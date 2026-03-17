勝田貴元選手、日本人34年ぶりとなるWRC総合優勝の歴史的快挙！「最後ここで優勝することができて本当に嬉しい」ABEMA独占コメント動画を公開

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年シーズンの『FIA世界ラリー選手権（WRC）第3戦の『サファリ・ラリー・ケニア』を、3月14日（土）・15日（日）の2日間にわたり無料生中継いたしました。最終日となった3月15日（日）の中継では、TOYOTA GAZOO Racing World Rally Teamに所属する日本人唯一のドライバー・勝田貴元選手が、過酷なラリーを制し、自身初となるWRC総合優勝を飾りました。日本人のWRC総合優勝は、1992年の篠塚建次郎氏以来、34年ぶりの歴史的快挙となります。

第2戦のラリー・スウェーデンでトップ争いを演じながらも惜しくも総合2位となっていた勝田選手は、世界一過酷と称される伝統のサファリ・ラリー・ケニアで見事に雪辱を果たしました。デイ2では前輪が左右ともパンクするトラブルに見舞われ一時は総合7位まで後退したものの、デイ3で同僚のセバスチャン・オジエ選手らトヨタ勢3台がデイリタイアする大荒れの展開の中、冷静かつアグレッシブな走りを披露しました。最終日開始時点で首位に立つと、最後は2位のアドリアン・フルモー選手（ヒョンデ）を27秒4差で振り切り、総合トップでフィニッシュしました。ケニアは過去にも2位に入っている相性の良い地であり、通算5回総合2位の悔しさを糧に、ついに悲願の頂点に立ちました。

このたび、歴史的快挙を成し遂げた勝田選手から「ABEMA」の視聴者に向けた独占コメント動画が到着しました。「本当に応援ありがとうございました。難しいスタートで始まったこのサファリ・ラリー・ケニアだったんですけど、最後ここで優勝することができて本当に嬉しく思います」と喜びを語りました。「自分のペースがあれば、勝負になったらという状況になれば、勝てるポテンシャルがあると思っていたんですけど、思いもよらぬ展開があって、最後ここに立つことができて自分でもちょっとびっくりしてます」と激動のラリーを振り返り、「前回のスウェーデンの2位は本当に悔しかったですし、今回の優勝を機にさらに優勝、そして表彰台をさらに稼げるように頑張っていくので、これからも応援していただけたら嬉しいです」と今後のさらなる飛躍を誓いました。

【動画】勝田貴元 ABEMA視聴者へ独占コメント | Day4

https://abema.tv/video/episode/16-98_s30_p318

勝田選手の歴史的優勝の瞬間に、ABEMAのスタジオも大きな感動に包まれました。全日本ラリー選手権のコ・ドライバーでもある解説の小坂典嵩氏は、優勝の瞬間には思わず感極まって涙を流し、「最初のステージからトラブルがあって正直またこのパターンかと思っていた自分がいた。それでも諦めずにチャンスが巡ってくるまでしっかりタイムを出し続けてものにする持ち味が発揮された」「みんなから応援されているんだなと改めて感じた」と語り、勝田選手の激闘を称えました。また、スタジオゲストの沢口愛華は、「（スタジオで）シャンパンファイトしませんかって言ったら、ダメですって言われました（笑）」「いただきます～！」と言いながら祝杯をあげ、実況を務めた布施宏倖アナウンサーとともにスタジオを大いに盛り上げました。

なお、「ABEMA」では、勝田選手の優勝の瞬間を含めた『サファリ・ラリー・ケニア』の模様を無料見逃し配信中。次戦は、第4戦「クロアチア・ラリー」を4月11日（土）・12日（日）に無料生中継予定です。初優勝の勢いに乗る勝田選手のさらなる活躍にぜひご期待ください。

■ABEMA『WRCサファリ・ラリー・ケニア』放送概要

・Rd.3 サファリ・ラリー・ケニア SS15｜WRC世界ラリー選手権

放送日時：3月14日（土）午後9時15分～

放送URL：https://abema.tv/channels/motor-sport/slots/AkN7aM1CvULabZ

番組URL：https://abema.tv/video/title/16-98

・Rd.3 サファリ・ラリー・ケニア パワーステージ｜WRC世界ラリー選手権

放送日時：3月15日（日）午後6時45分～

放送URL：https://abema.tv/channels/motor-sport/slots/DxmFfXcK8sXuRH

番組URL：https://abema.tv/video/title/16-98

※放送日時・内容および放送形態は、予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

※掲載・ご使用いただく画像には、必ず【（C）AbemaTV, Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。

■「ABEMA」について

「ABEMA」はテレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。登録は不要で、24 時間編成のニュース専門チャンネルをはじめ、オリジナルのドラマや恋愛リアリティーショー、アニメ、スポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

また、オリジナルエピソード数は国内発の動画サービスで日本 No.1（※）を誇り、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなど豊富なラインナップの作品や、様々な音楽や舞台のオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にとらわれることなくライフスタイルに合わせて番組を視聴いただけます。

さらに、月額1,080円(税込)の「ABEMAプレミアム」にご登録いただくと、限定の作品を視聴できるほか、「追っかけ再生」や「ダウンロード機能」などの限定機能をお楽しみいただけます。また、月額580円(税込)の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2024年10月時点、自社調べ

最新情報は公式SNSをご確認ください。

無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）

※サービス名称の表記にご注意ください。

○「ABEMA（アベマ）」 ×「Ameba（アメーバ）」「Abema」