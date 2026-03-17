京都観光に“ちょうどいい贅沢”を！人気の鰻専門店鰻の成瀬 金閣寺店3月17日オープン

フランチャイズビジネスインキュベーション株式会社

フランチャイズ本部や加盟店への支援を行うフランチャイズビジネスインキュベーション株式会社（本社：滋賀県高島市、代表取締役社長：山本昌弘）がオーナー制に基づき運営する「うまい鰻を腹いっぱい!」をコンセプトにした鰻専門店「鰻の成瀬 金閣寺店」を3月17日オープンいたします。ぜひ当店で、多くの方に鰻を食べていただきたいと考えております。

「鰻の成瀬」では、（並）1,600円～、（上）1,900円～、（特上）3,400円～の3つの価格帯のうな重を、それぞれ3つの量から選べるスタイルで提供しています。

鰻一尾丸々乗ったうな重お一人様からご家族連れまで入りやすい店内

“ホンモノ”の鰻をもっと気軽に、お腹いっぱい食べてほしい

日本人が昔から親しんできた鰻重をもっと気軽にお腹いっぱい食べてほしいという思いから『鰻の成瀬 横浜店』を2022年9月にオープン。

SNS上では「美味しくてコスパ最高」「豪華でテンション上がりました」などのお声も頂戴しております。物価高が続くなかでも、良質で美味しい鰻をお手頃な価格で提供するため、店内オペレーションのシステム化や営業時間の工夫により人件費を抑え、気軽に立ち寄れる価格帯を実現しております。

観光途中のお食事はもちろん、ご家族連れの方やおひとり様にも安心してご利用いただける“気軽に食べられる鰻専門店”として、地域に根ざした店舗を目指してまいります。

また『鰻の成瀬』の蒲焼は、関東風のふわっとした食感と、関西風の香ばしさの良いところを活かし、外はパリッと、中はふわっと柔らかい仕上がりに。タレはお好みに合わせて“追いタレ”も可能です。

京都観光の思い出に、ぜひ一度ご堪能ください。

＜店舗情報＞

金閣寺店 外観写真

店 名 鰻の成瀬 金閣寺店

住 所 京都府京都市北区衣笠街道町11-3

交 通 金閣寺道バス停から徒歩0分(バス停前)

電話番号 080-7654-7080

営業時間 11:00～15:00 / 17:00～19:00

座 席 数 26席

駐 車 場 なし

H P https://www.unagi-naruse.com/

＜鰻の成瀬 特徴＞

厳選された水・環境で育ったウナギを使用

その時期でもっとも美味しい鰻を提供するためにISOに準拠し、HACCPに則った養鰻場から仕入れています。エサにもこだわり、現代の日本人の口に合う鰻を厳選しています。

職人の技術を完全再現かつ提供までの時間を大幅に短縮

老舗店では提供まで20～30分かかっていましたが、待ち時間を10分程度にまで短縮。店内飲食だけでなく気軽にテイクアウトすることができます。

ボリューム満点なのにリーズナブル

価格は老舗鰻専門店の半額程度、量は 1.5 倍＊(g 数比較)を実現！

一人でも多くの方々に美味しく鰻を召し上がって頂けるよう目指して

います。 ＊弊社調べ

＜主なメニュー＞

うな重をご用意しております。

＜メディア放映情報＞

2024年9月19日 テレビ東京「カンブリア宮殿」

2025年1月24日 千葉テレビ「ちば朝ライブ モーニングこんぱす」

2025年1月31日 山口朝日放送「［生］YOU！どきっ」

2025年1月31日 静岡第一テレビ「every. しずおか」

2025年2月9日 TBS「坂上＆指原のつぶれない店」

2025年2月21日 フジテレビ「めざまし8」

2025年2月24日 フジテレビ「ノンストップ！」

＜会社概要＞

会 社 名 フランチャイズビジネスインキュベーション株式会社

代 表 山本昌弘

本 社 滋賀県高島市今津町桜町2-1-3

東京 支社 東京都港区芝浦3丁目14-18キャナルスクエア芝浦3階

設 立 2020年9月20日

社 員 100名（アルバイト含む）

H P https://fbi-consulting.jp/

事業 内容 フランチャイズ本部支援、FCシステム開発、FCブランド立ち上げアドバイス、

加盟店資金調達支援など