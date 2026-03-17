オータコイドおよび関連薬物市場、2036年に874億4000万米ドルへ拡大見通し―炎症制御と免疫調節ニーズを背景にCAGR 4.01％で成長

オータコイドおよび関連薬物市場、2036年に874億4000万米ドルへ拡大見通し―炎症制御と免疫調節ニーズを背景にCAGR 4.01％で成長