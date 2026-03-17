biid株式会社（以下、ビード。本社：神奈川県藤沢市、代表取締役：松尾 省三 Web: https://biid.jp/ ）が運営する「カフェ&ダイニング ヘミングウェイ大阪」（大阪府此花区 Web: https://hemingway-osaka.cafe/ )にて、2026年4月4日（土）から4月19日（日）までの期間限定で、「手ぶらでお花見プラン2026」を開催し、ネット予約の受付を開始いたしました。観光客で混み合う市内の主要公園とは異なり、地元でもまだあまり知られていない「知る人ぞ知る桜の穴場スポット」である大阪北港マリーナ内にある常吉緑地公園。海辺の開放感と桜のコントラストをのびのびと楽しめる、上質なピクニック体験を提供いたします。

企画の背景：喧騒を離れ、海辺で心ゆくまで桜を愛でる贅沢

「大阪で、混雑を避けてゆっくりと桜を楽しみたい」というニーズに応え、本プランを企画しました。マリーナに隣接する常吉緑地公園は、広大な芝生エリアと桜並木が広がる最高のロケーションです。カップルや女子会はもちろん、ペット同伴OKの屋外エリアのため、愛犬と一緒に春の訪れを感じていただける、ヘミングウェイだけの特別な空間です。

お花見を彩るテイクアウトメニュー詳細

手ぶらで本格的なピクニックを楽しめる、充実のラインナップをご用意いたしました。

【1日5組限定】お花見バスケット：5,800円

ランチBOX 2個、スナックBOX 1個に、ボトルワイン1本とプラグラス4個がセットになった贅沢なピクニックセットです。

ランチBOX：2,000円

ベーグルサンド ＋ ポテト付き。全2種からお選びいただけます。

スナックBOX：1,500円

ポテト・フィッシュ・チキンのフライセット。おつまみにも最適です。

本プランの3つの特別

1.ランチBOXをテイクアウトして、手ぶらで公園へ

ベーグルサンドの「ランチBOX」や揚げ物セットの「スナックBOX」を店舗でテイクアウト。レジャーシートは無料で貸出しているため、本当に手ぶらで、気軽に本格的なお花見ピクニックが始められます。

2.【1日5組限定】フードとワインが付いた「お花見バスケット」

ランチBOX2個、スナックBOX1個に、ボトルワイン1本とプラグラス4個が付いた「お花見バスケット」を数量限定で用意。これ一つで、華やかなお花見が完成する、お得で特別なセットです。

3.利用者全員に「缶ドリンク1本」無料プレゼント

お花見プランをご利用のお客様全員（おひとり様につき）に、当日お好きな缶ドリンク1本を無料でプレゼントいたします。

プラン概要

http://hemingway-osaka.cafe/reserve_hanami/flow/

名 称 ： 手ぶらでお花見プラン2026期 間 ： 2026年4月4日（土）～4月19日（日）※開花状況により変動あり。時 間 ： 11:00～16:00詳 細 ： http://hemingway-osaka.cafe/menu/ohanamiplan予 約 ：http://hemingway-osaka.cafe/reserve_hanami/flow/

店舗概要

http://hemingway-osaka.cafe/menu/ohanamiplan

名称 ：カフェ&ダイニング ヘミングウェイ営業時間 ：11:00-20:00(フードラスト 19:00 ドリンクラスト 19:30)場所 ： 〒554-0052 大阪府大阪市此花区常吉2-13-18 大阪北港マリーナ内電話番号 ： 06-4400-5294URL ： https://hemingway-osaka.cafe/

会社概要

https://hemingway-osaka.cafe/

会社名 ：biid株式会社代表者名：代表取締役 松尾 省三所在地 ：〒251-0035 神奈川県藤沢市片瀬海岸1-12-4電話番号：050-2018-0924HP ：https://biid.jp/

https://biid.jp/