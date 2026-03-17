大阪市此花区・舞洲にあるガーデンリゾートホテル The Day Osaka では、2026年4月25日より、此花区内で導入されるオンデマンドバスを活用し、来館者向けの無料アクセスサービスを開始します。オンデマンドバスの導入により、これまで公共交通で訪れにくいとされてきた舞洲への移動がより便利になり、レストランやBBQ、ガーデン散策などを目的とした来館がしやすくなります。また当ホテルでは、環境省が認定する「自然共生サイト」のガーデンを地域にひらく取り組みも進めており、今後、此花区民の方々に向けた企画の実施も予定しています。

■ オンデマンドバスを使った新しい来館方法

オンデマンドバスとは

オンデマンドバスは、あらかじめ決められた時刻表に沿って走るのではなく、利用状況に応じて運行される予約制の乗り合い型バスです。必要なときに利用しやすく、柔軟に移動できる点が特徴です。このオンデマンドバスは、Osaka Metro Groupが運行し、此花区内に設けられた約90カ所の乗降場所から利用できます。The Day Osaka の最寄りの乗降場所は「舞洲スポーツアイランド10（The Day Osaka）」となります。既存の乗降場所の名称にホテル名を加えたものです。

予約方法について

宿泊・BBQ・レストランをご予約のお客様は、利用日の2週間前からバス予約が可能です。利用希望者はホテル専用予約フォームから、行きの利用日時・乗車場所、帰りの利用日時・降車場所などを申し込みます。予約確定後、ホテルより予約番号をメールで発行します。（運行時間 9:00～19:00）《予約受付開始》4月11日～《乗車可能日》4月25日～※事前予約をしていないお客様でも、当日BBQまたはレストランをご利用いただいた場合は、無料送迎サービスとして帰りの配車にも対応します（運行時間内）。※オンデマンドバスは予約制の乗り合い運行のため、配車状況に応じたご案内となります。

■ 自然共生サイトのガーデンを、地域とともに

The Day Osaka のガーデンは、土壌や環境と丁寧に向き合いながら育ててきた庭です。こうした取り組みが評価され、環境省が推進する「自然共生サイト」に認定されています。今後、このガーデンを地域の方々にも知っていただくため、此花区民の方々を対象とした企画の実施を予定しています。あわせて、5月末から予定しているアジサイフェアなど、季節のガーデンイベントも順次発信していく予定です。

◆ The Day Osakaについて

大阪ベイエリア・舞洲に位置するガーデンリゾートホテル。約3.4万㎡のガーデンにログハウス、本館、新館ネストの3タイプの客室を備え、夕暮れには幻想的なミスト演出や焚き火リビングが楽しめます。都心から少し離れた自然の中で、心をほどくような時間をお過ごしいただけます。

https://theday.osaka/

【本件に関するお問い合わせ先】

The Day Osaka 〒554-0042 大阪市此花区北港緑地2-3-75公式サイト https://theday.osaka/ 06-6460-6688 /受付 9:00-21:00広報担当：大角（おおすみ）maishima_pr@castlehotel.co.jp