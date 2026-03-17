ターナー＆タウンゼント株式会社 (本社：東京都港区) は、この度2026年3月17日（火）から東京ビッグサイトで開催される「SMART ENERGY WEEK 2026」の英国パビリオン（W28-34）への出展にあたり、西・南ホールでセッション登壇を行います。再生可能エネルギー分野で25年以上の国際的な経験を有しているクリーンエネルギー・トランスミッション担当ディレクター 小菅寿生が、3月17日(火)14:30から15:00の予定で、【洋上風力開発プロジェクトにおけるスケジュール作成から定量的リスク分析まで】 を解説します。国内のクリーンエネルギー達成率が平均63％*というエネルギー改革を先導する英国のパビリオンに出展するターナー＆タウンゼントは、洋上風力における様々な知見を日本に紹介しています。*https://www.neso.energy/about-neso/our-progress-towards-net-zero/carbon-intensity-dashboard

本セッションでは、洋上風力の建設におけるスケジュール・コントロールを最大限に活かすために、スケジュール作成から定量リスク分析までを説明します。チーム内でスケジュール作成の目的を十分に理解し、透明性のあるコミュニケーションを行う重要性、スケジュール品質管理や気象海象影響による稼働率計算などをご紹介いたします。皆様のご来場をお待ちしております。

【セッション情報】

セッション名：洋上風力開発プロジェクトにおけるスケジュール作成から定量的リスク分析まで登壇者：ターナー＆タウンゼント クリーンエネルギー・トランスミッション担当ディレクター 小菅寿生日時：3月17日(火)14:30から15:00場所：西4-D：洋上風力 / 風力発電 セミナー会場参加登録：不要（オープンセミナー）

【展示会概要】

SMART ENERGY WEEK 春 2026 WIND EXPO 国際 風力発電展会期：2026年3月17日 (火)～3月19日 (木) 10:00～17:00会場：東京ビッグサイト 西ホール 英国パビリオン W28-34 当社ブース：W28 - 1 stand 2

https://www.wsew.jp/spring/ja-jp/register.html?code=1602964913706166-IC5

ターナー＆タウンゼント株式会社について

ターナー＆タウンゼントは、60カ国以上に22,000人以上の従業員を擁するグローバルな建設マネジメント企業です。不動産、インフラ、エネルギー、天然資源分野のクライアントと連携し、世界中の市場において、大規模プログラム、プロジェクト、コストおよびコマーシャルマネジメント、ネットゼロおよびデジタルソリューションを専門としています。当社のウェブサイトはこちらをご覧ください。

https://asia.turnerandtownsend.com/jp/