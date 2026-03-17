【全国15ホテル・2,092室へ標準導入】ウルトラファインバブルが宿泊インフラへ 　三交インホテルズ 全店舗に「ミラブルzero」導入決定

株式会社サイエンス

ファインバブル技術で社会課題の解決を目指すインフラ企業、株式会社サイエンス（本社:大阪府大阪市、代表取締役社長:水上 康洋、以下 当社）は、株式会社三交イン（本社：名古屋市中村区、取締役社長：長井 康明）が運営する「三交インホテルズ」全15店舗・全2,092室に、シャワーヘッド「ミラブルzero」が導入されることをお知らせいたします。「ミラブルzero」がホテルの全客室に導入されるのは全国で初めて※2となります。介護・農業・医療など多分野への技術展開を進める当社にとって、今回の宿泊業界への本格導入は、ファインバブル技術が日常生活インフラとして広がる重要な一歩となります。

※1 ホテル大浴場において、ミラブルエイジングシリーズのシャワーヘッドを自由に選択できる「シャワーBAR」形式の導入として。

※2 ホテル客室においてシャワーヘッド「ミラブルzero」を全室標準導入する事例として。サイエンス調べ。2026年3月時点。

全国15ホテル・2,092室へ導入、“癒しのルーティン”をすべての宿泊者へ

三交インホテルズは、東京・愛知・三重・静岡・京都・大阪に展開するホテルチェーンです。2026年4月に迎える創業25周年のアニバーサリー企画の一環として、ホテルで過ごす時間を“日常の美のルーティン”へと昇華させるコンセプトのもと、日常の延長線上にある“シャワー時間”をアップデートするパートナーとして、ミラブルzeroが全室に採用されました。

今回の導入により、すでに稼働している全客室（2,092室）へミラブルzeroを順次設置し、ホテル滞在中でもウルトラファインバブルによるシャワー体験を標準環境として提供します。当社は、ホテル滞在のひとときが心と身体を整える“日常の癒やしのルーティン”となるよう、ウルトラファインバブル技術を通じて新たな滞在価値の創出に貢献してまいります。

全国初※1の試み、大浴場「シャワーBAR」によるパーソナライズ体験

今回の導入における最大の特徴は、一部店舗の大浴場にて展開する全国初の「シャワーBAR」です。サイエンスは、用途に応じてファインバブルの特性や水流構造を最適化する独自技術を持ち、複数モデルの機能差を明確に設計しております。宿泊者は、自身の肌悩みやその日のコンディションに合わせて、爽快な洗いあがりの「爽（さら）」、うるおいを与える「潤（うる）」、エイジングケア※2を叶える「艶（つや）」の3モデルを自由にお選びいただけます。単に体を洗う場所であった大浴場を、技術を「選ぶ」「比べる」「楽しむ」体験空間へと進化させることで、宿泊業界における新たな滞在価値を創出します。

〇導入店舗

・三交イン Grande 名古屋

・三交イン名古屋錦

・三交イン豊田・三交イン津駅前

・三交イン伊勢市駅前「本館」

・三交イン京都八条口＜雅＞

・三交イン大阪淀屋橋

※1 ホテル大浴場において、ミラブルエイジングシリーズのシャワーヘッドを自由に選択できる「シャワーBAR」形式の導入として。サイエンス調べ。2026年3月時点。

※2 年齢に応じたケア

商品概要

ミラブルシリーズの特徴

ウルトラファインバブル（目に見えないほどの超微細な気泡）を含むサイエンス独自の水流により、毛穴の奥の汚れやにおいのもとまで洗い流すことができる高機能シャワーヘッドです。

○ミラブルzero

１.特許取得の3つの水流モード

・リングストレート：水圧が強く、歯間など細かい隙間の汚れもしっかり洗浄。

・スプラッシュストレート：ねじれた水流で、頭皮の汚れを洗浄。

・トルネードミスト：超微細なミストで肌あたりがやさしく、うるおいも届ける。

２.サイエンス独自のウルトラファインバブル技術

直径約10,000分の1mmの超微細な気泡を、1秒間に約2000回転の高速渦流で吐水。ウルトラ

ファインバブルがまるでやさしい研磨剤のような役割で毛穴の奥の汚れを洗い流す。

３.節水効果

ミスト水流で約60%の節水が可能。※水圧によっては節水率が変わる場合あり。

大規模導入による節水効果は、ホテル全体の水資源負荷軽減にも寄与します。

○ミラブルエイジングシリーズ

・ミラブル艶（つや）

肌のエイジングが気になる世代へ。うるおい、ハリ、温まりを叶え、艶やかな肌へと導きます。これまでにないデザインで、お風呂時間をより贅沢な時間に。3種類の水流を搭載。

１.高密度トルネードミスト：濃密なミストで集中的にうるおいを与える

２.ストレッチストレート ：水流を利用して肌を引き締め、肌のハリを保つ

３.ウォームストレート ：指先や手足の先までしっかり温める

・ミラブル潤（うる）

肌の乾燥が気になる世代へ。うるおいと洗浄力を兼ね備えた「うるおい洗浄」を楽しめます。節水力もあり、家計にも優しいマルチモデル。2種類の水流を搭載。

１.外角度トルネードミスト：ふわっとやさしい肌あたりの上に、しっかりうるおうミスト

２.ネットワークストレート：毛穴の汚れにさまざまな角度からアプローチ

・ミラブル爽（さら）

肌のべたつきが気になる世代へ。広範囲を包み込み、スッキリとした洗いあがりを実現。短時間で一気に洗い流すことができるので、時短美容にもおすすめ。2種類の水流を搭載。

１.トルネードミストワイド：広範囲をカバーするミストで、余分な油分を洗い流す

２.ドームストレート ：一気に浴びることで、短時間で爽快な洗いあがりを

導入概要

三交インホテルズ店舗一覧（令和８年3月現在）

※２０２７年秋（仮称）三交インGrande熊本開業予定 （１４０室予定）

※２０２８年春（仮称）三交インGrande四日市開業予定（１５２室予定）

※Grandeは「三交インホテルズ」における１ランク上のブランドです。

客室は１５平方メートル 以上、バス・トイレがセパレートとなっております。

コメント：専務取締役 平江 真輝

今回、三交インホテルズ様の全客室へ「ミラブルzero」を導入いただき、ホテルという滞在空間の中で、心と身体を整えるひとときを提供できることを大変うれしく思います。また、ミラブルzeroは、ミスト水流使用時に約60％の節水効果を実現します。今回のような2,092室規模での導入は、宿泊施設全体の水使用量削減にも寄与する取り組みであり、大規模施設における水資源負荷の軽減という観点からも意義のある導入といえると考えています。

地域に根差したホテルチェーンと、技術で社会を支えるインフラ企業が手を取り合うことで、より持続可能な観光・宿泊環境の創造にもつながると考えています。サイエンスは今後もファインバブル技術の社会実装を通じて生活の質を高め、社会全体のウェルビーイング向上に貢献してまいります。

コメント：三交インホテルズ様

当社は2026年4月に創業25周年を迎えます。これまで支えてくださったお客様への感謝の想いを形にする取り組みとして、「滞在価値」を改めて見直しました。ホテルでのシャワー時間は、1日の疲れを整える大切なひとときです。その時間をより心地よいものにしたいという想いから、全客室へのミラブルzero導入を決定いたしました。また、大浴場では複数モデルを体験できる「シャワーBAR」を展開し、選ぶ楽しさも提供してまいります。ご宿泊のひとときが、日常を整える“美のルーティン”となることを目指しています。今後も、快適性と体験価値の向上に取り組んでまいります。

三交インホテルズについて

三交インは現在、東京都に１ホテル、静岡県に２ホテル、愛知県に６ホテル、三重県に４ホテル、大阪府に１ホテル、京都府に１ホテル、計１５ホテルを営業しております。

お申込み方法：

公式ホームページ内の予約サイトにて

URL：https://www.sanco-inn.co.jp

サイエンス会社概要

会社名 ：株式会社サイエンス

所在地 ：〒532-0011 大阪市淀川区西中島5-5-15 新大阪セントラルタワー北館5F

代表取締役社長 ：水上 康洋

法人設立 ：2007年8月

事業内容 ：ファインバブル製品の開発・製造・販売及びメンテナンス

WEBサイト ：https://i-feel-science.com/