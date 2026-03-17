レポートオーシャン株式会社プレスリリース : 海洋バイオテクノロジー市場の将来展望：2035年までに132億7000万米ドル到達、CAGR 6.03%で拡大する海洋資源イノベーション分野

レポートオーシャン株式会社プレスリリース : 海洋バイオテクノロジー市場の将来展望：2035年までに132億7000万米ドル到達、CAGR 6.03%で拡大する海洋資源イノベーション分野