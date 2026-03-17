3,030機で日本記録を更新！「DIG SHIBUYA 2026 / Digital Garage DRONE SHOW “Earthshot”」が日本最大のドローンショーに認定

株式会社レッドクリフ

株式会社レッドクリフ（本社：東京都港区、代表取締役：佐々木 孔明、以下「レッドクリフ」）は、2026年2月14日（土）に東京都渋谷区・代々木公園上空で開催されたドローンショー「DIG SHIBUYA 2026 / Digital Garage DRONE SHOW “Earthshot”」が、日本記録認定協会より「日本最大のドローンショー」として日本記録に認定されたことをお知らせします。

「DIG SHIBUYA 2026 / Digital Garage DRONE SHOW “Earthshot”」

本ドローンショーは、テクノロジー×アートイベント「DIG SHIBUYA（ディグシブヤ）2026」のオフィシャルパートナー・プログラムとして、株式会社デジタルガレージ、SHIBUYA CREATIVE TECH実行委員会、渋谷区、レッドクリフの共催により開催されたものです。

本ショーでは3,030機のドローンを使用し、夜空を舞台に壮大なストーリーを描出しました。なお、本ショーを共催した株式会社デジタルガレージが1995年の設立から30周年を迎える節目の年であることにちなみ、機体数は「30」を象徴する3,030機としています。この機数が評価され、日本記録認定協会より「日本最大のドローンショー」として日本記録に認定されました。

レッドクリフ、3度目の「日本最大ドローンショー」記録更新

レッドクリフはこれまでにも、日本最大のドローンショー記録を更新してきました。

- DIG SHIBUYA DG DRONE SHOW（2025年2月8日）：2,200機- 大阪・関西万博「One World, One Planet.」ドローンショー（2025年10月13日）：3,000機

そして今回、3,030機によるドローンショーの実施により、日本最大のドローンショーの記録を更新しました。本ショーでの挑戦は、ドローンショーの表現と技術の可能性を広げる新たな一歩となりました。

コンセプト：「Moonshot」から「Earthshot」へ

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=n8nBX_cnmBE ]

本ドローンショーのコンセプトは、「EARTHSHOT - “Moonshot” から “Earthshot” へ」。ジョン・F・ケネディ元米大統領が約60年前、アポロ計画のスピーチで掲げた「Moonshot（人類を月へ）」の精神を、現代の視点で再解釈したものです。

かつて人類が月という遠い目標を目指したように、これからの時代においては遠くへ飛ぶための構想ではなく、「ここ＝地球に立ち続けるための姿勢」に視座を向けるというメッセージが込められています。

3,030機のドローンが描いた壮大なストーリー

ショーでは、ドローンが夜空をキャンバスにさまざまな物語を描き出しました。ロケットが地球から宇宙へ飛び立つ壮大なシーンを皮切りに、月面では宇宙飛行士と、未来から来た「28代目」という設定のハチ「デジハチ」が出会う場面を表現。

さらに、地球をスクリーンに見立て、陸・海・空の生物が誕生し、生命が広がっていく様子が幻想的に描かれました。テクノロジーとアートが融合した光の演出が、渋谷の夜空いっぱいに広がりました。

バレンタインデーの夜空に現れた巨大ハート

フィナーレでは、開催日がバレンタインデーであることにちなみ、夜空いっぱいに大きなハートが出現。渋谷の夜空を彩る光の演出に、会場からは大きな歓声が上がり、ドローンショーは感動的な幕を閉じました。

日本記録の概要

日本記録名：日本最大のドローンショー

日本記録保持者名：DIG SHIBUYA 2026 / Digital Garage DRONE SHOW “Earthshot”

日本記録数値：3,030機

認定証発行日：2025年2月28日

▽「日本最大のドローンショー」日本記録認定協会公式ページ

https://japaneserecords.org/japanese-records/37508/



▪️DIG SHIBUYA 2026 とは

DIG SHIBUYA 2026は、SHIBUYA CREATIVE TECH実行委員会（所在：東京都渋谷区、実行委員長：大西賢治）が、渋谷区とともに2026年2月13日（金）～15日（日）の3日間開催する、アートとテクノロジーを中心に最新カルチャーを体験できる都市型フェスティバルです。

https://digshibuya.com

会社概要

名称 ：株式会社レッドクリフ（REDCLIFF, Inc.）

所在地 ：東京都港区虎ノ門5-9-1 麻布台ヒルズ ガーデンプラザB

代表者 ：代表取締役 佐々木 孔明

設立 ：2019年5月15日

事業内容：ドローンショーの企画・運営、ドローン機体販売、ドローン空撮、ドローンプログラミング教室の企画・運営

資本金 ：4億4,050万円

URL ：https://redcliff-inc.co.jp/

株式会社レッドクリフについて

「夜空に、驚きと感動を。」をミッションに、高品質なドローンショーを企画・運営する“空のクリエイティブ集団”。国内ドローンショー市場でシェアNo.1（株式会社富士キメラ総研『映像DX市場総調査 2024』｜2023年実績）を誇るリーディングカンパニーであり、特に1,000機以上の大規模ショーに強みを持つ。ベテランアニメーターによる精緻なアニメーションと、業界最先端のドローン技術を融合し、安全かつ唯一無二のドローンショーを実現。2024年8月には、国内初となる花火搭載ドローンによるショーを成功させた。2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博）では、協会企画催事「One World, One Planet.」のプラチナパートナーとして参画。会期中は連夜にわたり1,000機規模のドローンショーを実施し、閉幕日には国内最大規模となる3,000機のドローン飛行を成功させた。また、日本各地の伝統的な祭りや地域イベントとの融合を通じて、地域社会の活性化にも積極的に取り組んでいる。

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