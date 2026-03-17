千葉県館山市を中心に、JR東日本千葉支社、館山市観光協会、館山商工会議所、地域事業者などが連携する「地域で取り組む館山市サテライトオフィス環境整備プロジェクトコンソーシアム」では、千葉県の「ちばワーケーション受入体制強化事業」補助金の採択を受け、2025年度において、館山市を舞台としたワーケーション受入体制の強化および持続的な地域連携モデルの構築に取り組んでいます。





本事業は、人材育成・実践・学びの循環を重視し、ワーケーションを通じた新たな人の流れの創出、関係人口の拡大、地域課題の解決、さらには企業誘致・地域産業の活性化を見据えた中で、都市部のワーカーと地域をつなぎ、地域発信力と交流を生み出す「3つの核」となる以下のプログラムを実施しました。





館山風景





■本事業の核となる3つのプログラム

(1) デジタルメディアコーディネーター育成を目的とした「デジタルメディア研修」

実施日 ：2025年12月9日(火)・10日(水)

目的／趣旨：自走する地域の発信拠点づくり

(館山市ワーケーション推進サイトやSNS等の情報発信力を高めるため、

地域内において取材・編集・発信を担う人材を育成する)

内容 ：第1回：オウンドメディアの基礎

第2回：Instagramを使った地域PRと情報発信の基礎

第3回：Instagramを使った地域PRと情報発信の応用

参加者 ：5名

実施結果 ：

地域の魅力を自らの言葉で届けるため、館山市内の事業者を対象とした実践的なデジタルメディア研修を実施。受講者は、オウンドメディアやSNSを用いた効果的な情報発信の基礎から具体的なノウハウまでを習得し、受け入れ側である地域自身の情報発信力を底上げする体制が整いました。





(2) 地域資源の活用と地域課題解決をテーマとした

「館山市ラストワンマイル・モビリティ活用ワーケーションイベント」

実施日 ：2026年1月17日(土)・18日(日)

目的／趣旨：市内宿泊施設等を拠点に、地域課題であるラストワンマイル

(＝移動の最後の一区間)の解決とワーケーションの推進を

目的とした実証モニターツアー(電動モビリティによる市内周遊や

ワークショップを通じて、ワーケーションや二次交通の

新たな可能性を探る)

内容 ：市内周遊では、4種類のモビリティ(電動トゥクトゥク、EVバイク、

電動三輪キックボード、電動アシスト自転車)ごとに分かれて

「駅から観光地」や「宿泊施設から市街地」への移動を体験

参加者 ：10名

実施結果 ：

都市部からの新たな人の流れを生み出すべく、東京・神奈川など首都圏の20～30代の男女をターゲットにした実践型ツアーを開催。定員10名に対して、3倍以上となる38名の方が応募するなど、高い関心を集めました。地域の足となるモビリティを活用しながら、都市部の若手ワーカーと地域住民とのリアルで熱量の高い交流が生まれています。





ラストワンマイルモビリティを活用して館山を巡る様子





(3) ワーケーション受入れ体制を強化するための勉強会

「TURNSのがっこう2026 -館山科-」(地方創生×ビジネススクール)

実施日 ：2026年2月11日(水・祝)、21日(土)

目的／趣旨：地域におけるワーケーションの受入体制強化を図る

発信戦略セミナー(個人や企業と継続的な関係を築くための

情報発信の考え方や手法について、全3回の講座を通して学ぶ)

内容 ：第1回：“旅のその先”を届ける-地域の価値を再編集する視点-

※講師：上野 加代子さん(株式会社アタシ社)

第2回：地域が発信者になる-コンテンツづくりと届け方のデザイン-

※講師：千葉好き男さん(上田徹さん)

第3回：発信から共創へ-企業や都市との関係を育てるしくみ-

※講師：小田切裕倫さん(東北大学NP拠点)

参加者 ：現地参加 32名 オンライン参加 140名 ＊全3回合計

実施結果 ：

第一線で活躍する3名の講師による講座を通じて、「“館山ならでは”の価値をどのように見出し、どのようなストーリーで届けていくのか」「情報を発信した先に、どのようにして地域に人を呼び込むか」という実践的な戦略について考察しました。





現役のプロフェッショナルを交えた熱気ある講演の様子





■春は館山ワーケーションのベストシーズン。館山発のワーケーションストーリーは、ここから始まります。

館山市は、都心から約80分というアクセスの良さに加え、温暖な気候と海に囲まれた自然環境が魅力の地域です。とくに春の館山は過ごしやすく、海沿いの景観や地域の食文化を楽しみながら滞在できることから、ワーケーションのベストシーズンを迎えます。





館山市では、環境を変えて働きたい個人ワーカーや、地域とつながる新しい働き方を体験したい方、チーム合宿型ワークを検討している企業の皆様のニーズに応えるべく、地域で連携してワーケーションの受入体制強化を進めています。

館山ワーケーションのコンセプト「FEEL NATURE, FEEL FREE.」(“海を感じ、山々に囲まれ、青空の下で自由に働く)のもと、都市部とは異なる時間の流れの中で、新しい発想や交流が生まれる滞在スタイルを提案していますので、ぜひ館山に足をお運びください。





館山ワーケーションイベント参加者

ダイヤモンド富士(館山夕日桟橋)





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