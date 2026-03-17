ロンドン発の抹茶ブランドMatchaeologist(マッチャオロジスト)(運営会社：Matchaeologist Japan株式会社／本社：東京都港区／代表取締役：山崎 暢子)の抹茶ドリンクが、このたび、銀座・和光「アーツ＆カルチャー」にて開催される特別企画において、大切なお客様へのおもてなしとして提供されることとなりました。





アーツ＆カルチャーにて





3月の3週間にわたり、アーツ＆カルチャーで開催される展示に合わせ、毎週異なるスペシャル抹茶カクテルをご用意しております。

展示空間の中で、ゆったりとした時間とともに、抹茶の新しい魅力をお楽しみいただけます。





また、3月21日までの期間中、銀座・和光 全フロアにて5万円(税抜)以上お買い物いただいたお客様には、抹茶ドリンク引き換えチケットがプレゼントされます。

チケットをお持ちの方は、アーツ＆カルチャーにて特別な抹茶ドリンクをご体験いただけます。





展示にはどなたでもお気軽にお立ち寄りいただけます。

ぜひこの機会に、銀座・和光 アーツ＆カルチャーでの特別なひとときをお楽しみください。





「楽園」がテーマの展示時の抹茶カクテル





■UK発ブランドならではの抹茶ドリンク

Matchaeologistは、日本の抹茶文化に深い敬意を払いながらも、UKという異なる生活文化の視点から、抹茶を再解釈してきました。

形式や作法に縛られすぎず、自分のペースで気負わず楽しむ。

そんな現代的な抹茶の新たな楽しみ方として、様々なブランドや展示のテーマ・コンセプトに合わせ、その場でしか味わえない抹茶カクテルをご提供しています。

今回も、それぞれの展示に合わせたここでしか味わえないスペシャル抹茶カクテルをご用意しております。





中国茶器の展示のための抹茶カクテル

中国茶器の展示のための抹茶カクテル





■展示詳細

3月5日～3月18日

『うちはそとーLEAFMANIA 茶器セレクト展ー』

3月12日～4月1日

『真珠織と彫刻家具』ペルシャ絨毯

3月19日～3月28日

『万華才』大森修 蒔絵個展









■抹茶ドリンク提供日時

3月7日 14:00～18:00(終了)

3月8日 14:00～18:00(終了)

3月14日 14:00～18:00(終了)

3月15日 14:00～18:00(終了)

3月21日 14:00～18:00









■開催概要

期間： ～3月21日

場所： 銀座・和光 アーツ＆カルチャー

〒104-8105 東京都中央区銀座4丁目5－11

TEL ： 03-3562-2111

URL ： https://www.wako.co.jp/c/artsandculture









【本サイトに関するお客様からのお問い合わせ先】

Matchaeologist Japan株式会社

E-Mail： japan@matchaeologist.com