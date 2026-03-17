牛乳石鹸共進社株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：宮崎悌二 以下、牛乳石鹸）は、全国のサウナを見つけて記録できるサウナポータルサイト「サウナイキタイ」と初めてタッグを組み、2026年3月26日（木）より、サウナをきっかけに身近な銭湯の魅力を伝える新プロモーション『銭湯サ活』を開始します。また、プロモーションの開始に合わせ、ノベルティ配布やオリジナルグッズが当たるキャンペーンなどを展開し、銭湯に足を運ぶきっかけを創出するとともに、日常に寄り添う銭湯サウナの魅力を広く発信してまいります。



『銭湯サ活』メインビジュアル

■実施背景

牛乳石鹸はこれまで、地域に息づく銭湯文化の魅力発信と活性化に取り組み、その価値を次世代へと継承する活動を続けてきました。今回は、サウナをきっかけに街の身近な銭湯の魅力を再発見し、もっと気軽に楽しんいただきたいという思いから、サウナ検索サービス「サウナイキタイ」と初めてタッグを組み、新プロモーション企画『銭湯サ活』を実施します。

サウナは、おでかけ先での特別な体験にとどまらず、日常のリズムを整える“身近な習慣”としても親しまれています。また、銭湯文化とも結びつき、銭湯サウナは地域のコミュニケーションが生まれる場として根付いてきました。本企画では、オリジナルグッズが当たるキャンペーンなどを通じて、サウナ愛好家のヘビーユーザーからライトユーザーまで、幅広い方々が銭湯に足を運ぶきっかけを提供します。身近で気軽に、そして日常的に楽しめる銭湯サウナを入口に、より多くの方に銭湯文化の魅力を体感していただける機会となることを目指しています。

『銭湯サ活』ロゴ

牛乳石鹸×サウナイキタイ『銭湯サ活』プロモーション実施概要

実施期間：2026年3月26日(木)～ 2026年5月10日(日)

銭湯サ活プロモーション特設サイト： https://sauna-ikitai.com/sento-sakatsu

対象エリア：全国

『銭湯サ活』キャンペーン内容

■その1：『銭湯サ活』投稿キャンペーン

「サウナイキタイ」に登録されているすべての銭湯で、サ活（サウナに行った体験を記録し、口コミや感想を残せる「サウナイキタイ」内の機能）を投稿いただいた方の中から、抽選で30名に牛乳石鹸グッズセットをプレゼントします。

牛乳石鹸グッズ（イメージ）

【牛乳石鹸グッズセット内容例】

・牛乳石鹸×マタドール石けんケース（濡れたままの石けんを入れても乾く石けんケース）

・カウブランド赤箱デザイン桶

・カウブランド赤箱デザイン牛柄トートバッグ

・銭湯のれんデザイン手ぬぐい2026

・赤箱（試供品）など

※現在販売されていないグッズを含みます

※内容は変更になる可能性もあります

■その2：オリジナルノベルティプレゼント

「サウナイキタイ」に掲載されている全国21軒の対象銭湯のいずれかを利用した先着約6,000名に、銭湯サ活オリジナルボトルマーカーと赤箱（試供品）をセットでプレゼントします。

赤箱＆ボトルマーカー

※対象施設の受付でWEB引換券を提示

※引き換えはひとり1回限り

※各銭湯で先着280名を対象。なくなり次第配布終了

※詳細はプロモーション特設サイトをご確認ください

【対象銭湯】

月見湯（北海道 札幌市）

八戸銭湯オールウェイズ（青森県 八戸市）

改良湯（東京都 渋谷区）※3月31日より配布開始

黄金湯（東京都 墨田区）

東上野 寿湯（東京都 台東区）

亀遊舘（神奈川県 横浜市）

金城温泉元湯（石川県 金沢市）

春日井温泉（愛知県 春日井市）

ぽかぽか温泉新守山乃湯（愛知県 名古屋市）

都湯- 膳所本店 -（滋賀県 大津市）

五香湯（京都府 京都市）

入船温泉（大阪府 大阪市）

新柏原温泉（大阪府 柏原市）

めがね温泉（大阪府 大阪市）

ユートピア白玉温泉（大阪府 大阪市）

夢の公衆浴場五色（大阪府 豊中市）

ほてい湯（奈良県 奈良市）

幸福湯（和歌山県 和歌山市）

共楽湯（香川県 観音寺市）

赤ビルの湯（広島県 呉市）

ぬくもりの湯（鹿児島県 出水市）

※2026年3月17日時点の情報

■サウナイキタイ

サウナ好き4人が立ち上げた、日本最大のサウナ検索サービス。全国15,000件以上のサウナ施設を、温度・ロウリュ・外気浴・宿泊可否など100項目以上の条件で検索でき、地図や現在地からも探すことができます。サウナ体験を記録できる「サ活」は累計950万件を超え、サウナの魅力を伝えるマガジンなど、サウナをもっと楽しむための機能をアプリとWebで提供しています。

https://sauna-ikitai.com/

■牛乳石鹸共進社株式会社

1909年（明治42年）の創業以来、「美と清潔 そして健康づくりに役立つ」製品を提供してきました。企業理念の「ずっと変わらぬ やさしさを。」のもと、お客様の肌に、こころに、そして環境にもやさしい「ものづくり」に取り組んでいます。弊社は今年で創業116年の会社になりますが、昔から受け継ぐ品質第一主義は守りつつ、時代の流れを取り入れることで、これからもお客様の求めに即応していきます。近年ではボディケア、フェイスケア、ヘアケアと幅広い製品開発によって時代のニーズを柔軟に取り入れ、赤箱・青箱をはじめとした「カウブランド」に加えて新ブランドを生み出しています。

https://www.cow-soap.co.jp/