株式会社ハーバー研究所(所在地：東京都千代田区)は、汗ばむ季節に心地よい清涼感をもたらす『スクワランシャンプー クールシトラス』『スクワランコンディショナー クールシトラス』を、2026年5月21日(木)より通信販売(オンラインショップは11：00頃更新予定)および全国のショップハーバーにて、数量限定で発売いたします。

汗ばむ季節の髪と頭皮をすっきりと洗い上げる本シリーズは、爽やかな使用感で、暑い時季のヘアケアを快適にサポートするシーズンアイテムです。柑橘系のすがすがしい香りとメントール※1の爽快感で、汗や皮脂によるベタつきやニオイをすっきりとオフ。良質な植物性石けんを使用した石けんシャンプーと、スクワランなどの保湿成分を配合したコンディショナーが、つややかでうるおいのある髪へと整えます。

ひと夏使い切りにちょうど良い300mLサイズで、片手でも使いやすいスクイズボトルを採用。暑い季節のバスタイムを、爽快で心地よいひとときへと導きます。





『スクワランシャンプー クールシトラス』『スクワランコンディショナー クールシトラス』各1,650円(税込)





≪商品概要≫





すこやかな髪に導く成分





商品名 ： スクワランシャンプー クールシトラス

スクワランコンディショナー クールシトラス

容量・価格： 各300mL 各1,650円(税込)

商品特長 ：

◎西洋ハッカ(ミント)、レモン、オレンジ、ライム、マンダリンオレンジ、レモングラス、ユーカリ葉油の天然精油※2配合。爽やかな香りと清涼感でリフレッシュしながら、ベタつく髪・頭皮をすっきり洗い上げます。

◎シャンプーは、良質な植物性石けんを使用した、環境にやさしい石けんシャンプー。保湿成分スクワラン配合で、石けんシャンプー特有のきしみ感も気になりません。

◎コンディショナーは、保湿成分スクワランの他、真珠エキス※3やシルク成分※4、ドライヤーの熱に反応して髪をケアするヒートプロテクト成分※5などのヘアコンディショニング成分を配合。ダメージを補修して、つややかでうるおいのある髪に整えます。

◎汗ばむ季節の涼感ケアに最適な、ひと夏使い切りの300mLサイズです。

※なくなり次第、終了となります。





※1 香り成分 ※2 セイヨウハッカ油、レモン果皮油、オレンジ果皮油、マンダリンオレンジ果皮油、レモングラス葉油、ユーカリ葉油(香り成分) ※3 加水分解コンキオリン(ヘアコンディショニング成分) ※4 セリシン(ヘアコンディショニング成分) ※5 加水分解ゴマタンパクPGプロピルメチルシランジオール(ヘアコンディショニング成分)









■無添加主義(R)

ハーバーは創業以来「肌に必要なものだけを補い、肌本来の働きを助ける」という「無添加主義(R)」を貫き、その理念をすべての化粧品に反映しています。





ハーバーが守り続ける「5つの無添加」





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