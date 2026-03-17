世界最大級の水素・燃料電池展「H2 & FC EXPO 2026 春」に出展　水素電気自動車「The all-new NEXO」の展示および国内初試乗体験を実施、水素ソリューションの最新技術を提示

Hyundai Mobility Japan 株式会社

・新型NEXOおよび水素関連インフラ技術の展示を通じ、持続可能な水素社会の実現に向けたヒョンデの取り組みと最新ソリューションを紹介

・Hyundai Motor Groupの水素事業ブランド「HTWO」による水素自動充填ロボットや燃料電池スタックなど、1998年から蓄積してきた水素技術の進化と多用途へのブランドヘリテージを展開

・新型車両の試乗体験を実施し、静粛性と走行性能を来場者が直接体感できるプログラムを実施

Hyundai Mobility Japan株式会社（本社：神奈川県横浜市西区、代表取締役社長：七五三木 敏幸、以下「ヒョンデ」）は、2026年3月17日（火）～19日（木）に東京ビッグサイトで開催される「第25回 SMART ENERGY WEEK【春】 H2&FC EXPO 水素・燃料電池展」に出展いたします。

本展では、2026年上半期に日本市場での販売開始を予定している水素電気自動車（FCEV）「The all-new NEXO（ネッソ）」の実車展示を行います。なお、上半期に販売を予定するNEXOの詳細情報については、後日あらためて発表予定です。本展は、日本導入に向けた取り組みをいち早くご体感いただける場となるものです。Hyundai Motor Groupの水素事業ブランド「HTWO」が展開する様々なソリューションや最新の取り組みをご覧いただける機会となります。これにより、ヒョンデが推進する持続可能な水素社会の実現に向けた取り組みを幅広く紹介いたします。

■ヒョンデブースの主な展示内容

ブースでは、ヒョンデが1998年から長年培ってきた水素技術のヘリテージと、未来に向けたビジョンを体感できる多彩なコンテンツをご用意しております。

・HTWOブランドの紹介

・充填ソリューション関連紹介

-水素充填ロボットデモ

・燃料電池システムのアプリケーション

・水素バーナーへの移行

・トラック・バス関連紹介

・燃料電池システム（スタック）

・NEXO実車展示／ストーリー ほか

■メディア関係者様限定 特別プログラムを開催

EXPO初日の3月17日（火）には、メディアの皆様に向けたブース内特別プログラムおよび試乗体験会を実施いたします。

10:00～10:40 ブース内ミニプレゼンテーション

ブースツアー形式によるコンテンツのご説明

HMGの水素技術ソリューション全般（HTWO）および「The all-new NEXO」USP /燃料電池システム技術紹介と充填ロボットのデモ説明※終了後は囲み取材も予定。

10:50～14:00 試乗体験

「The all-new NEXO」の圧倒的な静粛性と進化した走行性能をご体感いただける試乗体験をご案内いたします。

■「The all-new NEXO」概要

「The all-new NEXO」は、新型燃料電池システムとパワートレインの大幅な進化により、これまでない性能と快適性を実現したFCEV専用モデルです。水素燃料電池スタック（FCスタック）の最高総出力は94kW、新型駆動モーターは最大150kWの出力を発揮。また、水素タンク容量は6.69kgH2へと増加し、一充填走行距離は1,014kmを達成。5分程度の水素補填で長距離走行可能な実用性も備えます。V2L（Vehicle-to-Load）機能を搭載し、家電など多様な電力供給だけでなく、災害時の非常電力として対応します。

安全性能においては、欧州の独立安全評価機関 Euro NCAP にて、最新プロトコルで最高評価「5つ星」を獲得。「成人乗員保護」「子ども乗員保護」「歩行者・サイクリスト保護」「安全支援システム」の主要4分野すべてで傑出した結果を達成。特に「成人乗員保護」で90％、「子供乗員保護」で85％という高得点を取得しました。これは「IONIQ 5（アイオニック ファイブ）」、「IONIQ 6（アイオニック シックス）」、「IONIQ 9（アイオニック ナイン）」に続く”5つ星”達成であり、ヒョンデの電動化ラインアップにおける安全性リーダーシップを裏付ける結果です。

水素電気自動車「NEXO」に関するより詳しい情報は、以下ニュースリリースをご覧ください。

https://www.hyundai.com/jp/newsroom/news-detail-288

【主な仕様】

ボディサイズ：全長 4,750mm / 全幅 1,865mm / 全高 1,690mm

モーター：最高出力 150kW / 最大トルク 350Nm

水素タンク容量：162リットル / 6.69kgH2

一充填走行距離：1,014km*

※燃料消費率［km/kg］と水素有効搭載量［kg］を乗算した参考数値です。

燃料消費率はIDIADAが実施し、スペイン産業・商業・観光省が承認した自社測定値です。

お客様の使用環境や運転方法に応じて異なります。 Voyageグレードの値となります。

■「H2 & FC EXPO 水素燃料電池展」開催概要

会期：2026年3月17日（火）～19日（木）10:00 - 17:00

会場：東京ビッグサイト

公式サイト：https://www.wsew.jp/

ヒョンデの水素ビジョンへの歩みに関するより詳しい情報は、以下ブランドページをご覧ください。

https://www.hyundai.com/jp/brandstory/hydrogen

Hyundai（ヒョンデ）について

1967年に設立されたHyundai Motor Companyは、世界200ヵ国以上で事業を展開し、12万人以上の従業員を雇用しており、世界中のモビリティに関する現実的な課題に取り組んでいます。ブランドビジョンである「Progress for Humanity」に基づき、Hyundai Motorはスマートモビリティ・ソリューション・プロバイダーへの転換を加速しています。Hyundaiは、革新的なモビリティソリューションを実現するために、ロボティクスやAdvanced Air Mobility（AAM）などの先進技術に投資し、未来のモビリティサービスを導入するためのオープンイノベーションを追求しています。世界の持続可能な未来のために、Hyundai Motorは業界をリードする水素燃料電池と電気自動車技術を搭載したゼロエミッション車を導入するための努力を続けていきます。

Hyundai Motor Companyとその製品に関するより詳しい情報は、以下をご覧ください。

https://www.hyundai.com/worldwide/en/