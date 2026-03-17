「キムチはどれも同じ」--そう思っていた人が、二度と元に戻れなくなった理由
冷蔵庫に、キムチは入っていますか？
おそらく多くの方が「はい」と答えるでしょう。ごはんのお供に、ラーメンのトッピングに、晩酌の
つまみに--。日本の食卓にすっかり定着したキムチは、もはや「韓国料理」ではなく「いつもの味」
です。
だからこそ、こんなふうに思っていませんか。「スーパーで売ってるので十分でしょ」。
手作りの韓国キムチを口にしたことがある人なら、あの衝撃を覚えているはずです。市販品とはまる
で違う発酵の深み、素材の歯ごたえ、舌に広がる旨みの余韻--。でも、あの味を日常的に手に入れる
方法がわからない。近所に韓国食材店があるわけでもない。結局、「スーパーのでいいか」に戻って
しまう。
その繰り返しに、答えを出した製品があります。
千葉県で一つひとつ手作りされている「青春キムチ」。この名前を初めて聞く方でも、その実力を物
語る事実が一つあります--全国キムチグランプリ金賞。全国から腕自慢のキムチ職人が集まる大会で
、頂点に立った味です。
興味深いのは、この製品が「本場の韓国の味」を掲げながら、日本で作られていること。韓国の伝統
製法を忠実に守りつつ、日本の食卓に合う辛さとバランスに仕上げている。白菜キムチを筆頭に、カ
クテキ、きゅうり、ニラ、チャンジャなど全10種類--「今日はどれにしよう」と冷蔵庫を開ける楽し
みが、毎日の食卓に加わります。
しかも、500gで999円。「本物の味」と「続けられる価格」が両立していることが、この製品の静かな
強さかもしれません。
では、この「金賞の味」は、実際に購入した人の声にどう表れているのでしょうか。
当社のAI分析エンジンで、同製品のQoo10レビュー直近100件以上を対象に感情分析・キーワード抽出
を行いました。
まず驚いたのは、ポジティブ感情率92.4%という数値。食品カテゴリの平均が71.8%であることを考え
ると、異例の高さです。しかも999円という価格帯で--「安いから期待値が低い」のではなく、「この
価格でこの味？」という嬉しい裏切りが、評価を押し上げている構図が読み取れます。
最も多く言及されたキーワードは「リピート確定」。言及率38%--つまり購入者の約4割が、一度食べ
た時点で「また買う」と宣言しています。食品カテゴリで「リピート」の平均言及率が14%であること
を踏まえると、この突出ぶりは数字以上の意味を持ちます。
次に多かったのが「ご飯が止まらない」という表現。言及率26%--味の評価が、スペックではなく食卓
の情景として語られていることが印象的でした。
ただし、すべてが絶賛ばかりではありません。
「届くまでに時間がかかった」という配送面のネガティブ言及が14%確認されました。手作り・要冷蔵
という性質上、大量生産品と同じスピードでは届きません。注文のタイミングによっては数日かかる
ことがある点は、事前に知っておきたいポイントです。
そしてもう一つ、興味深い傾向が浮かび上がりました。「初回購入者のレビュー」と「3回以上リピー
トしている購入者のレビュー」で、評価しているポイントがまったく異なっていたのです。初めての
人が語る感動と、リピーターが語る価値--この差が意味するものは、今回の簡易分析では追いきれず
、全レビューを対象にした深層分析の中にあります。
※ 分析期間：2026年2月1日～3月15日
「どれも同じ」だと思っていたものの中に、実は大きな差が眠っていた--。キムチに限らず、私たち
が「いつものでいいか」と手に取っているものの本当の姿は、意外なほど知らないままです。
あなたが毎週カートに入れている「定番」の裏側にも、レビューだけが知っている物語があるかもし
れません。その声を、データで読み解いてみませんか。
https://www.notion.so/2fe24bbe261b802ebcbaf3b1579a1342
■ BRANDWARPについて
EC製品の消費者レビューをAIで多角的に分析し、データに基づく戦略提案を行うEC分析パートナー。
楽天市場・Qoo10・Amazonに対応。
※ 「青春キムチ」は販売者の登録商標です。
※ 本分析は当社AI分析エンジンによる簡易分析であり、製品の効能・効果を保証するものではありま
せん。
※ 本プレスリリースに記載の情報は発表日現在のものです。
配信元企業：株式会社ブランドワープ
おそらく多くの方が「はい」と答えるでしょう。ごはんのお供に、ラーメンのトッピングに、晩酌の
つまみに--。日本の食卓にすっかり定着したキムチは、もはや「韓国料理」ではなく「いつもの味」
です。
だからこそ、こんなふうに思っていませんか。「スーパーで売ってるので十分でしょ」。
手作りの韓国キムチを口にしたことがある人なら、あの衝撃を覚えているはずです。市販品とはまる
で違う発酵の深み、素材の歯ごたえ、舌に広がる旨みの余韻--。でも、あの味を日常的に手に入れる
方法がわからない。近所に韓国食材店があるわけでもない。結局、「スーパーのでいいか」に戻って
しまう。
その繰り返しに、答えを出した製品があります。
千葉県で一つひとつ手作りされている「青春キムチ」。この名前を初めて聞く方でも、その実力を物
語る事実が一つあります--全国キムチグランプリ金賞。全国から腕自慢のキムチ職人が集まる大会で
、頂点に立った味です。
興味深いのは、この製品が「本場の韓国の味」を掲げながら、日本で作られていること。韓国の伝統
製法を忠実に守りつつ、日本の食卓に合う辛さとバランスに仕上げている。白菜キムチを筆頭に、カ
クテキ、きゅうり、ニラ、チャンジャなど全10種類--「今日はどれにしよう」と冷蔵庫を開ける楽し
みが、毎日の食卓に加わります。
しかも、500gで999円。「本物の味」と「続けられる価格」が両立していることが、この製品の静かな
強さかもしれません。
では、この「金賞の味」は、実際に購入した人の声にどう表れているのでしょうか。
当社のAI分析エンジンで、同製品のQoo10レビュー直近100件以上を対象に感情分析・キーワード抽出
を行いました。
まず驚いたのは、ポジティブ感情率92.4%という数値。食品カテゴリの平均が71.8%であることを考え
ると、異例の高さです。しかも999円という価格帯で--「安いから期待値が低い」のではなく、「この
価格でこの味？」という嬉しい裏切りが、評価を押し上げている構図が読み取れます。
最も多く言及されたキーワードは「リピート確定」。言及率38%--つまり購入者の約4割が、一度食べ
た時点で「また買う」と宣言しています。食品カテゴリで「リピート」の平均言及率が14%であること
を踏まえると、この突出ぶりは数字以上の意味を持ちます。
次に多かったのが「ご飯が止まらない」という表現。言及率26%--味の評価が、スペックではなく食卓
の情景として語られていることが印象的でした。
ただし、すべてが絶賛ばかりではありません。
「届くまでに時間がかかった」という配送面のネガティブ言及が14%確認されました。手作り・要冷蔵
という性質上、大量生産品と同じスピードでは届きません。注文のタイミングによっては数日かかる
ことがある点は、事前に知っておきたいポイントです。
そしてもう一つ、興味深い傾向が浮かび上がりました。「初回購入者のレビュー」と「3回以上リピー
トしている購入者のレビュー」で、評価しているポイントがまったく異なっていたのです。初めての
人が語る感動と、リピーターが語る価値--この差が意味するものは、今回の簡易分析では追いきれず
、全レビューを対象にした深層分析の中にあります。
※ 分析期間：2026年2月1日～3月15日
「どれも同じ」だと思っていたものの中に、実は大きな差が眠っていた--。キムチに限らず、私たち
が「いつものでいいか」と手に取っているものの本当の姿は、意外なほど知らないままです。
あなたが毎週カートに入れている「定番」の裏側にも、レビューだけが知っている物語があるかもし
れません。その声を、データで読み解いてみませんか。
https://www.notion.so/2fe24bbe261b802ebcbaf3b1579a1342
■ BRANDWARPについて
EC製品の消費者レビューをAIで多角的に分析し、データに基づく戦略提案を行うEC分析パートナー。
楽天市場・Qoo10・Amazonに対応。
※ 「青春キムチ」は販売者の登録商標です。
※ 本分析は当社AI分析エンジンによる簡易分析であり、製品の効能・効果を保証するものではありま
せん。
※ 本プレスリリースに記載の情報は発表日現在のものです。
配信元企業：株式会社ブランドワープ
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