デザイン家電を通じて豊かなライフスタイルを提案することをコンセプトに掲げる株式会社A-Stage(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：藤岡 毅)は、心地をリデザインするウェルネスブランド「Re・De（リデ）」より、ハイパワーな照射と徹底した衛生管理を両立した光美容器「Re・De DuoClear IPL（リデ デュオクリア アイピーエル）」を、2026年3月27日(金)より販売開始します。





Re・De DuoClear IPL 光美容器 メインビジュアル





URL： https://pixela-group.jp/press/2026/20260317-1.html





「Re・De DuoClear IPL」は、家庭用ながら16Jのハイパワー照射を実現。照射面を瞬時に10℃まで下げる「ダブル冷却性能」により、痛みを抑えた快適なケアを可能にします。さらに、使用後の照射面を除菌(※1)する専用の「UVスタンド」を付属し、家族やパートナーとのシェアもより清潔に行えるよう設計されています。









■新製品「Re・De DuoClear IPL」について

機能性だけでなく、素肌に近い存在としての「心地よさ」を追求した光美容器です。デザインと技術力を高い次元で両立させ、理想の美肌ケアを叶えます。





ブランドイメージ





＜Re・De DuoClear IPL公式ページ＞

https://re-de.jp/duoclear-ipl/









■製品特長

＜“プロ級ケア”を生む16Jのハイパワー＞

サロン級の16Jの閃光が、ムダ毛にしっかりアプローチします。





定期的なフェイスケア





＜快適さを支える「ダブル冷却性能」＞

サファイアクリスタルとペルチェ素子を組み合わせた独自の技術により、照射面を瞬時に10℃まで低下させます。





サファイアクリスタル×ペルチェ素子による「ダブル冷却性能」





＜衛生面に革新をもたらす「UVスタンド」＞

使い終わった後、付属のUVスタンドへ置くだけで照射面を除菌(※1)。 いつでも清潔な状態にリセットできるため、シェアも安心です。





クリーニング専用のUVスタンド





＜超時短を叶えるオート照射機能＞

最速1.3秒間隔のオート照射機能により、片腕なら約3分でケアが完了します。





オート照射機能で超時短ケア





■製品仕様

商品名 ： Re・De DuoClear IPL 光美容器

型番 ： BR01A-WT

カラー ： WHITE

本体外径寸法： 約W61×D37×H170mm

本体質量 ： 約225g

定格電圧 ： AC100V - 240V

内容品 ： 本体、ACアダプター、UVスタンド、取扱説明書(保証書付)、

クイックガイド

販売価格 ： 29,700円(税込)









■販売チャネル

・Re・De公式オンラインストア： https://re-de.shop/

・PIXELA GROUP Shop Amazon店： https://www.amazon.co.jp/dp/B0FCY967DJ

・全国の主要家電量販店









■代表取締役社長 藤岡 毅からのメッセージ

Re・Deは、「機能が、美しさを生む」という設計思想のもと、日々の暮らしをより心地よくする製品づくりに取り組んでいます。

私たちは、美容機器においても同じ思想が重要だと考えています。光美容器は、多くの方にとって「痛み」や「熱」といった不安を伴う製品でもあります。

だからこそ私たちは、その体験そのものを見直し、ダブル冷却という設計にたどり着きました。強い光を、やさしく届ける。パワーと快適性を両立すること。それが、Re・Deが目指した新しい美容体験です。

「Re・De DuoClear IPL」は、16Jの高出力フラッシュと、独自のダブル冷却システム、さらにUVクリーンスタンドを組み合わせることで、家庭用美容器にこれまでにない心地よさと清潔性を実現しました。サロン品質のケアを、もっと身近に。

これからもRe・Deは、機能と美しさが調和した製品を通じて、暮らしの心地よさをリデザインしていきます。





社長サイン





■「Re・De」について

「Re・De」は心地をリデザインするウェルネスブランドです。

2020年より電気圧力鍋「Re・De Pot」をはじめとした調理家電を中心に展開し、2022年12月、より人々の暮らしを豊かにするため、暮らしに関わるあらゆる製品ジャンルを展開するブランドへと進化しました。

モノやコトのあり方を捉え直す＝「リデザイン」をテーマに、単なる家電ブランドではなく「心地をリデザインするウェルネスブランド」として、ユーザーのあらゆる“心地”にフォーカスした製品開発を行っています。





Re・De ロゴ





Re・De公式Webサイト ： https://re-de.jp/

Re・De公式Instagram ： https://www.instagram.com/re_de_official/

Re・De公式オンラインショップ： https://re-de.shop/

Re・Deブランドサイト ： https://brand.re-de.jp/

あなたとリデザインがつながるメディア「Re DESIGN」：https://re-design-media.jp/









■会社概要

会社名(商号)： 株式会社A-Stage

代表者 ： 代表取締役社長 藤岡 毅

所在地 ： 〒101-0061 東京都千代田区神田三崎町2-18-5 水道橋BUSINESS CUBE 4階

設立 ： 2018年(平成30年)3月

資本金 ： 50百万円(2023年3月31日現在)

事業内容 ： 家電の製造及び販売 等

URL ： https://a-stage-inc.jp/





※ 文中に記載されている各種名称、会社名、商品名などは各社の商標もしくは登録商標です。

※ 本製品は医療機器ではありません。家庭用美容機器としての取り扱いとなります。

※1 試験依頼先：一般財団法人北里環境科学センター●試験方法：本体の照射面に付着させた菌(1種類)の生菌数測定●除菌の方法：本体をUVスタンドに設置し、UVを照射●対象部分：本体の照射面●試験結果：15分後、99％以上の除菌効果●報告書番号：北生発2025_0165号