ジェットグラフ株式会社(東京都墨田区、代表取締役社長：新藤 桂市)は、ドイツの老舗ファインアートペーパーブランド、Hahnemuhle(ハーネミューレ)の写真・アートプリント向けインクジェット用紙の新製品「Photo Gloss Baryta X(フォトグロスバライタエックス)」を2026年3月17日より日本国内で販売いたします。

「Photo Gloss Baryta X(フォトグロスバライタエックス)」は、100％アルファセルロースを使用し、滑らかで明るい白色のベースにバライタコーティングを施した320 gsmの高光沢インクジェット用紙です。伝統的な銀塩バライタプリントを思わせるクラシックな写真表現を可能にし、日常的なプリント用途でも安定した高い品質を実現します。





Hahnemuhleロゴ





■製品の主な特長

1. 銀塩写真を彷彿とさせる高光沢バライタ仕上げ

バライタコーティングにより、高光沢で深みのある黒と豊かな階調表現を実現。クラシックな写真作品の質感を求めるフォトグラファーに最適です。

2. 100％アルファセルロースによる高い安定性と耐久性

320 gsm、厚さ300μのしっかりとした厚みと優れた平滑性により、作品の保存性と扱いやすさを両立しています。

3. 写真用途に最適化されたインクジェットコーティング

日常的なプリントワークでも安定した色再現とシャープな描写を提供。ICCプロファイルも用意し、プロフェッショナル用途にも十分な品質を備えています。





製品情報URL： https://www.hahnemuhle-jetgraph.jp/product/photo/product_photo7.html









■製品ラインアップ

A4 25枚入 / A3+ 25枚入 / A2 25枚入 / 610mm x 15m / 1118mm x 15m

＜発売日・価格＞

発売日：2026年3月17日(火)

価格 ：オープン価格





パッケージ写真





「Hahnemuhle Photo Gloss Baryta X(ハーネミューレ フォトグロスバライタエックス)」は、販売代理店であるジェットグラフ株式会社を通じて、全国の販売店およびオンラインにて取り扱いを開始いたします。





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■ハーネミューレについて

ハーネミューレは、1584年創業のドイツの老舗製紙メーカーとして、ファインアート紙・デジタルファインアート紙の分野で世界的な評価を得ています。伝統的な製紙技術と最新のコーティング技術を融合し、アーティストやフォトグラファーが求める最高品質の紙を提供し続けています。

URL： https://www.hahnemuhle-jetgraph.jp/









■ジェットグラフ株式会社について

ファインアートから業務用ワイドフォーマットプリントまで幅広いインクジェット関連製品及びアナログ写真関連製品の販売を通して、お客様のニーズに即したプリンティングソリューションの提供を行っています。

URL： https://www.jetgraph.jp