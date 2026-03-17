TITAN ARMY、HDR 1000nits対応QD MiniLED搭載27型モニター「P275MS PRO」発売
株式会社リンクスインターナショナル(本社：東京都千代田区、代表取締役：川島義之）は、Mini LED、量子ドット技術を搭載し1152ゾーンのローカルディミングに対応した27型345Hz対応の高性能ゲーミングモニターTITAN ARMY P275MS PROを2026年3月20日より、全国の家電量販店、PCパーツ専門店、各種EC販売店にて発売いたします。
◆P275MS PRO
TITAN ARMY P275MS PROはMini LED、量子ドット技術を搭載し1152ゾーンのローカルディミングに対応した27型345Hz対応の高性能ゲーミングモニターです。WQHD(2560×1440)の高解像度とDCI-P3 99%、Adobe RGB 99%の広色域に対応します。最大1000nitsの高輝度が色鮮やかな表現を可能としつつ、1152ゾーンのローカルディミングにより光漏れを抑制しはっきりとした黒色を再現します。HDMI 2.1ポートを2つ備え、最新の家庭用ゲーム機においてVRR（可変リフレッシュレート機能）にも対応しています。また、進化したDyDs（ダイナミックディスプレイ）TECH 2.0により、黒挿入技術とAdaptiveSync（VRR）機能の併用を実現。これまで以上に高リフレッシュレート時の残像感、ブレを低減し明瞭な動画表現を楽しめます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344184/images/bodyimage1】
◆P275MS PRO製品特徴
・黒挿入技術でブレを無くすDyDs TECH 2.0
独自のDyDs(ダイナミックディスプレイ)TECH 2.0により黒挿入技術とリフレッシュレートを可変制御するAdaptiveSync機能の同時併用を実現。高リフレッシュレート下での残像感を更に低減し、動きの激しい場面でも極めて明瞭な表示を実現します。
・量子ドットMini LED 1152ゾーン
1152ゾーンの量子ドットMini LEDを搭載し、鮮やかな発色に加えて暗いところはより暗く、明るいところはより明るく表現するローカルディミングに対応しています。映像本来の発色を忠実に表現でき、映画やゲームなどのHDR対応コンテンツに最適です。
・量子ドット技術採用、広色域に対応
量子ドット技術により従来のモニターでは弱点だった緑や赤の発色を改良し、DCI-P3 99%、Adobe RGB 99％の広色域に対応、ゲームプレイのみならず画像編集、動画編集にも最適です。工場出荷時に各個体へキャリブレーションを実施し、E<1となる誤差の少ない正しい色を映します。
・便利なゲームプレイ支援機能 Game+ (1)
明暗のディテールを強調し、さらに鮮やかな映像を楽しめるHDR機能をはじめ、ゲームプレイやグラフィックを最大限に楽しむための支援機能を多数搭載しています。
・便利なゲームプレイ支援機能 Game+ (2)
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344184/images/bodyimage2】
・便利なゲームプレイ支援機能 Game+ (3)
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344184/images/bodyimage3】
・便利なゲームプレイ支援機能 Game+ (4)
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344184/images/bodyimage4】
・PBP/PIP機能に対応
ディスプレイポートを1つ、HDMI 2.1ポートを2つ搭載し、置きやすく大画面な27型のディスプレイに高精細なWQHD解像度で様々なコンテンツを楽しめます。また、2台のPCやゲーム機を分割表示するPBP/PIP方式に対応し、左右2分割や親画面/子画面に分割して2つの映像を同時に表示することができます。付属スタンドにより正確な上下昇降、チルト、スイーベルが可能です。100×100サイズのVESAマウントに対応しています。
【発売詳細】
◆型番
P275MS PRO
◆発売日
2026年3月20日
◆推奨価格(税込)
オープン価格
◆製品情報ページ
https://www.links.co.jp/item/titan-army-p275ms-pro/
◆高解像度
https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2026/03/Titan-Army-P275MS-PRO.zip
※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。
報道関係のお問い合わせ先：
株式会社リンクスインターナショナル
広報担当 西田
TEL：03-5812-6149 FAX：03-5812-5821
東京都千代田区外神田6-15-11 日東ビル2階
URL: http://www.links.co.jp
E-mail: pr@links.co.jp
購入のお問い合わせ先：
株式会社リンクスインターナショナル 営業部
TEL：03-5812-5820 FAX：03-5812-5821
東京都千代田区外神田6-15-11 日東ビル2階
URL: http://www.links.co.jp
E-mail: sales@links.co.jp
配信元企業：株式会社リンクスインターナショナル
◆P275MS PRO
TITAN ARMY P275MS PROはMini LED、量子ドット技術を搭載し1152ゾーンのローカルディミングに対応した27型345Hz対応の高性能ゲーミングモニターです。WQHD(2560×1440)の高解像度とDCI-P3 99%、Adobe RGB 99%の広色域に対応します。最大1000nitsの高輝度が色鮮やかな表現を可能としつつ、1152ゾーンのローカルディミングにより光漏れを抑制しはっきりとした黒色を再現します。HDMI 2.1ポートを2つ備え、最新の家庭用ゲーム機においてVRR（可変リフレッシュレート機能）にも対応しています。また、進化したDyDs（ダイナミックディスプレイ）TECH 2.0により、黒挿入技術とAdaptiveSync（VRR）機能の併用を実現。これまで以上に高リフレッシュレート時の残像感、ブレを低減し明瞭な動画表現を楽しめます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344184/images/bodyimage1】
◆P275MS PRO製品特徴
・黒挿入技術でブレを無くすDyDs TECH 2.0
独自のDyDs(ダイナミックディスプレイ)TECH 2.0により黒挿入技術とリフレッシュレートを可変制御するAdaptiveSync機能の同時併用を実現。高リフレッシュレート下での残像感を更に低減し、動きの激しい場面でも極めて明瞭な表示を実現します。
・量子ドットMini LED 1152ゾーン
1152ゾーンの量子ドットMini LEDを搭載し、鮮やかな発色に加えて暗いところはより暗く、明るいところはより明るく表現するローカルディミングに対応しています。映像本来の発色を忠実に表現でき、映画やゲームなどのHDR対応コンテンツに最適です。
・量子ドット技術採用、広色域に対応
量子ドット技術により従来のモニターでは弱点だった緑や赤の発色を改良し、DCI-P3 99%、Adobe RGB 99％の広色域に対応、ゲームプレイのみならず画像編集、動画編集にも最適です。工場出荷時に各個体へキャリブレーションを実施し、E<1となる誤差の少ない正しい色を映します。
・便利なゲームプレイ支援機能 Game+ (1)
明暗のディテールを強調し、さらに鮮やかな映像を楽しめるHDR機能をはじめ、ゲームプレイやグラフィックを最大限に楽しむための支援機能を多数搭載しています。
・便利なゲームプレイ支援機能 Game+ (2)
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344184/images/bodyimage2】
・便利なゲームプレイ支援機能 Game+ (3)
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344184/images/bodyimage3】
・便利なゲームプレイ支援機能 Game+ (4)
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344184/images/bodyimage4】
・PBP/PIP機能に対応
ディスプレイポートを1つ、HDMI 2.1ポートを2つ搭載し、置きやすく大画面な27型のディスプレイに高精細なWQHD解像度で様々なコンテンツを楽しめます。また、2台のPCやゲーム機を分割表示するPBP/PIP方式に対応し、左右2分割や親画面/子画面に分割して2つの映像を同時に表示することができます。付属スタンドにより正確な上下昇降、チルト、スイーベルが可能です。100×100サイズのVESAマウントに対応しています。
【発売詳細】
◆型番
P275MS PRO
◆発売日
2026年3月20日
◆推奨価格(税込)
オープン価格
◆製品情報ページ
https://www.links.co.jp/item/titan-army-p275ms-pro/
◆高解像度
https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2026/03/Titan-Army-P275MS-PRO.zip
※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。
報道関係のお問い合わせ先：
株式会社リンクスインターナショナル
広報担当 西田
TEL：03-5812-6149 FAX：03-5812-5821
東京都千代田区外神田6-15-11 日東ビル2階
URL: http://www.links.co.jp
E-mail: pr@links.co.jp
購入のお問い合わせ先：
株式会社リンクスインターナショナル 営業部
TEL：03-5812-5820 FAX：03-5812-5821
東京都千代田区外神田6-15-11 日東ビル2階
URL: http://www.links.co.jp
E-mail: sales@links.co.jp
配信元企業：株式会社リンクスインターナショナル
プレスリリース詳細へ