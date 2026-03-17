レポートオーシャン株式会社プレスリリース : 海洋バイオテクノロジー市場の将来展望：2035年までに132億7000万米ドル到達、CAGR 6.03%で拡大する海洋資源イノベーション分野
海洋バイオテクノロジー市場は、2025年に73億8600万米ドルから2035年には132億7000万米ドルに達する見込みであり、2026年から2035年の予測期間中、年平均成長率（CAGR）は6.03%に達することが予測されています。この市場は急速に成長しており、医薬品創薬、材料技術、バイオレメディエーション（環境修復技術）、ゲノミクス、バイオインフォマティクス、分子遺伝学などの幅広い分野において重要な役割を果たしています。
市場の推進力となる要因
エネルギー産業からの需要増加
近年、世界的にエネルギー供給の需要が高まっており、海洋バイオテクノロジーはこの需要に応えるために多大な貢献をしています。特に微生物を利用した増進採油（MEOR）などのバイオ技術は、石油貯留層の回収率を向上させるための重要な方法となり得ます。さらに、微細藻類を利用したバイオディーゼルの生産が注目されており、これらの技術は再生可能エネルギーの供給を大きく支える可能性があります。海洋バイオテクノロジーは、持続可能なエネルギー源の開発において重要な役割を担い、今後の市場成長を後押しすると期待されています。
【 無料サンプル 】
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化粧品産業への進出
海洋バイオテクノロジーは、化粧品業界でもその存在感を増しています。海洋由来の成分は、保湿効果や抗老化作用を持つ化合物を提供し、特にスキンケア製品において重要な役割を果たしています。これにより、海洋バイオテクノロジーは化粧品市場の成長を支える新しい成分源として注目されており、今後さらに多くの化粧品製品に活用されることが予測されます。
市場の制約要因
高い研究開発コスト
海洋バイオテクノロジーの商業化には多大な研究開発（R&D）投資が必要です。海洋環境の特異性により、深海生物のサンプル採取や特殊な生物活性物質の抽出プロセス、さらに複雑な培養技術が必要であり、これらの技術の商業化には高いコストが伴います。また、中小企業（SME）はこれらの技術を大規模生産に転換するための資金力に欠けており、これが市場の拡大を妨げる一因となっています。
技術的障壁
海洋バイオテクノロジーの商業化には、特定のインフラ設備が必要であり、これには高額な投資が求められます。特に、海底探査ツールやバイオリアクター、ゲノムシーケンシング装置などのインフラが求められ、これらの開発には長期間と巨額の費用がかかります。また、イノベーションを商業生産に移行するためには、技術的な課題を解決する必要があります。
主要企業のリスト：
● Aker BioMarine AS
● Aqua Biotechnology ASA
● BASF SE
● BioLume, Inc.
● Biotech Marine
● CP Kelco
● Cyanotech Corp.
● GlycoMar Ltd.
● Lonza Group Ltd.
● Marinova Pty Ltd
● New England Biolabs Inc
● NovaMatrix
● Nutrex Hawaii Inc.,
● oceanBASIS GmbH
● PharmaMar S.A
● Prolume Ltd
● Royal DSM N.V
● Sea Run Holdings, Inc.
● SEPPIC
● Tequesta BioVentures
市場機会
健康と美容分野での成長
海洋バイオテクノロジーは、健康増進や美容市場にも大きな影響を与えています。海洋由来の化合物は、健康維持や美容において高い効果を発揮することが知られており、特に抗老化や保湿機能を持つ成分として化粧品やサプリメントに利用されています。この市場の成長は、健康志向の消費者層の増加に支えられており、特に栄養補助食品セグメントにおいて強い需要が見込まれます。
市場の推進力となる要因
エネルギー産業からの需要増加
近年、世界的にエネルギー供給の需要が高まっており、海洋バイオテクノロジーはこの需要に応えるために多大な貢献をしています。特に微生物を利用した増進採油（MEOR）などのバイオ技術は、石油貯留層の回収率を向上させるための重要な方法となり得ます。さらに、微細藻類を利用したバイオディーゼルの生産が注目されており、これらの技術は再生可能エネルギーの供給を大きく支える可能性があります。海洋バイオテクノロジーは、持続可能なエネルギー源の開発において重要な役割を担い、今後の市場成長を後押しすると期待されています。
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化粧品産業への進出
海洋バイオテクノロジーは、化粧品業界でもその存在感を増しています。海洋由来の成分は、保湿効果や抗老化作用を持つ化合物を提供し、特にスキンケア製品において重要な役割を果たしています。これにより、海洋バイオテクノロジーは化粧品市場の成長を支える新しい成分源として注目されており、今後さらに多くの化粧品製品に活用されることが予測されます。
市場の制約要因
高い研究開発コスト
海洋バイオテクノロジーの商業化には多大な研究開発（R&D）投資が必要です。海洋環境の特異性により、深海生物のサンプル採取や特殊な生物活性物質の抽出プロセス、さらに複雑な培養技術が必要であり、これらの技術の商業化には高いコストが伴います。また、中小企業（SME）はこれらの技術を大規模生産に転換するための資金力に欠けており、これが市場の拡大を妨げる一因となっています。
技術的障壁
海洋バイオテクノロジーの商業化には、特定のインフラ設備が必要であり、これには高額な投資が求められます。特に、海底探査ツールやバイオリアクター、ゲノムシーケンシング装置などのインフラが求められ、これらの開発には長期間と巨額の費用がかかります。また、イノベーションを商業生産に移行するためには、技術的な課題を解決する必要があります。
主要企業のリスト：
● Aker BioMarine AS
● Aqua Biotechnology ASA
● BASF SE
● BioLume, Inc.
● Biotech Marine
● CP Kelco
● Cyanotech Corp.
● GlycoMar Ltd.
● Lonza Group Ltd.
● Marinova Pty Ltd
● New England Biolabs Inc
● NovaMatrix
● Nutrex Hawaii Inc.,
● oceanBASIS GmbH
● PharmaMar S.A
● Prolume Ltd
● Royal DSM N.V
● Sea Run Holdings, Inc.
● SEPPIC
● Tequesta BioVentures
市場機会
健康と美容分野での成長
海洋バイオテクノロジーは、健康増進や美容市場にも大きな影響を与えています。海洋由来の化合物は、健康維持や美容において高い効果を発揮することが知られており、特に抗老化や保湿機能を持つ成分として化粧品やサプリメントに利用されています。この市場の成長は、健康志向の消費者層の増加に支えられており、特に栄養補助食品セグメントにおいて強い需要が見込まれます。