「顔のたるみ、もう諦めてた」--″3ヶ月の壁″を超えた美顔器の秘密
58,000円の美顔器--と聞いて、まず「高い」と思いましたか？
実は、多くの女性にとって、価格よりもっと怖いものがあります。
「また、使わなくなるかもしれない」という不安です。
最初の1週間は毎日使っていたのに、2週目には2日に1回、1ヶ月後には充電ケーブルすら行方不明--。
「美顔器の3ヶ月の壁」と呼ばれるこの現象は、業界全体が長年抱えてきた課題です。
買ったときの「今度こそ続ける」という決意は本物だったはずなのに、気づけば洗面台の隅で静かに
ホコリをかぶっている。あの日のワクワクはどこへ消えたのか--。こんな経験をお持ちの方は、きっ
と一人や二人ではないはずです。
そんな「美顔器あるある」に、真正面から向き合った製品があります。
Brighte（ブライト）の「ELEKI LIFT」。この美顔器が興味深いのは、機能の多さを競うのではなく、
「なぜ続けられるか」を起点に設計されている点です。
考え方はシンプル。美顔器が続かない最大の理由は「面倒くさい」。だから、すべてのケアを「1日15
分」に収めました。
朝、歯を磨いたあとにCLEANモードで3分、肌を整える。夜、ソファでドラマを観ながらLIFTモードで1
0分、フェイスラインをケアする。EMS（筋肉刺激）、RF（高周波温熱）、LED（赤色・青色）--本来な
ら別々の機器が必要な3つのテクノロジーが1台に収まっているから、「あの機器どこだっけ」と探す
手間もない。
「使うために生活を変える」のではなく、「今の生活にそっと溶け込む」。いつの間にか15分が日課
になっている--それが、この製品が目指したゴールです。
では、この「続けやすさ」は、実際に使った人の声にどう表れているのでしょうか。
当社のAI分析エンジンで、同製品の楽天レビュー直近100件以上を対象に感情分析・キーワード抽出を
行いました。
まず目を引いたのは、ポジティブ感情率84.2%という数値。美顔器カテゴリの平均が68.5%であること
を踏まえると、5万円台という期待値の高い価格帯でありながら、その期待を超えていることがうかが
えます。
しかし、本当に印象的だったのは、数値そのものよりも、レビューに込められた「声の質」でした。
最も多く言及されたキーワードは「リフトアップ実感」。言及率31%--つまり3人に1人が、使用後にフ
ェイスラインの変化を実感したと綴っています。なかでも「翌朝の顔が違う」という即効性への言及
は、同カテゴリ他製品の平均（8%）のおよそ3倍。この突出ぶりには、分析していて思わず数値を二度
確認しました。
ただし、すべてがポジティブな声ばかりではありません。
「EMS刺激が強い」「ピリピリする」というネガティブな言及が18%確認されました。EMS機能の特性上
、刺激の感じ方には個人差があります。敏感肌の方は、最も低いレベルから始めることをおすすめし
ます。
そしてもう一つ、気になるデータが浮かび上がりました。「購入後3ヶ月以上経ったレビュー」と「購
入直後のレビュー」で、満足度の傾向が明確に分かれていたのです。この製品は本当に「3ヶ月の壁」
を超えているのか--その答えは、今回の簡易分析では追いきれず、全レビューを対象にした深層分析
の中にあります。
※ 分析期間：2026年2月1日～3月15日
「続く」にも「続かない」にも、必ず理由がある。そしてその理由は、広告でも宣伝文句でもなく、
使った人の飾らない言葉の中にこそ見えてくるものです。
今あなたが気になっている製品にも、まだ誰も気づいていない「声」が隠れているかもしれません。
どんな分析ができるのか、まずは覗いてみてください。
https://www.notion.so/2fe24bbe261b802ebcbaf3b1579a1342
■ BRANDWARPについて
EC製品の消費者レビューをAIで多角的に分析し、データに基づく戦略提案を行うEC分析パートナー。
楽天市場・Qoo10・Amazonに対応。
※ 「ELEKI LIFT」「Brighte」は株式会社ブライトの登録商標です。
※ 本分析は当社AI分析エンジンによる簡易分析であり、製品の効能・効果を保証するものではありま
せん。
※ 本プレスリリースに記載の情報は発表日現在のものです。
配信元企業：株式会社ブランドワープ
実は、多くの女性にとって、価格よりもっと怖いものがあります。
「また、使わなくなるかもしれない」という不安です。
最初の1週間は毎日使っていたのに、2週目には2日に1回、1ヶ月後には充電ケーブルすら行方不明--。
「美顔器の3ヶ月の壁」と呼ばれるこの現象は、業界全体が長年抱えてきた課題です。
買ったときの「今度こそ続ける」という決意は本物だったはずなのに、気づけば洗面台の隅で静かに
ホコリをかぶっている。あの日のワクワクはどこへ消えたのか--。こんな経験をお持ちの方は、きっ
と一人や二人ではないはずです。
そんな「美顔器あるある」に、真正面から向き合った製品があります。
Brighte（ブライト）の「ELEKI LIFT」。この美顔器が興味深いのは、機能の多さを競うのではなく、
「なぜ続けられるか」を起点に設計されている点です。
考え方はシンプル。美顔器が続かない最大の理由は「面倒くさい」。だから、すべてのケアを「1日15
分」に収めました。
朝、歯を磨いたあとにCLEANモードで3分、肌を整える。夜、ソファでドラマを観ながらLIFTモードで1
0分、フェイスラインをケアする。EMS（筋肉刺激）、RF（高周波温熱）、LED（赤色・青色）--本来な
ら別々の機器が必要な3つのテクノロジーが1台に収まっているから、「あの機器どこだっけ」と探す
手間もない。
「使うために生活を変える」のではなく、「今の生活にそっと溶け込む」。いつの間にか15分が日課
になっている--それが、この製品が目指したゴールです。
では、この「続けやすさ」は、実際に使った人の声にどう表れているのでしょうか。
当社のAI分析エンジンで、同製品の楽天レビュー直近100件以上を対象に感情分析・キーワード抽出を
行いました。
まず目を引いたのは、ポジティブ感情率84.2%という数値。美顔器カテゴリの平均が68.5%であること
を踏まえると、5万円台という期待値の高い価格帯でありながら、その期待を超えていることがうかが
えます。
しかし、本当に印象的だったのは、数値そのものよりも、レビューに込められた「声の質」でした。
最も多く言及されたキーワードは「リフトアップ実感」。言及率31%--つまり3人に1人が、使用後にフ
ェイスラインの変化を実感したと綴っています。なかでも「翌朝の顔が違う」という即効性への言及
は、同カテゴリ他製品の平均（8%）のおよそ3倍。この突出ぶりには、分析していて思わず数値を二度
確認しました。
ただし、すべてがポジティブな声ばかりではありません。
「EMS刺激が強い」「ピリピリする」というネガティブな言及が18%確認されました。EMS機能の特性上
、刺激の感じ方には個人差があります。敏感肌の方は、最も低いレベルから始めることをおすすめし
ます。
そしてもう一つ、気になるデータが浮かび上がりました。「購入後3ヶ月以上経ったレビュー」と「購
入直後のレビュー」で、満足度の傾向が明確に分かれていたのです。この製品は本当に「3ヶ月の壁」
を超えているのか--その答えは、今回の簡易分析では追いきれず、全レビューを対象にした深層分析
の中にあります。
※ 分析期間：2026年2月1日～3月15日
「続く」にも「続かない」にも、必ず理由がある。そしてその理由は、広告でも宣伝文句でもなく、
使った人の飾らない言葉の中にこそ見えてくるものです。
今あなたが気になっている製品にも、まだ誰も気づいていない「声」が隠れているかもしれません。
どんな分析ができるのか、まずは覗いてみてください。
https://www.notion.so/2fe24bbe261b802ebcbaf3b1579a1342
■ BRANDWARPについて
EC製品の消費者レビューをAIで多角的に分析し、データに基づく戦略提案を行うEC分析パートナー。
楽天市場・Qoo10・Amazonに対応。
※ 「ELEKI LIFT」「Brighte」は株式会社ブライトの登録商標です。
※ 本分析は当社AI分析エンジンによる簡易分析であり、製品の効能・効果を保証するものではありま
せん。
※ 本プレスリリースに記載の情報は発表日現在のものです。
配信元企業：株式会社ブランドワープ
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