もっと心地よく、自分らしく動ける夏へ。 UVだけじゃない、TIGORAの夏肌快放コレクション

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株式会社アルペン

　スポーツ用品販売の株式会社アルペン（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：水野敦之）は、プライベートブランド「TIGORA（ティゴラ）」の2026年春夏コレクションを3月より順次、全国のスポーツデポ、アルペンおよびオンラインストアにて発売いたします。




■アクティブな毎日を後押しするTIGORAのコレクション。


TIGORAは日差しや汗のストレスを解消するだけでなく、「日本人に最適な着心地」に徹底してこだわりました。 アパレルブランドでは稀少な自社専属パタンナーが、日本人女性の体型に合わせミリ単位で調整し、シルエットと動きやすさを極限まで追求。キービジュアルには、走ることを通して自分らしい毎日を楽しむ、ランナー兼インフルエンサーの志村美希さん（@mikkitygram）を起用。機能性とデザインを両立させ、毎日のスポーツシーンがもっと快適に、楽しみになるようなコレクションを提案します。



■「カジュアルウェア」シリーズ


特殊な加工により、滑らかな肌触りと、毎日気兼ねなく着られる低価格を両立。


忙しい毎日でも、シワになりにくく、美しいシルエットをキープします。




【商品一例】


●UVカットコットンオーバーサイズTシャツ：1,999 円（税込）


滑らかなタッチで着心地の良いコットンTシャツ。キレイ目なコーディネートにも使いやすく、高見えする一枚です。また、さらっとした肌触りで暑い日にも最適。洗濯してもシワになりにくいのがうれしいポイントです！こちらはゆったりとしたオーバーサイズシルエットでパンツやスカートにも合わせやすいアイテムです。


サイズ：S.M.L.XL


カラー：ベージュ/ペールグリーン/ホワイト/グレイッシュブルー/グレー/ブラック


商品URL：https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?pid=9420070025-0001




●UVカットワイドデニム：3,999円（税込）


デニム特有の「重さ・硬さ」から解放する、軽くて柔らかいストレッチ素材を採用。 ワイドシルエットが腰の位置を高く見せ、スタイルアップを実現します。 爽やかなサックスブルーや春らしいペールピンクは、日差しを浴びるたびに目を惹くカラー。 足元の紫外線対策までスマートにカバーする、デイリーの頼れる一本です。


サイズ：S.M.L.XL


カラー：サックスブルー/ペールピンク/ブラック


商品URL：https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?pid=9443070026-0001




■「フィットネスウェア」シリーズ


「触れるたび、心地よい」フィット感と機能にこだわりました。日本人の体型に合わせ、おしり周りや


丈感をミリ単位で調整しています。




【商品一例】


●クロップドTシャツ柄：2,999円（税込）


トレンドのクロップド丈で、ウエストをすっきり見せたい方におすすめ。デザイナーと企画担当者がこだわり抜いた繊細な花柄が、コーディネートに華やかさをプラス。 抗菌防臭加工で「さらり・きれい・におわない」を実現しました。


サイズ：S.M.L.XL


カラー：ライトベージュ/ライラック


商品URL：https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?pid=3211030426-0001




●スコート： 3,499円（税込）


最旬のレイヤードスタイルを完成させる、注目のスコートデザインが登場。気になるヒップラインを賢くカバーしながら、脚をすらりと長く、美しく演出します。ふんわり揺れる軽やかなシルエットと、スタイリングのテイストに合わせて選べるカラーバリエーションで、コーディネートの主役になる一着です。


サイズ：S.M.L.XL


カラー：ラベンダー/チャコールグレー


※オンラインストアは3月下旬より販売開始予定




■「ランニングウェア」シリーズ


自社専属のパタンナーが開発を担当。数えきれないほどのコーディネート案から厳選し、1週間毎日違うスタイルを楽しめるコレクションを完成させました。




【商品一例】


●アイドライUVカットランニング半袖Ｔシャツ：1,999円（税込）


汗を素早く吸い取る吸水速乾性と、UVカット機能を標準装備。長時間走ってもベタつかず、日焼けの不安も忘れてしまうほどの快適さが、走り出すハードルを軽やかに下げてくれます。こだわりのポイントは、アスリートの情熱を表現した大胆なグラフィック使い。ランナーにとっての“晴れ着”感覚でポジティブなエネルギーをチャージ。


サイズ：S.M.L.XL


カラー：イエロー/サックスブルー/ラベンダー/ホワイト×サックスブルー/ホワイト×ピンク


商品URL：https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?pid=3843030626-0001




●マルチポケット4インチランニングショーツ：1,999円（税込）


夏のランニングを軽やかに。気になる日差しやムレを抑える機能性を備えた、高機能ショーツが登場。長年ランナーのフィードバックを反映し続け、女性の脚を最も美しく見せ、かつ実用的な「4インチ丈」に到達。UVカット機能に加え、効率よくムレを逃がす通気性と軽量性を兼ね備えています。


サイズ：S.M.L.XL


カラー：カーキ/ピーコックグリーン/サックスブルー×イエロー/ブラック/アイボリー


商品URL：https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?pid=3853030326-0001




【TIGORAレディスアパレル 特設ページ】
https://store.alpen-group.jp/product/tigora/ladies/



【販売店情報】


全国のスポーツデポ、アルペン、およびアルペングループオンラインストアでご購入いただけます。


・スポーツデポ・アルペン店舗一覧：https://store.alpen-group.jp/Form/RealShop/ShopList.aspx


・アルペングループオンラインストア：https://store.alpen-group.jp/


・アルペン楽天市場店：https://www.rakuten.ne.jp/gold/alpen/
・アルペングループヤフー店：https://store.shopping.yahoo.co.jp/alpen-group/
※店舗によりお取り扱いがない場合がございます。



■TIGORAとは


TIGORA（ティゴラ）は半世紀以上に渡ってスポーツに携わってきたアルペンが、“多くの方にもっと手軽にスポーツ用品を手に取ってほしい”という想いから、高機能かつコストパフォーマンスの高いスポーツアイテムを展開しているプライベートブランドです。



【TIGORA ブランドサイト】


https://store.alpen-group.jp/product/tigora/



【TIGORA オンラインストア】


https://store.alpen-group.jp/Page/214.aspx



【TIGORA公式Instagram】


TIGORA OFFICIAL


ID：tigora_official


URL：https://www.instagram.com/tigora_official/



TIGORA WOMEN


ID：tigora_women


URL：https://www.instagram.com/tigora_women/



株式会社アルペンについて


創業：1972年7月


資本金：151億円


業績：2,686億円、経常利益 104 億円（2025年6月期）


事業内容：・各種スポーツ用品、ゴルフ用品、アウトドア用品等の商品開発、販売


　　　　　・ゴルフ場、スキー場、フィットネスクラブの経営