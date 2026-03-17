【21LIVE】3月21日（土）は『21LIVE Special Day』！専属デザイナーと作る“オリジナルギフト制作権”獲得のチャンス！
株式会社エムアンドティーティー（本社：沖縄県北谷町、代表取締役：井藤 三知子）が運営するエンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE（ニーイチライブ）】URL: https://21.live では、3月21日（土）限定で『21LIVE Special Day』を開催します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343587/images/bodyimage1】
エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！
＼あなたの個性がギフトになるチャンス！／
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
21LIVEでは、3月21日（土）に特別イベント『21LIVE Special Day』を開催します。
このイベントでは、ライバーとリスナーそれぞれのランキングを実施し、上位入賞者には特別な特典をご用意しています。
ライバーランキングTOP3に輝いた方には、専属デザイナーと一緒に制作できる「オリジナルギフト制作権」をプレゼント。好きなモチーフやカラーなどを取り入れながら、自分だけのギフトを作ることができます。
完成したギフトは21LIVE内で公開され、多くの人にあなたの世界観を届けるチャンスです！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343587/images/bodyimage2】
さらに、イベント当日にもっとも多くギフトを贈ったリスナー1名には、「リアル21カード(5パック)」と「カードフォルダーセット」のセットをプレゼントします。
月に一度のスペシャルイベントを、ぜひお楽しみください！
【プライズ詳細】
◆ライバーランキング
★オリジナルギフト制作
ランキング1位：オリジナルギフト×3個 ( 2100C・210C・21C 各1個 )
ランキング2位：オリジナルギフト×2個 ( 210C・21C 各1個 )
ランキング3位：オリジナルギフト×1個 ( 21C )
※ギフト制作に関する詳細は、入賞後に個別にご案内します。
◇リスナーランキング
ランキング1位：リアル21カード(5パック)＆カードフォルダーセット
━━━＼ 開催期間 ／━━━
3月21日（土）
━━━━━━━━━━━━━
※本イベントへの参加はエントリーが必要です。
詳しくは21LIVEのWeb版またはアプリのイベントページをチェック♪
▼21LIVE アプリ版のインストールはこちら
https://app.adjust.com/g8txqjr
▼21LIVE Web版へのログインはこちら
https://21.live/?b=pre1
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343587/images/bodyimage3】
【サービス概要】
サービス名称： 21LIVE（ニーイチライブ）
URL ： https://21.live/?b=pre1
アプリ ： https://app.adjust.com/g8txqjr
お問合せ ： info@21.live （24時間受付）
Instagram ： https://www.instagram.com/21live.info/
Facebook ： https://www.facebook.com/21LIVE.info
X ： https://x.com/21live_info
YouTube ： https://www.youtube.com/@21live61
【運営元】
運営会社：株式会社エムアンドティーティー
U R L ：https://m-tt.jp/
【芸能プロダクション】
21LIVEプロデュース：株式会社エフエンタープライズ
U R L ：https://fenterprise.jp/
配信元企業：株式会社エムアンドティーティー
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343587/images/bodyimage1】
エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！
＼あなたの個性がギフトになるチャンス！／
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
21LIVEでは、3月21日（土）に特別イベント『21LIVE Special Day』を開催します。
このイベントでは、ライバーとリスナーそれぞれのランキングを実施し、上位入賞者には特別な特典をご用意しています。
ライバーランキングTOP3に輝いた方には、専属デザイナーと一緒に制作できる「オリジナルギフト制作権」をプレゼント。好きなモチーフやカラーなどを取り入れながら、自分だけのギフトを作ることができます。
完成したギフトは21LIVE内で公開され、多くの人にあなたの世界観を届けるチャンスです！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343587/images/bodyimage2】
さらに、イベント当日にもっとも多くギフトを贈ったリスナー1名には、「リアル21カード(5パック)」と「カードフォルダーセット」のセットをプレゼントします。
月に一度のスペシャルイベントを、ぜひお楽しみください！
【プライズ詳細】
◆ライバーランキング
★オリジナルギフト制作
ランキング1位：オリジナルギフト×3個 ( 2100C・210C・21C 各1個 )
ランキング2位：オリジナルギフト×2個 ( 210C・21C 各1個 )
ランキング3位：オリジナルギフト×1個 ( 21C )
※ギフト制作に関する詳細は、入賞後に個別にご案内します。
◇リスナーランキング
ランキング1位：リアル21カード(5パック)＆カードフォルダーセット
━━━＼ 開催期間 ／━━━
3月21日（土）
━━━━━━━━━━━━━
※本イベントへの参加はエントリーが必要です。
詳しくは21LIVEのWeb版またはアプリのイベントページをチェック♪
▼21LIVE アプリ版のインストールはこちら
https://app.adjust.com/g8txqjr
▼21LIVE Web版へのログインはこちら
https://21.live/?b=pre1
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343587/images/bodyimage3】
【サービス概要】
サービス名称： 21LIVE（ニーイチライブ）
URL ： https://21.live/?b=pre1
アプリ ： https://app.adjust.com/g8txqjr
お問合せ ： info@21.live （24時間受付）
Instagram ： https://www.instagram.com/21live.info/
Facebook ： https://www.facebook.com/21LIVE.info
X ： https://x.com/21live_info
YouTube ： https://www.youtube.com/@21live61
【運営元】
運営会社：株式会社エムアンドティーティー
U R L ：https://m-tt.jp/
【芸能プロダクション】
21LIVEプロデュース：株式会社エフエンタープライズ
U R L ：https://fenterprise.jp/
配信元企業：株式会社エムアンドティーティー
プレスリリース詳細へ