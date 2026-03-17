亀田製菓株式会社（本社：新潟県新潟市、代表取締役社長 COO：髙木 政紀）は、ロングセラー商品『ぽたぽた焼』ブランドから、外はさくっと中はふんわり食感が楽しめる『27g ひとくちぽたぽた焼おもち』（以下：『ひとくちぽたぽた焼おもち』）を、3月23日（月）より全国のコンビニエンスストアにて発売します。

■発売４０周年の「ぽたぽた焼」から、さくふわ新食感の『ひとくちぽたぽた焼おもち』新登場

今年で発売40周年を迎えるロングセラーブランドの『ぽたぽた焼』から、ひとくちサイズで“さくふわ”の新食感が味わえる『ひとくちぽたぽた焼おもち』が登場します。『ひとくちぽたぽた焼おもち』は、ふんわりと焼き上げた生地に、ぽたぽた焼ならではの“秘伝のさとうじょうゆ蜜”をまとわせた、外はさくっと香ばしく、中はふわっと軽やかな二層食感が特長です。 焼いたおもちのような香ばしさに、さとうじょうゆ蜜のやさしい甘さが重なり、まるでみたらし団子のような味わいをお楽しみいただけます。ひとくちサイズで食べやすく、口に入れた瞬間にさとうじょうゆ蜜の濃厚な風味が広がります。“おばあちゃんがじっくりと焼いたような”ほっとする味わいで、日々の疲れをそっと癒してくれる新しい「ぽたぽた焼」を、ぜひお楽しみください。

【商品概要】

1. 商品名 27g ひとくちぽたぽた焼おもち2. 発売日 2026年3月23日（月）3. 価格（税抜）/（税込） ノンプリントプライス（参考小売価格 148円前後/ 160円前後）4. 販売地域 / 販売チャネル 全国のコンビニエンスストア※店舗によっては取り扱いのない場合がございます。