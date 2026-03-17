半導体および電子機器製造の加速に伴い、タイの電子機器向け精密洗浄サービス市場は2032年までに2,894万米ドル規模に達する見通し

半導体および電子機器製造の加速に伴い、タイの電子機器向け精密洗浄サービス市場は2032年までに2,894万米ドル規模に達する見通し