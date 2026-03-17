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いま大人気の”ぷっくりシール”がデニーズでもらえる！「デニャーズシール」プレゼントキャンペーン第1弾3月23日(月)〜31日(火) デニーズアプリ会員様限定
株式会社デニーズジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役：小松雅美）は、2026年3月23日(月)から3月31日(火)の期間、デニーズ公式アプリ会員様を対象に、公式キャラクター「デニャーズ」をデザインした限定「ぷっくりシール」のプレゼントキャンペーンを実施いたします。
■ キャンペーン概要
期間中、デニーズアプリ会員様全員に「デニャーズシール」プレゼントクーポンを配信いたします。
実施期間 ： 2026年3月23日（月）〜3月31日（火） ※なくなり次第終了
対象 ： デニーズアプリ会員様で、2,000円（税込）以上お会計をされたお客様
内容 ： クーポンご提示につき、シール1枚をプレゼント（1お会計につき最大1枚まで）
本キャンペーンは、日頃よりアプリをご利用いただいているお客様への感謝の意を込めて企画いたしました。また、第2弾はゴールデンウィーク時期に実施を予定しております。ぜひこの機会に、デニーズアプリをダウンロードしてご来店ください。
▼デニャーズとは
デニーズの公式キャラクターとして店内や SNS で活動する「ぐぅ（赤）」「るぅ（黄）」「めぇ（白）」の 3 人組です。
お得がいっぱい！デニーズアプリ新規入会はこちらから
https://www.dennys.jp/app/download/
デニーズの公式キャラクター デニャーズについて詳しくはこちら
https://www.dennys.jp/entertainment/
本件に関するお問合わせ先
株式会社 デニーズジャパン
PR・SP部 広報
電話：03-6238-3567
メールアドレス：communication@7fs.7andi.co.jp
FAX：03-3221-7285
■ キャンペーン概要
期間中、デニーズアプリ会員様全員に「デニャーズシール」プレゼントクーポンを配信いたします。
対象 ： デニーズアプリ会員様で、2,000円（税込）以上お会計をされたお客様
内容 ： クーポンご提示につき、シール1枚をプレゼント（1お会計につき最大1枚まで）
本キャンペーンは、日頃よりアプリをご利用いただいているお客様への感謝の意を込めて企画いたしました。また、第2弾はゴールデンウィーク時期に実施を予定しております。ぜひこの機会に、デニーズアプリをダウンロードしてご来店ください。
▼デニャーズとは
デニーズの公式キャラクターとして店内や SNS で活動する「ぐぅ（赤）」「るぅ（黄）」「めぇ（白）」の 3 人組です。
お得がいっぱい！デニーズアプリ新規入会はこちらから
https://www.dennys.jp/app/download/
デニーズの公式キャラクター デニャーズについて詳しくはこちら
https://www.dennys.jp/entertainment/
本件に関するお問合わせ先
株式会社 デニーズジャパン
PR・SP部 広報
電話：03-6238-3567
メールアドレス：communication@7fs.7andi.co.jp
FAX：03-3221-7285