株式会社サンクユー、BtoBに潜む受注の属人化リスクを解消する標準化戦略を公開 ― 受注管理の標準化で業務効率と品質を両立させる実践ガイド ―
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343058/images/bodyimage1】
株式会社サンクユー（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堀川治）は、BtoB企業が抱える受注管理の「属人化リスク」を解消し、標準化された受注体制を構築するための実践的な戦略を解説した最新コラム『BtoB-EC受注管理の標準化戦略｜属人化によるリスクを克服し、効率と品質を両立する方法』を公開しました。
本コラムでは、受注処理が特定担当者に依存することによる非効率性・ミス・稼働リスクといった課題を整理し、BtoB-ECを活用した受注管理の標準化設計によって、業務の再現性と品質を両立させる方法を実務視点でわかりやすく紹介しています。
■ 背景：受注管理の属人化が引き起こす経営・運用リスク
BtoB企業では、長年の運用や慣習によって、受注プロセスが特定の担当者に依存していることが一般的です。
しかし、この属人化は以下のような問題を生み出すことがあります。
・知識・経験が特定人物に縛られてしまう
・その人物が不在だと処理が滞る
・業務品質や手順にばらつきが出る
・拡大・自動化が進まない
・ミスやトラブルの再発防止が困難になる
こうした状況は、デジタル化や自動化の阻害要因となるだけでなく、組織としての成長機会を阻む構造的なリスクです。
■コラムで解説している主なポイント
(1) 属人化による受注ミスとコスト
個人依存がミス・再処理につながるプロセス構造と、その影響。
(2) 受注の標準化とは何か
担当者に依存しないプロセス定義とルール整備、再現性のある受注処理フローの要素を整理。
(3) BtoB-EC を活用した標準化戦略
ECを単なる受注ツールとしてではなく、標準化された業務プラットフォームとして設計する方法。
(4) 現場の抵抗を抑えた段階的導入
教育・定着・現場合意を踏まえたステップ設計。
(5) 定量的な改善指標（KPI）設計
ミス件数・処理時間・受注精度などの可視化と改善サイクル。
標準化は単なるルール化ではなく、再現性・効率性・品質を同時に高める仕組み作りとして解説しています。
■コラムはこちら
「あの人がいないと回らない」現場を卒業する経営戦略｜BtoB-ECによる受注業務の標準化と事業継続リスクの回避
https://www.thank-u.net/blog/b2b-ec/btob-ec-order-management-standardization-strategy-against-personalization/
■サンクユーの受注管理・BtoB-EC支援について
サンクユーは、EC-CUBEを中心としたBtoB-EC構築・運用改善支援を行っており、受注管理の標準化・属人化解消・自動化・業務改善設計を総合的に支援しています。
提供可能な支援例
・属人化リスクの可視化と業務整理
・標準化された受注フロー設計
・BtoB-EC を活用した自動化・定着化支援
・基幹システム・販売システム連携設計
・KPI 設計と効果測定支援
■こんな企業様におすすめ
・特定担当者に受注処理が依存している
・受注ミスや手戻りが多い
・業務の標準化・自動化を進めたい
・EC化による利便性向上を図りたい
・受注業務の品質を安定させたい
これらの課題を抱える企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。
サンクユーは、貴社に最適な 受注管理改善・BtoB-EC戦略 をご提案いたします。
【株式会社サンクユーについて】
EC-CUBEのインテグレートパートナーとして、ECサイトの新規構築からカスタマイズ、保守・運用までをワンストップで提供。
特に、事業者様ごとの細やかな要望に応える柔軟なカスタマイズ開発を得意とし、BtoB-ECからBtoCサイトまで、多くのECサイトの成功を支援しています。
会社名：株式会社サンクユー
代表者：代表取締役 堀川治
所在地：〒142-0062 東京都品川区小山4-14-3
設立 ：2010年7月6日
事業内容：ECサイト構築、Webシステム開発、保守・運用
URL：https://www.thank-u.net/
【EC-CUBEについて】
株式会社イーシーキューブが開発・提供する、日本で最も利用されているオープンソースのEC構築パッケージです。
無料でダウンロードできるソースコードをベースに、事業者のニーズに合わせてデザインや機能を自由にカスタマイズできる高い柔軟性が特長です。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社サンクユー 担当：広報担当
TEL：03-3788-7388
Email：info@thank-u.net
配信元企業：株式会社サンクユー
株式会社サンクユー（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堀川治）は、BtoB企業が抱える受注管理の「属人化リスク」を解消し、標準化された受注体制を構築するための実践的な戦略を解説した最新コラム『BtoB-EC受注管理の標準化戦略｜属人化によるリスクを克服し、効率と品質を両立する方法』を公開しました。
本コラムでは、受注処理が特定担当者に依存することによる非効率性・ミス・稼働リスクといった課題を整理し、BtoB-ECを活用した受注管理の標準化設計によって、業務の再現性と品質を両立させる方法を実務視点でわかりやすく紹介しています。
■ 背景：受注管理の属人化が引き起こす経営・運用リスク
BtoB企業では、長年の運用や慣習によって、受注プロセスが特定の担当者に依存していることが一般的です。
しかし、この属人化は以下のような問題を生み出すことがあります。
・知識・経験が特定人物に縛られてしまう
・その人物が不在だと処理が滞る
・業務品質や手順にばらつきが出る
・拡大・自動化が進まない
・ミスやトラブルの再発防止が困難になる
こうした状況は、デジタル化や自動化の阻害要因となるだけでなく、組織としての成長機会を阻む構造的なリスクです。
■コラムで解説している主なポイント
(1) 属人化による受注ミスとコスト
個人依存がミス・再処理につながるプロセス構造と、その影響。
(2) 受注の標準化とは何か
担当者に依存しないプロセス定義とルール整備、再現性のある受注処理フローの要素を整理。
(3) BtoB-EC を活用した標準化戦略
ECを単なる受注ツールとしてではなく、標準化された業務プラットフォームとして設計する方法。
(4) 現場の抵抗を抑えた段階的導入
教育・定着・現場合意を踏まえたステップ設計。
(5) 定量的な改善指標（KPI）設計
ミス件数・処理時間・受注精度などの可視化と改善サイクル。
標準化は単なるルール化ではなく、再現性・効率性・品質を同時に高める仕組み作りとして解説しています。
■コラムはこちら
「あの人がいないと回らない」現場を卒業する経営戦略｜BtoB-ECによる受注業務の標準化と事業継続リスクの回避
https://www.thank-u.net/blog/b2b-ec/btob-ec-order-management-standardization-strategy-against-personalization/
■サンクユーの受注管理・BtoB-EC支援について
サンクユーは、EC-CUBEを中心としたBtoB-EC構築・運用改善支援を行っており、受注管理の標準化・属人化解消・自動化・業務改善設計を総合的に支援しています。
提供可能な支援例
・属人化リスクの可視化と業務整理
・標準化された受注フロー設計
・BtoB-EC を活用した自動化・定着化支援
・基幹システム・販売システム連携設計
・KPI 設計と効果測定支援
■こんな企業様におすすめ
・特定担当者に受注処理が依存している
・受注ミスや手戻りが多い
・業務の標準化・自動化を進めたい
・EC化による利便性向上を図りたい
・受注業務の品質を安定させたい
これらの課題を抱える企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。
サンクユーは、貴社に最適な 受注管理改善・BtoB-EC戦略 をご提案いたします。
【株式会社サンクユーについて】
EC-CUBEのインテグレートパートナーとして、ECサイトの新規構築からカスタマイズ、保守・運用までをワンストップで提供。
特に、事業者様ごとの細やかな要望に応える柔軟なカスタマイズ開発を得意とし、BtoB-ECからBtoCサイトまで、多くのECサイトの成功を支援しています。
会社名：株式会社サンクユー
代表者：代表取締役 堀川治
所在地：〒142-0062 東京都品川区小山4-14-3
設立 ：2010年7月6日
事業内容：ECサイト構築、Webシステム開発、保守・運用
URL：https://www.thank-u.net/
【EC-CUBEについて】
株式会社イーシーキューブが開発・提供する、日本で最も利用されているオープンソースのEC構築パッケージです。
無料でダウンロードできるソースコードをベースに、事業者のニーズに合わせてデザインや機能を自由にカスタマイズできる高い柔軟性が特長です。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社サンクユー 担当：広報担当
TEL：03-3788-7388
Email：info@thank-u.net
配信元企業：株式会社サンクユー
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