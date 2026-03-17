もっと心地よく、自分らしく動ける夏へ。 UVだけじゃない、TIGORAの夏肌快放コレクション

株式会社アルペン

スポーツ用品販売の株式会社アルペン（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：水野敦之）は、プライベートブランド「TIGORA（ティゴラ）」の2026年春夏コレクションを3月より順次、全国のスポーツデポ、アルペンおよびオンラインストアにて発売いたします。

■アクティブな毎日を後押しするTIGORAのコレクション。

TIGORAは日差しや汗のストレスを解消するだけでなく、「日本人に最適な着心地」に徹底してこだわりました。 アパレルブランドでは稀少な自社専属パタンナーが、日本人女性の体型に合わせミリ単位で調整し、シルエットと動きやすさを極限まで追求。キービジュアルには、走ることを通して自分らしい毎日を楽しむ、ランナー兼インフルエンサーの志村美希さん（@mikkitygram）を起用。機能性とデザインを両立させ、毎日のスポーツシーンがもっと快適に、楽しみになるようなコレクションを提案します。

■「カジュアルウェア」シリーズ

特殊な加工により、滑らかな肌触りと、毎日気兼ねなく着られる低価格を両立。

忙しい毎日でも、シワになりにくく、美しいシルエットをキープします。

【商品一例】

●UVカットコットンオーバーサイズTシャツ：1,999 円（税込）

滑らかなタッチで着心地の良いコットンTシャツ。キレイ目なコーディネートにも使いやすく、高見えする一枚です。また、さらっとした肌触りで暑い日にも最適。洗濯してもシワになりにくいのがうれしいポイントです！こちらはゆったりとしたオーバーサイズシルエットでパンツやスカートにも合わせやすいアイテムです。

サイズ：S.M.L.XL

カラー：ベージュ/ペールグリーン/ホワイト/グレイッシュブルー/グレー/ブラック

商品URL：https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?pid=9420070025-0001

●UVカットワイドデニム：3,999円（税込）

デニム特有の「重さ・硬さ」から解放する、軽くて柔らかいストレッチ素材を採用。 ワイドシルエットが腰の位置を高く見せ、スタイルアップを実現します。 爽やかなサックスブルーや春らしいペールピンクは、日差しを浴びるたびに目を惹くカラー。 足元の紫外線対策までスマートにカバーする、デイリーの頼れる一本です。

サイズ：S.M.L.XL

カラー：サックスブルー/ペールピンク/ブラック

商品URL：https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?pid=9443070026-0001

■「フィットネスウェア」シリーズ

「触れるたび、心地よい」フィット感と機能にこだわりました。日本人の体型に合わせ、おしり周りや

丈感をミリ単位で調整しています。

【商品一例】

●クロップドTシャツ柄：2,999円（税込）

トレンドのクロップド丈で、ウエストをすっきり見せたい方におすすめ。デザイナーと企画担当者がこだわり抜いた繊細な花柄が、コーディネートに華やかさをプラス。 抗菌防臭加工で「さらり・きれい・におわない」を実現しました。

サイズ：S.M.L.XL

カラー：ライトベージュ/ライラック

商品URL：https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?pid=3211030426-0001

●スコート： 3,499円（税込）

最旬のレイヤードスタイルを完成させる、注目のスコートデザインが登場。気になるヒップラインを賢くカバーしながら、脚をすらりと長く、美しく演出します。ふんわり揺れる軽やかなシルエットと、スタイリングのテイストに合わせて選べるカラーバリエーションで、コーディネートの主役になる一着です。

サイズ：S.M.L.XL

カラー：ラベンダー/チャコールグレー

※オンラインストアは3月下旬より販売開始予定

■「ランニングウェア」シリーズ

自社専属のパタンナーが開発を担当。数えきれないほどのコーディネート案から厳選し、1週間毎日違うスタイルを楽しめるコレクションを完成させました。

【商品一例】

●アイドライUVカットランニング半袖Ｔシャツ：1,999円（税込）

汗を素早く吸い取る吸水速乾性と、UVカット機能を標準装備。長時間走ってもベタつかず、日焼けの不安も忘れてしまうほどの快適さが、走り出すハードルを軽やかに下げてくれます。こだわりのポイントは、アスリートの情熱を表現した大胆なグラフィック使い。ランナーにとっての“晴れ着”感覚でポジティブなエネルギーをチャージ。

サイズ：S.M.L.XL

カラー：イエロー/サックスブルー/ラベンダー/ホワイト×サックスブルー/ホワイト×ピンク

商品URL：https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?pid=3843030626-0001

●マルチポケット4インチランニングショーツ：1,999円（税込）

夏のランニングを軽やかに。気になる日差しやムレを抑える機能性を備えた、高機能ショーツが登場。長年ランナーのフィードバックを反映し続け、女性の脚を最も美しく見せ、かつ実用的な「4インチ丈」に到達。UVカット機能に加え、効率よくムレを逃がす通気性と軽量性を兼ね備えています。

サイズ：S.M.L.XL

カラー：カーキ/ピーコックグリーン/サックスブルー×イエロー/ブラック/アイボリー

商品URL：https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?pid=3853030326-0001

【TIGORAレディスアパレル 特設ページ】

https://store.alpen-group.jp/product/tigora/ladies/

【販売店情報】

全国のスポーツデポ、アルペン、およびアルペングループオンラインストアでご購入いただけます。

・スポーツデポ・アルペン店舗一覧：https://store.alpen-group.jp/Form/RealShop/ShopList.aspx

・アルペングループオンラインストア：https://store.alpen-group.jp/

・アルペン楽天市場店：https://www.rakuten.ne.jp/gold/alpen/

・アルペングループヤフー店：https://store.shopping.yahoo.co.jp/alpen-group/

※店舗によりお取り扱いがない場合がございます。

■TIGORAとは

TIGORA（ティゴラ）は半世紀以上に渡ってスポーツに携わってきたアルペンが、“多くの方にもっと手軽にスポーツ用品を手に取ってほしい”という想いから、高機能かつコストパフォーマンスの高いスポーツアイテムを展開しているプライベートブランドです。

【TIGORA ブランドサイト】

https://store.alpen-group.jp/product/tigora/

【TIGORA オンラインストア】

https://store.alpen-group.jp/Page/214.aspx

【TIGORA公式Instagram】

TIGORA OFFICIAL

ID：tigora_official

URL：https://www.instagram.com/tigora_official/

TIGORA WOMEN

ID：tigora_women

URL：https://www.instagram.com/tigora_women/

株式会社アルペンについて

創業：1972年7月

資本金：151億円

業績：2,686億円、経常利益 104 億円（2025年6月期）

事業内容：・各種スポーツ用品、ゴルフ用品、アウトドア用品等の商品開発、販売

・ゴルフ場、スキー場、フィットネスクラブの経営