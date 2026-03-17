EV減速機調査レポート：市場規模、シェア、動向、予測2026-2032「GlobalInfoResearch」
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344358/images/bodyimage1】
電気自動車（EV）の普及が加速する中、モーター、バッテリー、インバーターといった主要コンポーネントに注目が集まりがちです。しかし、これらの要素が生み出すパワーを実際の走行に変換し、効率的で滑らかな加速とエネルギー効率を実現する、もう一つの重要な存在があります。それがEV減速機です。
EV減速機は、モーターの高回転出力をタイヤの駆動に適した回転数に減速し、同時にトルクを増幅する役割を担うギア伝達装置です。内燃機関車のように複雑な多段変速機を必要とせず、電動モーターの広いトルク帯を活かしたシンプルな構造が特徴でありながら、車両の動力性能、エネルギー効率、静粛性に決定的な影響を与える、まさに電動パワートレインの縁の下の力持ちといえるでしょう。
当社、GlobaI Info Research（東京都中央区）はこの度、「EV減速機の世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」 を発表しました。本レポートでは、EV減速機市場の現状を多角的に分析し、主要メーカーの競争状況、製品タイプ別・用途別の市場動向、地域別の成長可能性、そして2032年に至るまでの市場予測を包括的に提供しています。
▼ 無料サンプル提供中（レポートの詳細内容・お申込みはこちら）▼
https://www.globalinforesearch.jp/reports/1151809/ev-speed-reducer
市場の現状と成長ドライバー：18.26百万台市場の実像
2024年の世界のEV減速機生産台数は、約1,826万台に達し、世界市場での平均単価は1台あたり約700米ドルとなっています。この数字は、EV市場全体の拡大を如実に反映するものであり、減速機がもはや単なる補機部品ではなく、主要な構成要素としての地位を確立していることを示しています。
EV減速機市場が急成長している背景には、以下の要因があります。
第一に、世界規模でのEV普及の加速です。中国、欧州、北米を中心に電気自動車の生産台数が年々増加しており、それに伴い減速機の需要も比例して拡大しています。特に中国市場では、弗迪動力（FinDreams Technology）や上汽変速器（SAGW）といった現地サプライヤーの台頭が顕著です。
第二に、パワートレイン統合の進展です。多くの自動車メーカーと部品サプライヤーは、モーター、インバーター、減速機を一体化した統合電動駆動ユニットの開発に注力しています。この統合により、部品点数の削減、コスト低減、省スペース化、そしてシステム全体の信頼性向上が図られています。例えば、ニデックやボッシュ、ZFといった大手サプライヤーは、この統合ユニットの分野で激しい競争を繰り広げています。
第三に、高性能EVへの対応です。加速性能や高速走行性能を重視する高性能EVでは、瞬時のトルク応答と安定した出力が求められ、減速機にはより高い耐久性と精度が要求されます。このため、ギア設計の高度化、材料の改良、潤滑システムの最適化など、技術革新が加速しています。
業界構造と主要プレーヤー：グローバルサプライヤーの競争構図
EV減速機市場の主要企業には、弗迪動力（FinDreams Technology）、ボルグワーナー（BorgWarner）、マグナ・インターナショナル（Magna International）、GKN、五菱（Wuling）、HOTA Industrial、ボッシュ（Bosch）、ヴィテスコ（Vitesco）、ニデック（Nidec）、ZF、歯車（Zhuzhou Gear）、アメリカン・アクスル（American Axle）、シェフラー（Schaeffler）、青山工業（Tsingshan Industry）、愛知機械工業（Aichi Machine Industry）、アイシン（Aisin）、上汽変速器（SAGW）、ヒュンダイ・トランスイス（Hyundai Transys Inc）などが含まれます。
電気自動車（EV）の普及が加速する中、モーター、バッテリー、インバーターといった主要コンポーネントに注目が集まりがちです。しかし、これらの要素が生み出すパワーを実際の走行に変換し、効率的で滑らかな加速とエネルギー効率を実現する、もう一つの重要な存在があります。それがEV減速機です。
EV減速機は、モーターの高回転出力をタイヤの駆動に適した回転数に減速し、同時にトルクを増幅する役割を担うギア伝達装置です。内燃機関車のように複雑な多段変速機を必要とせず、電動モーターの広いトルク帯を活かしたシンプルな構造が特徴でありながら、車両の動力性能、エネルギー効率、静粛性に決定的な影響を与える、まさに電動パワートレインの縁の下の力持ちといえるでしょう。
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市場の現状と成長ドライバー：18.26百万台市場の実像
2024年の世界のEV減速機生産台数は、約1,826万台に達し、世界市場での平均単価は1台あたり約700米ドルとなっています。この数字は、EV市場全体の拡大を如実に反映するものであり、減速機がもはや単なる補機部品ではなく、主要な構成要素としての地位を確立していることを示しています。
EV減速機市場が急成長している背景には、以下の要因があります。
第一に、世界規模でのEV普及の加速です。中国、欧州、北米を中心に電気自動車の生産台数が年々増加しており、それに伴い減速機の需要も比例して拡大しています。特に中国市場では、弗迪動力（FinDreams Technology）や上汽変速器（SAGW）といった現地サプライヤーの台頭が顕著です。
第二に、パワートレイン統合の進展です。多くの自動車メーカーと部品サプライヤーは、モーター、インバーター、減速機を一体化した統合電動駆動ユニットの開発に注力しています。この統合により、部品点数の削減、コスト低減、省スペース化、そしてシステム全体の信頼性向上が図られています。例えば、ニデックやボッシュ、ZFといった大手サプライヤーは、この統合ユニットの分野で激しい競争を繰り広げています。
第三に、高性能EVへの対応です。加速性能や高速走行性能を重視する高性能EVでは、瞬時のトルク応答と安定した出力が求められ、減速機にはより高い耐久性と精度が要求されます。このため、ギア設計の高度化、材料の改良、潤滑システムの最適化など、技術革新が加速しています。
業界構造と主要プレーヤー：グローバルサプライヤーの競争構図
EV減速機市場の主要企業には、弗迪動力（FinDreams Technology）、ボルグワーナー（BorgWarner）、マグナ・インターナショナル（Magna International）、GKN、五菱（Wuling）、HOTA Industrial、ボッシュ（Bosch）、ヴィテスコ（Vitesco）、ニデック（Nidec）、ZF、歯車（Zhuzhou Gear）、アメリカン・アクスル（American Axle）、シェフラー（Schaeffler）、青山工業（Tsingshan Industry）、愛知機械工業（Aichi Machine Industry）、アイシン（Aisin）、上汽変速器（SAGW）、ヒュンダイ・トランスイス（Hyundai Transys Inc）などが含まれます。