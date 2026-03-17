『勝利の女神：NIKKE』最新バージョン「2X2 LOVE」まもなく実装！あなたの選択が導く、青春と恋のストーリーがいま始まる

Proxima Beta Pte. Ltd.

高品質で魅力的なインタラクティブエンターテインメントを提供するグローバルゲームブランドLevel Infiniteは、ゲーム開発会社SHIFT UPと手を組んで制作した、戦場に響く銃声と絆～地上奪還ガンガールRPG～『勝利の女神：NIKKE』において、最新バージョン「2X2 LOVE」を2026年3月19日（木）に実装することをお知らせします。

「2X2 LOVE」では、新SSRニケ「アルカナ：フォーチュンメイト」（CV：村上奈津実）が登場します。指揮官は協力者として合流したアルカナ、プリバティと共に初日から選択の岐路に立たされるのだが…

このほか、デイリー報酬として、募集チケット、育成素材を含む様々な報酬を獲得できる「14 Days Loginイベント：LOVE DIARY」なども開催されます。ぜひ奮ってご参加ください。

最新バージョン「2X2 LOVE」と関連イベントの詳細は、公式X（旧Twitter）「@NIKKE_japan」または公式サイトをご覧ください。

▼NIKKE公式X（旧Twitter）

https://x.com/NIKKE_japan

▼NIKKE公式サイト

https://nikke-jp.com/

メンテナンスの予定時間：2026年3月19日（木）11:00：00～18：00：00

メンテナンス時間は、状況に応じて前後する可能性がございます。

●新キャラクター追加

▽SSRニケ「アルカナ：フォーチュンメイト」（CV：村上奈津実）

〈ニケ紹介〉

謎の美少女転校生、ベストセラー部隊のSSRニケ「アルカナ：フォーチュンメイト」が特殊募集で登場します。

＜募集期間＞

2026年3月19日（木）のメンテナンス終了後～2026年4月9日（木）4:59:59まで。

●新コスチューム

▽SSRニケ「プリバティ」（CV：竹達彩奈）限定コスチューム「シャープレッスン」

＜コスチューム紹介＞

恥ずかしがり屋な先生の秘密授業。

＜獲得方法＞

コスチュームガチャで獲得できます。

＜販売期間＞

2026年3月19日(木)のメンテナンス終了後～2026年4月9日（木）4:59:59まで。

▽SSRニケ「ベスティー：タクティカル・アップ」（CV：釘宮理恵）限定コスチューム「ピュアビギナー」

＜コスチューム紹介＞

危険なほどに純粋な新入生。

＜獲得方法＞

PURE BEGINNER PASSで獲得できます。

＜配信期間＞

2026年3月19日（木）のメンテナンス終了後～2026年4月9日（木）4:59:59まで。

▽SSRニケ「バイパー」（CV：楠木ともり）限定コスチューム「パンキーストリート」

＜コスチューム紹介＞

暗い裏通り、あなたを狙う視線。

＜獲得方法＞

PUNKY STREET PASSまたは「NIKKE × RAZERコラボレーションセット」で提供されるCD-Keyで獲得できます。

＜販売期間＞

2026年3月26日（木）5:00:00～2026年4月16日（木）4:59:59まで。

▽SSRニケ「ソラ」（CV：佐倉薫）限定コスチューム「スプリングフライト」

＜コスチューム紹介＞

春を迎えに行く特別なフライト。

＜獲得方法＞

4月のMission Passで獲得できます。

＜配信期間＞

2026年4月1日（水）00:00:00～2026年4月30日（木）9:59:59まで。

▽SSRニケ「クレイ」（CV：鈴木みのり）限定コスチューム「チアーアップトレーニング」

＜コスチューム紹介＞

勝利につながるトレーニング開始！チアーアップ！

＜獲得方法＞

21 Days Loginイベント「Cheer Up Spring!」で獲得できます。

＜イベント開催期間＞

2026年4月2日（木）5:00:00～2026年4月30日（木）4:59:59まで。

●新イベント

▽新ストーリーイベント「2X2 LOVE」

＜あらすじ＞

M.M.R.附属高校のイメージアップ大作戦に参加することになった指揮官。

協力者として合流したアルカナ、プリバティと共に初日から選択の岐路に立たされるのだが…

果たしてどのような結末が待ち受けているのだろうか？

あなたのタッチで、青春と愛と思い出の物語が幕を開ける！

＜イベント開催期間＞

2026年3月19日（木）のメンテナンス終了後～2026年4月9日（木）4:59:59まで。

▽ミニゲーム「2X2 LOVE」

＜イベント概要＞

「2X2 LOVE」の物語はストーリーイベントだけでは終わりません。

最初とは違う選択で新たな物語を綴り、青春に満ちた学校生活を完成させましょう。

＜イベント開催期間＞

2026年3月19日（木）のメンテナンス終了後～2026年4月9日（木）4:59:59まで。

▽アーカイブ「FOOL BURST DAY」

＜オープン期間＞

2026年3月19日（木）のメンテナンス終了後

参加方法：「ロビー」→「前哨基地」→「コマンドセンター」→「回想」→「アーカイブ」

▽14 Days Loginイベント：LOVE DIARY

＜イベント概要＞

イベント期間中、ゲームにログインするとデイリー報酬を最大14日分獲得できます。14日間ログインすると、募集チケット、育成素材を含むすべての報酬を獲得できます。

＜イベント開催期間＞

2026年3月19日（木）のメンテナンス終了後～2026年4月9日（木）4:59:59まで。

▽21Days Loginイベント：Cheer Up Spring!

＜イベント概要＞

イベント期間中、ゲームにログインするとデイリー報酬を最大21日分獲得できます。21日間ログインすると、「ベルベット - センシュアルラビット」、育成素材を含むすべての報酬を獲得できます。

＜イベント開催期間＞

2026年4月2日（木）5:00:00～2026年4月30日（木）4:59:59まで。

▽週末限定FULL BURST DAYイベント

＜イベント概要＞

週末限定FULL BURST DAYイベント期間中、迎撃戦やシミュレーションルームでの報酬獲得量が2倍になります。

＜イベント開催期間＞

2026年3月28日（土）5:00:00～2026年3月30日（月）4:59:59まで。

2026年4月4日（土）5:00:00～2026年4月6日（月）4:59:59まで。

▽ソロレイド

＜イベント概要＞

複数の部隊でボスに挑戦し、報酬としてキューブ強化素材、宝もの、コレクション素材を獲得できます。

＜イベント開催期間＞

2026年3月20日(金)12:00:00～2026年3月27日（金）4:59:59まで。

▽協同作戦

＜イベント概要＞

5人の指揮官が協同で、ボス「トーカティブ」に挑戦するリアルタイム協力イベントです。

参加方法：「ロビー」→「イベント」→「協同作戦」

＜イベント開催期間＞

2026年3月27日（金）12:00:00～2026年3月29日（日）23:59:59まで

▽チャンピオンアリーナ（Betaシーズン26）

※Betaシーズン26配信開始：2026年3月26日（木）

▽シミュレーションルーム・オーバークロックモード（シーズン8）

＜イベント概要＞

新たに解放されるシミュレーションルーム・オーバークロックモード（シーズン8）では、追加オプションを設定して高難易度の新環境に挑戦することができます。

＜イベント開催期間＞

2026年4月7日（火）5:00:00～2026年6月30日（火）4:59:59まで

<勝利の女神：NIKKE概要>

タイトル：『勝利の女神：NIKKE』（略称：『NIKKE』）

配信日：好評配信中（2022年11月4日（金）配信）

ダウンロードURL：https://bit.ly/3EVYgT5

料金：基本無料、アプリ内課金あり

公式ウェブサイト：nikke-jp.com(https://nikke-jp.com/)

公式X（旧Twitter）：https://x.com/NIKKE_japan

ジャンル：戦場に響く銃声と絆～地上奪還ガンガールRPG～

権利表記：(C)PROXIMA BETA PTE. LTD. (C)SHIFT UP CORP.

Level Infiniteについて

Level Infinite は、Tencentのグローバルゲームブランドです。我々は、世界中のお客様が様々なジャンルにわたる魅力的でオリジナルなゲームをいつでもどこでも、好きなように体験できるようお届けしているほか、国内外のネットワークにおける開発会社やパートナースタジオに向けて、幅広いサービスやサポートを提供し、彼らの作品の真の可能性を解き放てるよう支援しています。Level Infiniteは『Honor of Kings』や『勝利の女神：NIKKE』などの人気作品のパブリッシャーであり、Funcomの『Dune: Awakening』や『Warhammer 40K: Darktide」などを含む数々の作品の共同パートナーです。Level Infiniteの詳細については、公式ウェブサイト www.levelinfinite.com/ja(https://www.levelinfinite.com/ja)や公式X x.com/LevelInfiniteJP(https://x.com/LevelInfiniteJP)をご覧ください。