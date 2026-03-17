大正製薬株式会社（本社：東京都豊島区）が販売する指定医薬部外品「リポビタンＤＸ（販売名：リポビタンｔｂ）」は、朝活コミュニティを主宰する5時こーじ氏とタッグを組み、「朝の持ち越し疲労予防」の必要性について啓発してまいります。

なぜ、朝活に注目したのか

「しっかり寝たはずなのに、朝から体が重い」――。働き盛り世代の2人に1人が抱える「朝の持ち越し疲労」（※1）。この現代病とも言える慢性的な疲れに対し、大正製薬は「睡眠（静的休息）」だけでは補いきれない、「朝の能動的なスイッチ（動的休息）」の重要性に着目しました。最新の疲労科学において、良質なリカバリーの鍵は「夜」だけでなく、実は「朝」にあります。「前夜からの逆算」という新発想： 「朝起きられない」のは意志の弱さではなく、前日の疲れが残る「持ち越し疲労」も原因にあると考えています 。リポビタンＤＸは、おやすみ前に服用することで、寝ている間にエネルギー代謝を助け（※3）、「朝の持ち越し疲労」の予防をサポートします 。社会全体がタイパ（タイムパフォーマンス）を重視し、自分らしい生き方を模索する今、朝を「義務の時間」から「自分をアップデートする投資の時間」へ 。私たちは科学的なアプローチで日本中の「朝」を再定義します。 そこで、朝活の第一人者として「無理をしない早起き」を提唱し続けてきた5時こーじ氏とのコラボレーションにたどり着き、現代人の「朝の悩み」に寄り添っていきたいと考えています。

課題の再定義： 「朝起きられない」という悩みの正体は、意志の弱さではなく、前日の疲れが翌朝にまで残っている「持ち越し疲労」も原因の１つと考えます 。※1調査名：「現代人の疲労感に関する調査」 調査期間：2025年6月 調査対象：全国の有職者／40代～50代の男女、計1,000人 調査会社：株式会社インテージ（大正製薬調べ）※2厚生労働省「健康づくりのための睡眠ガイド2023」および「e-ヘルスネット（メラトニン）」参照。※3エナジーサイクルに働きかけるタウリン、ビタミンB群を配合し、栄養不良に伴う目覚めの悪さを改善 。

取り組み内容

本プロジェクトでは、3月のイベントを皮切りに、朝活コミュニティ内での服用体験を順次開始しました。朝活コミュニティ「5am club」を運営する、株式会社5AM 代表5時こーじ氏は、3月に10日間限定で早起きの習慣化をサポートする特別プロジェクト「早起き強化チーム」を発足しました。1. プロジェクト発足の背景冬から春への季節の変わり目は、自律神経の乱れや寒暖差により「疲れて朝起きるのがつらい」と感じる人が増える時期です。本プロジェクトでは、10日間の集中チャレンジによって、参加者の「本気の早起き習慣」の意識づけを行ってまいります。2.内容 • 10日間集中ZOOM朝活（メインプログラム） o 日程： 3月2日（月）～ 3月13日（金）※平日10日間限定 o 時間： 毎朝 6:20 ～ 6:30 o 内容： オンライン会議システム「ZOOM」を繋ぎ、短時間の朝活を実施。3.関連施策 • ごえむ読書会ＤＸ o 日程： 3月4日（水） o 時間： 毎朝 7:30 ～ 8:45 o 内容： 著者と直接対話する読書会。朝の時間を活用し、話題の書籍の著者から直接話を聞くことで、本の理解を深め、読書を習慣化する目的のオンライン・ オフラインイベント（一部リポビタンＤＸの紹介やサンプリングを実施）

リポビタンＤＸの特徴

製品画像：

製品詳細：

エナジーサイクルに働きかけるタウリン、ビタミンB群配合。栄養不良による睡眠の悩み（寝つきの悪さ・眠りの浅さ・目覚めの悪さ）の改善。ノンカフェインで就寝前にも服用可能。

製品概要：

販売名：リポビタンｔｂ区分： 指定医薬部外品

用法・用量：

15才以上1日1回3錠

効果・効能：

★疲労の回復・予防 ★日常生活における栄養不良に伴う身体不調の改善・予防：疲れやすい・疲れが残る・体力がない・身体が重い・身体がだるい、肩・首・腰又は膝の不調、二日酔いに伴う食欲の低下・だるさ、寝付きが悪い・眠りが浅い・目覚めが悪い、肌の不調（肌荒れ、肌の乾燥） ★体力、身体抵抗力又は集中力の維持・改善 ★虚弱体質（加齢による身体虚弱を含む。）に伴う身体不調の改善・予防：疲れやすい・疲れが残る・体力がない・身体が重い・身体がだるい、肩・首・腰又は膝の不調、寝付きが悪い・眠りが浅い・目覚めが悪い、肌の不調（肌荒れ、肌の乾燥） ★病中病後の体力低下時、発熱を伴う消耗性疾患時、食欲不振時、妊娠授乳期又は産前産後等の栄養補給リポビタンＤＸブランドサイト： https://brand.taisho.co.jp/lipovitan/tablet/

5時こーじ氏プロフィール

井上 皓史／いのうえ こうじ株式会社5AM 代表取締役1992年東京都生まれ。幼少期より22時就寝5時起床。ライフワークで2016年朝活コミュニティ「朝渋」を東京・渋谷で立ち上げ、本の新刊イベント「著者と語る読書会」は累計5万人を動員。2018年、朝渋を本業にし、早起きを日本のスタンダードにすることを目指す。2026年1月、フォレスト出版より『最初の10分が全て』書籍発売。5才の娘と1才の子育てに奮闘中のため勤務時間は6時-15時。夕方からは主夫業。

今後の展開

プロジェクトの様子やイベントレポートを第2弾のリリースとして発信する予定です 。

https://newscast.jp/attachments/hMBTrha6tCKRDX9j0sO4.pdf