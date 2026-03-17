【21LIVE】3月23日（月）『駅広告に載ろう！～広島駅編～』開催！広島駅ポスター掲載のチャンス
株式会社エムアンドティーティー（本社：沖縄県北谷町、代表取締役：井藤 三知子）が運営するエンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE（ニーイチライブ）】URL: https://21.live では、3月23日（月）より『駅広告に載ろう！～広島駅編～』を開催します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344070/images/bodyimage1】
エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！
＼中四国最大級ターミナル／
ランキング入賞で広島駅広告ポスターに載ろう
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3月23日（月）より、『駅広告に載ろう！～広島駅編～』を開催します。
広島駅は、中国・四国エリアを代表するターミナル駅のひとつ。
新幹線や在来線が乗り入れ、観光やビジネスなど多くの人が行き交う広島の玄関口として知られています。
イベント期間中に「花火」タブ内の対象ギフトを獲得するとランキングに反映され、総合ランキングに入賞＆条件達成したライバーは広島駅ポスター広告への掲載権を獲得できます。
ポスターは2026年5月25日（月）～5月31日（日）の期間、広島駅構内に掲出予定です。
注目度の高いロケーションで、21LIVEライバーの魅力を発信します。
さらに、Round1ランキングでは条件達成でプロフ背景「モデルver.」をプレゼント。
リスナーランキングも同時開催します。
配信を盛り上げてランキング上位を目指し、広島駅ポスターへの掲載チャンスをつかみましょう！
▼前回ポスターサンプル
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344070/images/bodyimage2】
＼ライバープライズ／
▼総合ランキング
☆駅ポスターモデル掲載権
◇30万GOLD以上達成+1位：センター掲載
◇30万GOLD以上達成+2～5位：Pickup掲載
◇5万GOLD以上達成+21位以上：ポスター掲載
☆バッジ
◇30万GOLD以上達成：ゴールドバッジ
◇10万GOLD以上達成：シルバーバッジ
◇5万GOLD以上達成：ブロンズバッジ
▼Round1ランキング
☆プロフィール背景
◇30万GOLD以上達成+1～3位：【豪華版】モデルver.（王冠付き）
└有効期間：3月29日（日）～4月25日（土）
◇30万GOLD以上達成：【豪華版】モデルver.
└有効期間：3月29日（日）～4月25日（土）
◇20万GOLD以上達成：【豪華版】モデルver.
└有効期間：3月29日（日）～4月4日（土）
◇10万GOLD以上達成：【通常版】モデルver.
└有効期間：3月29日（日）～4月4日（土）
＼リスナープライズ／
☆縮小版ポスター
◇1位：8分の1サイズ（B3）のポスター
☆バッジ
◇1位：ゴールドバッジ
◇2位：シルバーバッジ
◇3位：ブロンズバッジ
◇4～5位：ブルーバッジ
━━━━＼ 開催期間 ／━━━━
3月23日（月）～3月31日（火）
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※Round1・総合ランキングへの参加はエントリー制です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344070/images/bodyimage1】
エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！
＼中四国最大級ターミナル／
ランキング入賞で広島駅広告ポスターに載ろう
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3月23日（月）より、『駅広告に載ろう！～広島駅編～』を開催します。
広島駅は、中国・四国エリアを代表するターミナル駅のひとつ。
新幹線や在来線が乗り入れ、観光やビジネスなど多くの人が行き交う広島の玄関口として知られています。
イベント期間中に「花火」タブ内の対象ギフトを獲得するとランキングに反映され、総合ランキングに入賞＆条件達成したライバーは広島駅ポスター広告への掲載権を獲得できます。
ポスターは2026年5月25日（月）～5月31日（日）の期間、広島駅構内に掲出予定です。
注目度の高いロケーションで、21LIVEライバーの魅力を発信します。
さらに、Round1ランキングでは条件達成でプロフ背景「モデルver.」をプレゼント。
リスナーランキングも同時開催します。
配信を盛り上げてランキング上位を目指し、広島駅ポスターへの掲載チャンスをつかみましょう！
▼前回ポスターサンプル
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344070/images/bodyimage2】
＼ライバープライズ／
▼総合ランキング
☆駅ポスターモデル掲載権
◇30万GOLD以上達成+1位：センター掲載
◇30万GOLD以上達成+2～5位：Pickup掲載
◇5万GOLD以上達成+21位以上：ポスター掲載
☆バッジ
◇30万GOLD以上達成：ゴールドバッジ
◇10万GOLD以上達成：シルバーバッジ
◇5万GOLD以上達成：ブロンズバッジ
▼Round1ランキング
☆プロフィール背景
◇30万GOLD以上達成+1～3位：【豪華版】モデルver.（王冠付き）
└有効期間：3月29日（日）～4月25日（土）
◇30万GOLD以上達成：【豪華版】モデルver.
└有効期間：3月29日（日）～4月25日（土）
◇20万GOLD以上達成：【豪華版】モデルver.
└有効期間：3月29日（日）～4月4日（土）
◇10万GOLD以上達成：【通常版】モデルver.
└有効期間：3月29日（日）～4月4日（土）
＼リスナープライズ／
☆縮小版ポスター
◇1位：8分の1サイズ（B3）のポスター
☆バッジ
◇1位：ゴールドバッジ
◇2位：シルバーバッジ
◇3位：ブロンズバッジ
◇4～5位：ブルーバッジ
━━━━＼ 開催期間 ／━━━━
3月23日（月）～3月31日（火）
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※Round1・総合ランキングへの参加はエントリー制です。