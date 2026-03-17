表面増強ラマン分光法（SERS）調査レポート：市場規模、シェア、動向、予測2026-2032「GlobalInfoResearch」
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医療診断、創薬、食品安全、環境モニタリングといった分野において、極微量の物質を迅速かつ高精度に検出する技術へのニーズがかつてない高まりを見せています。その中で、注目を集めているのが表面増強ラマン分光法です。SERSは、金や銀などの金属ナノ構造体に吸着した分子のラマン散乱信号を増強し、従来の手法では検出が困難だった微量物質の特定を可能にする先端分析技術です。
GlobaI Info Research（所在地：東京都中央区）はこの度、「表面増強ラマン分光法（SERS）の世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」 を発表しました。本レポートでは、SERS市場の現状を詳細に分析し、主要メーカーの競争状況、製品タイプ別・用途別の市場動向、地域別の成長可能性、そして2032年に至るまでの市場予測を包括的に提供しています。
▼ 無料サンプル提供中（レポートの詳細内容・お申込みはこちら）▼
https://www.globalinforesearch.jp/reports/1014726/surface-enhanced-raman-spectroscopy--sers
市場の現状と成長ドライバー：堅調な拡大を続けるSERS市場
2024年の世界の表面増強ラマン分光法（SERS）市場は、約2,400台の販売台数を記録し、平均単価は1台あたり約70,000米ドルとなっています。特筆すべきは、SERS関連製品の売上総利益率が40%から60%という高い水準にあることであり、この市場の収益性の高さを示しています。
SERS市場が急拡大している背景には、複数の要因があります。第一に、バイオテクノロジーや製薬分野において、ラベルフリー（標識不要）で高感度な分子検出への需要が高まっていることが挙げられます。第二に、再現性が高くコスト効率に優れたプラズモニック基板の開発が進み、研究用途から産業現場まで実用化が広がっています。第三に、ポイント・オブ・ケア診断やリアルタイムモニタリングの重要性が増し、SERSを搭載したポータブル分析機器への注目が集まっています。
さらに、食品安全や環境モニタリングの分野では、規制当局による汚染物質や病原体の高精度検出要求が強まっており、SERSベースのソリューションがそのニーズに応えています。基板の標準化や測定の再現性といった課題は依然として存在するものの、継続的な技術革新と商業用SERSプラットフォームの普及により、今後も力強い市場拡大が見込まれます。
業界構造とバリューチェーン分析：テクノロジー集約型エコシステムの全体像
SERS産業のバリューチェーンは、上流から下流まで複数のセグメントが相互に連携する高度なエコシステムを形成しています。
上流では、貴金属やナノマテリアル、そしてプラズモニック基板製造のための先端技術が供給されます。具体的には、コロイド状ナノ粒子、エンジニアリングされたナノ構造表面、リソグラフィーベースの増強プラットフォームなどが含まれます。
中流では、SERS測定装置の製造が行われます。光学部品、レーザー、分光器、検出器、マイクロ流体統合モジュール、そして卓上型からポータブル型までの分析システム全体が含まれ、データ処理やケモメトリクスソフトウェアもこのセグメントの一部です。
下流では、SERS技術が実際の応用分野で活用されます。バイオメディカル診断、製薬、食品安全検査、環境モニタリング、法科学、産業プロセス制御など、多岐にわたる産業で採用が進んでいます。また、キャリブレーション、品質管理、消耗品供給、アプリケーション開発といったサポートサービスも、エコシステムの重要な構成要素です。
医療診断、創薬、食品安全、環境モニタリングといった分野において、極微量の物質を迅速かつ高精度に検出する技術へのニーズがかつてない高まりを見せています。その中で、注目を集めているのが表面増強ラマン分光法です。SERSは、金や銀などの金属ナノ構造体に吸着した分子のラマン散乱信号を増強し、従来の手法では検出が困難だった微量物質の特定を可能にする先端分析技術です。
GlobaI Info Research（所在地：東京都中央区）はこの度、「表面増強ラマン分光法（SERS）の世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」 を発表しました。本レポートでは、SERS市場の現状を詳細に分析し、主要メーカーの競争状況、製品タイプ別・用途別の市場動向、地域別の成長可能性、そして2032年に至るまでの市場予測を包括的に提供しています。
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市場の現状と成長ドライバー：堅調な拡大を続けるSERS市場
2024年の世界の表面増強ラマン分光法（SERS）市場は、約2,400台の販売台数を記録し、平均単価は1台あたり約70,000米ドルとなっています。特筆すべきは、SERS関連製品の売上総利益率が40%から60%という高い水準にあることであり、この市場の収益性の高さを示しています。
SERS市場が急拡大している背景には、複数の要因があります。第一に、バイオテクノロジーや製薬分野において、ラベルフリー（標識不要）で高感度な分子検出への需要が高まっていることが挙げられます。第二に、再現性が高くコスト効率に優れたプラズモニック基板の開発が進み、研究用途から産業現場まで実用化が広がっています。第三に、ポイント・オブ・ケア診断やリアルタイムモニタリングの重要性が増し、SERSを搭載したポータブル分析機器への注目が集まっています。
さらに、食品安全や環境モニタリングの分野では、規制当局による汚染物質や病原体の高精度検出要求が強まっており、SERSベースのソリューションがそのニーズに応えています。基板の標準化や測定の再現性といった課題は依然として存在するものの、継続的な技術革新と商業用SERSプラットフォームの普及により、今後も力強い市場拡大が見込まれます。
業界構造とバリューチェーン分析：テクノロジー集約型エコシステムの全体像
SERS産業のバリューチェーンは、上流から下流まで複数のセグメントが相互に連携する高度なエコシステムを形成しています。
上流では、貴金属やナノマテリアル、そしてプラズモニック基板製造のための先端技術が供給されます。具体的には、コロイド状ナノ粒子、エンジニアリングされたナノ構造表面、リソグラフィーベースの増強プラットフォームなどが含まれます。
中流では、SERS測定装置の製造が行われます。光学部品、レーザー、分光器、検出器、マイクロ流体統合モジュール、そして卓上型からポータブル型までの分析システム全体が含まれ、データ処理やケモメトリクスソフトウェアもこのセグメントの一部です。
下流では、SERS技術が実際の応用分野で活用されます。バイオメディカル診断、製薬、食品安全検査、環境モニタリング、法科学、産業プロセス制御など、多岐にわたる産業で採用が進んでいます。また、キャリブレーション、品質管理、消耗品供給、アプリケーション開発といったサポートサービスも、エコシステムの重要な構成要素です。