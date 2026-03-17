ハワイ州観光局 日本支局（所在地：東京都千代田区 代表：寺本 竜太）は、2026年3月17日（火）から3月29日（日）までの期間、公式Instagramにて、ハワイの人気クラフトビール「ALOHA BEER（アロハビール）」の日本初上陸商品を含むハワイアンビールセット（6種）が当たるプレゼントキャンペーンを実施します。今回のキャンペーンは、オアフ島・ホノルルのカカアコ地区で醸造されているクラフトビールブルワリー「ALOHA BEER」から『ALOHA LAGER（アロハラガー）』が日本初上陸することを記念しています。本商品は、東京ビッグサイトで開催された「FOODEX JAPAN 2026」にて日本初お披露目されたばかりの新作。世界のクラフトビールトレンドが“飲み疲れしない、クリスピーでクリーンな味わい”に注目が集まるなか、お米を用いることでスッキリとしたキレ味とふんわりと甘い香りを実現。ハワイの開放感を味わいから感じる、リラックスタイムに最適な一杯です。ご応募にあたり、キャンペーン投稿への「いいね」に加え、「初ハワイの思い出」または「初ハワイで体験したいこと」について、コメントを募集します。皆さまからのハワイへの想い、お待ちしております。

キャンペーン概要

名 称：ALOHA LAGER日本初上陸記念！プレゼントキャンペーン 期 間： 2026年3月17日（火）～29日（日）対象アカウント：ハワイ州観光局公式Instagramhttps://www.instagram.com/gohawaii_jp/応募方法：1. キャンペーン投稿に「いいね」2. 「初ハワイの思い出」 または 「初ハワイで体験したいこと」をコメント賞 品：新商品ALOHA LAGERを含む、ハワイアンビールセット（6種6本） 5名様当選発表：4月中旬までに、当選者へDM（ダイレクトメッセージ）で通知※20歳未満の方は応募いただけません。ご当選連絡の際に年齢の確認をさせていただきます。※賞品の転売、譲渡、換金はできません。※発送は日本国内に限ります。※内容は予告なく変更・中止となる場合があります。【個人情報の取り扱いについて】応募に際して取得した個人情報は、当選者への連絡および賞品の発送、またはハワイ州観光局が実施する広報活動に関する統計分析にのみ使用し、それ以外の目的では使用しません。個人情報の取り扱いはハワイ州観光局のプライバシーポリシーに準じます。（ハワイ州観光局プライバシーポリシー：https://www.allhawaii.jp/privacy/ ）

ハワイ州観光局 日本支局（Hawai‘i Tourism Japan）ハワイ州観光局 日本支局は、日本市場におけるハワイへの観光誘致活動を行っています。旅行業界との協力関係を構築しながら、プロモーション、イベント、広告宣伝、広報などのマーケティング活動を実施している他、ハワイ州政府やハワイ関連企業と協力し、日本とハワイの交流を深める活動も実施しています。【URL： https://www.allhawaii.jp 】