世界を体感できる「復讐代行人３～模範タクシー～」オリジナルタクシーが都内を走行！

2026年1月19日（月）～2月1日（日）の2週間、「復讐代行人３～模範タクシー～」のドラマオリジナルタクシー計100台が、東京都内（23区・武蔵野／三鷹地区）を走行しました。本施策では、タクシー車体を作品仕様にラッピング。モビリティ車窓メディア「Canvas」では主演俳優イ・ジェフンの迫力あるビジュアルを掲出し、車内のタクシーサイネージメディア「GROWTH」では本施策限定の特別映像を放映しました。

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さらに、100台のうち1台は“金色ラッピングタクシー”として特別仕様で走行。街中で目を引く存在となり、SNS上でも多くの投稿が寄せられました。

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また、タクシーアプリ「S.RIDE（エスライド）」ではオリジナルタクシーの指定配車も可能となり、実際に乗車し作品の世界観を体感した利用者からは多くの反響が寄せられました。

※“S.RIDE”(エスライド)はS.RIDE株式会社の登録商標です。

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■主演イ・ジェフンがオリジナルタクシーに乗車

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本施策では、主演のイ・ジェフンが実際にオリジナルタクシーへ乗車。

劇中で〈模範タクシー〉を率いるキム・ドギを演じるイ・ジェフンが、ドラマの世界観を表現した空間を体験する貴重な機会となりました。当日の様子を収めたオフィシャルフォトも公開いたします。

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オフィシャルフォトはこちらでも公開中

https://lemino.docomo.ne.jp/ft/0000151/

■Leminoにて全話独占配信中！シリーズ最新作に注目

「復讐代行人３～模範タクシー～」は、法では救えない被害者に寄り添い、悪に立ち向かってきた〈模範タクシー〉が活躍する痛快復讐エンターテインメントシリーズの第3弾です。

今作では一部エピソードの撮影を日本・福岡市で撮影を実施。竹中直人、笠松将をはじめとする日本人キャストも特別出演し、国境を越えたスケール感のあるストーリー展開でも注目を集めました。

Leminoでは現在、全話独占配信中。さらに第1話～第3話は無料配信中です。あわせてシーズン1・シーズン2も配信しております。ぜひこの機会にお楽しみください。

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■作品概要

＜全16話 独占配信中＞

作品ページ(https://lemino.docomo.ne.jp/ft/0000151/)

・脚本

脚本：オ・サン「復讐代行人～模範タクシー～」シリーズ

・演出

演出：カン・ボスン「浪漫ドクター キム・サブ３」

・キャスト

イ・ジェフン：「復讐代行人～模範タクシー～」シリーズ、「交渉の技術」「シグナル」

キム・ウィソン：「復讐代行人～模範タクシー～」シリーズ、「ミスター・サンシャイン」

ピョ・イェジン：「復讐代行人～模範タクシー～」シリーズ、「キム秘書はいったい、なぜ？」

竹中直人（特別出演）：「ミッドナイト屋台～ラ・ボンノォ～」「ウォーターボーイズ」

「Shall we ダンス？」

笠松将（特別出演）：「フェイクマミー」「リング・ワンダリング」「花と雨」

・あらすじ

日本の港で行われる人身売買のオークション。その様子を遠巻きに見ていたタクシー運転手の

キム・ドギ（イ・ジェフン）は静かに車を降り、模範タクシーの仲間たちと共に敵に向かっていく。

ドギたちの復讐代行が再び始まる。

【「Lemino」概要】

ドコモの映像配信サービス。

感情でつながるLeminoならではの機能で、人気の映画やドラマはもちろん、独占配信のオリジナル、韓流作品や、スポーツ、音楽ライブまで豊富なコンテンツに出会える映像配信サービスです。

無料コンテンツ（広告付き）のほか、月額1,540円（税込）※１の「Leminoプレミアム」ではさらに充実のラインアップをお楽しみいただけます。

「Leminoプレミアム」を初めてご契約いただくお客さまは、初回初月無料※2でご利用いただけます。

■「Lemino」サービスサイト ： https://lemino.docomo.ne.jp/(https://lemino.docomo.ne.jp/)

※1 ＜Leminoプレミアム月額使用料＞

「Leminoプレミアム」の月額使用料は、ご契約方法によって料金が異なります。

・Web登録／ドコモショップでのご契約：月額1,540円（税込）

・App Storeでの購入：月額1,650円（税込）

・Google Playでの購入：月額1,650円（税込）

※2 ＜初回初月無料キャンペーン＞

・Leminoプレミアムに初回お申込みの場合に限り、月額使用料が31日間無料となります。

・過去にdTVで初回初月無料の適用を受けたお客さまで、本キャンペーンの適用を受けていないお客さまは適用対象となります。

・ 「Leminoプレミアム（App Storeでの購入）」「Leminoプレミアム（Google Playでの購入）」「Leminoプレミアムプリペイドカード」「Leminoプレミアム視聴用シリアルコード」をご利用のお客さまは、適用対象外です。

・他の無料キャンペーンと重複すると本キャンペーンが適用されない場合があります。

・本キャンペーンを終了する際は、「ドコモのホームページ」にてお知らせいたします。

・本キャンペーンは予告無く内容を変更させていただく場合がございます。

※「Lemino」は株式会社NTTドコモの登録商標です。

※内容は発表日現在のものです。コンテンツの提供形態、キャンペーン、番組内容などは予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

※お申込みの方法によっては、権利者の都合により、一部ご視聴になれないコンテンツがある場合がございます。