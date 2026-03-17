木の雛人形・五月人形などを展開する「人と木(ひととき)」ブランドの株式会社WiNEEDS HOLDINGS(広島県広島市、代表取締役社長：尾田 雅史)は、木で表現する本格的な兜飾り「クムキ 貫～つらぬき～」の新作として「木目藍漆(もくめあいうるし)」を発売しました。2026年4月中の発送を予定しております。





「クムキ 貫 ～つらぬき～ 兜飾り 木目藍漆」

URL： https://www.hito-to-ki.com/?pid=189664038





クムキ 貫～つらぬき～ 兜飾り 木目藍漆(もくめあいうるし)





■商品開発の背景について

「人と木」では木のぬくもりを生かしたオリジナル節句飾りを製造販売しています。

くらしになじむ・むくの木から切りだした・きせつをいろどる飾り(それぞれの頭文字をとってクムキ)をコンセプトに設計しています。積み木あそびをするように小さいお子様も気軽に触れて欲しい、お子様と一緒に飾り付けをしながら節句飾りの意味をお話しして欲しい、そんな想いから生まれた商品です。





貫～つらぬき～シリーズは、木の美しさと職人の繊細な手仕事をお楽しみいただける兜飾りです。新作の「木目藍漆」は、日本三大漆器として知られる石川県加賀市「山中漆器」の技術を用いて、温湿度や下地に敏感で均一な発色が難しいとされる、希少性の高い藍漆を贅沢に使用しています。天然漆(生漆／きうるし)を使用することで防腐・防湿効果が発揮され、木地を長く美しく保つ効果が期待できます。また、濃い藍色は戦国時代から「勝ち色」と呼ばれており、縁起がいいと武将に人気の色でした。





前立の三日月型は、東北の繁栄を築いた戦国武将「伊達政宗」が愛用したことで有名です。これから満ちていく月になぞって、希望や大きな可能性などの意味が込められています。

「伝統的技術を使いながらモダンなデザインの兜飾りを探している」という方におすすめしたい商品です。





インテリアの中で存在感を放つモダンな佇まい





■商品の特徴について

1. 日本の伝統技術が息づくモダンデザイン

兜の曲線や一つひとつの面には、受け継がれてきた日本の職人技が息づいています。

細かく計算されたパーツを手結いで組み上げることで、本物の兜のように可動する構造に仕上げました。

「拭き漆」による深い艶は、年月を重ねるごとに存在感を増し、その魅力をさらに深めていきます。

和の趣を大切にしながら、現代の住空間にも調和するデザインとしました。

また、ふくさ・しころ部分にも藍染めのグラデーションを施し、飾る角度によって異なる表情を見せることで、兜人形の魅力をより一層引き立てます。





希少な藍を贅沢に使用





2. 天然木を国内で加工した安心・安全な素材

素材には、きれいな木目と美しい経年変化が特徴のホワイトアッシュを使用しています。日本の職人が一つひとつ丁寧に加工し、お子様が触れても安心できるよう丸みを持たせ、滑らかな手触りに仕上げました。





同じものが二つとない天然木と向き合いながら制作することで、それぞれの木が持つ個性を大切にしています。お子様の健やかな成長と、一人ひとりの個性が尊重される未来への願いを込めた兜飾りです。





美しい職人の手仕事





3. 現代の住まいに合わせたコンパクトサイズ

兜飾りは高さ約20cm、横幅約21cm、奥行約21cm。オプションの破魔弓セットと並べると高さ約24cm、横幅約41cm、奥行約21cmとなり、玄関やリビングボードの上などにも気軽に飾れるサイズです。

前立は磁石で着脱可能なため収納時もかさばらず、シンプルで上質な化粧箱にすっきりと収納いただけます。





収納まで考えられた現代に合う兜飾り





【商品概要】

商品名 ：クムキ 貫 ～つらぬき～ 兜飾り 木目藍漆

カラー ：藍色(ネイビー)

内容：兜飾り：兜x1(前立て：伊達政宗)、忍緒x1、芯木x1、ふくさx1、台座x1

破魔弓(セット購入に付属)：破魔弓x1、破魔矢x2、太刀x1、スタンドx1対

※兜飾り単品には破魔弓は付属いたしません。

生産国 ：日本

素材 ：兜飾り、台座：ホワイトアッシュ

サイズ ：設置サイズ(兜)：横幅約21cm 奥行約21cm 高さ約20cm

設置サイズ(破魔弓)：横幅約14cm 奥行約7cm 高さ約24cm

重さ ：本体約1.2kg

定価 ：149,800円(税込)～

発売日 ：2026年4月中の発送予定

販売場所 ：人と木公式ホームページ、楽天市場店、Yahoo!ショッピング店

URL ：「人と木」公式サイト： https://www.hito-to-ki.com/

「人と木」楽天市場店： https://www.rakuten.co.jp/hito-to-ki/

「人と木」Yahoo!ショッピング店： https://store.shopping.yahoo.co.jp/hito-to-ki/









■特典について

早期購入割引を実施しております。

・兜飾り単品 149,800円 → 129,800円(税込)

・兜飾り+破魔弓セット 209,600円 → 189,600円(税込)

※予定数量に達し次第、予告なく終了になる場合がございます。数に限りがあるため、お早めのご購入をご検討くださいますようお願いいたします。









■会社概要

【会社概要】

商号 ： 株式会社WiNEEDS HOLDINGS

代表者 ： 代表取締役社長 尾田 雅史

所在地 ： 〒732-0828 広島市南区京橋町1-7 アスティ広島京橋ビルディング7F

設立 ： 2011年11月

資本金 ： 69,410,000円

事業内容： EC事業





【取扱ブランド】

●クルマ・バイクのHID・LEDの専門店 明るさを超える「fcl.」

●節句飾り、木製品のお店 モノを大切に自分らしく暮らす「人と木」

●ウッドルアー専門店「Wood Splash!」

URL： https://wineeds-hd.jp/









【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

お客様からのお問い合わせはメールのみで承っております。

株式会社WiNEEDS HOLDINGS

MAIL： shop@hito-to-ki.com