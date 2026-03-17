雪印メグミルク株式会社（本社：東京都港区 代表取締役社長：佐藤 雅俊）は、2025年8月から9月にかけて、女子栄養大学※（所在地：埼玉県坂戸市 学長：香川 明夫）と共同で同大学の学生を対象としたアイデアコンテスト「#骨からはじめる私の一歩」（以下、#ほねいち）を開催し、2026年3月11日（水）に当社本社ビルにて最終審査結果発表および表彰式を執り行いました。 ※2026年4月、女子栄養大学は日本栄養大学に名称変更します。「#ほねいち」は、女性の多くがカルシウム摂取量や骨に関する生活習慣への理解が不十分であり、早期の行動変容が健康寿命に直結することから、骨の健康啓発に向けて、学生の皆様と新たなアイデアを共創したいとの思いから企画したコンテストです。テーマは『「ＭＢＰ」を活用した20～50代女性に向けた骨の健康意識向上を促す啓発活動』で、学生の皆様には、ご自身の専門知識や生活者としての視点を活かして、学生自身や親世代の「骨の健康」について主体的に考えていただきました。応募総数26点の中から一次審査を経て５点が最終審査に進出。厳正なる審査の結果、最優秀賞にはダブルスプーンチームが考案した「骨知識レベル診断が可能なツール」が選ばれました。今回集まったアイデアは、社内で検討を重ね、今後の「MBP」を活用した商品開発や骨の健康啓発活動につなげてまいります。

【最優秀賞】

「ほねガチャ！あなたの骨知識レベル診断」

・ チーム名：ダブルスプーン・ 作品概要：クイズ＋カプセル景品抽選体験で骨の健康と「MBP」の知識を楽しく学べる、店舗等への設置ツールを考案。クイズの結果に応じ骨知識レベルを診断し、骨に関する情報を記載した認定書を発行。認定証に印刷された二次元コードで抽選に参加でき、楽しくつい周囲に話したくなる行動変容を促す。また、診断コンテンツをオンライン化することで多様な展開が期待できる。

（講評：要約）

雪印メグミルク株式会社 研究開発部長 伊藤 光太郎

全応募作品共通で、後回しになりやすい骨の健康について正面から取り組み、「気づき」「行動し」「継続する」ための提案をいただいた。特に、最優秀賞は楽しさを入口にしながら、学びにつなげる導線が明確であること、購買や地域連携につなげるまでの一連の提案が評価された。

（最優秀賞受賞者コメント：要約）

ダブルスプーン

自分たち世代の生活の中のどこに、骨の健康について考えるきっかけがあれば良いのかを考えた。コンテストを通じて、若い世代にとっての意識作りの重要性を実感した。４月から社会に出るが、今回の経験を実践や学びに活かし、社会に貢献していきたい。

コンテスト概要

１．募集テーマ 『「MBP」を活用した20～50代女性に向けた骨の健康意識向上を促す啓発活動』 ２．応募資格 女子栄養大学に在籍する学生（個人またはグループ［４名まで］） ３．募集期間 2025年8月1日（金）～2025年9月30日（火） ４．審査基準 実現性、共感性、創造性、社会的意義 ５．スケジュール ・一次審査：2025年10月31日（金）書類選考にて５テーマを選出 ・最終審査：2026年1月29日（木）プレゼン動画で審査 ６．賞品 ・最優秀賞：雪印メグミルク（株）チーズ研究所（山梨県北杜市）視察ツアーにご招待 ・優秀賞：「雪印北海道100 さけるチーズ」１年分を贈呈 ・奨励賞：「Dole®」ジュース１年分を贈呈

表彰式概要

１．日 時：2026年3月11日（水）14:30～15:30 ２．会 場：雪印メグミルク株式会社東京本社 東京都港区虎ノ門二丁目2-3 虎ノ門アルセアタワー３．次 第：(1)審査結果発表 (2)表彰 および 賞品授与 (3)受賞者コメント (4)講評 (5)記念撮影ほか

４． 他入賞作品・優秀賞：『乙女ゲームで楽しく学ぶ骨太ライフ～貴方はどの「MBP」を選ぶ？～』 チーム名：カロリーもぐもぐ研究所 作品概要：「MBP」を題材にした乙女ゲーム『骨太学園』。推し活×骨活を楽しく融合し、動画・二次元コード連動を提案。・優秀賞：『罪悪感のないご褒美－診断＆メッセージ付き「MBP」アイス』 チーム名：トリプルノート 作品概要：「美容×健康」を両立した「MBP」入りアイス。占いラベル・二次元コードからの診断など参加型の仕掛けを設計。・奨励賞：「楽しくみんなで継続！＃Ｃａ習慣」 チーム名：さちまち 作品概要：二次元コードとポイント制度を使ったカルシウム摂取アプリ。「MBP」と連携した健康習慣化を支援。・奨励賞：「骨の健康をコツコツ目指す！アプリＯｓ」 チーム名：Ｏｓ 作品概要：食事・運動・日光浴をゲーム化した骨健康アプリ。ＡＩ食事解析や歩数連動で習慣化を支援。

「MBP」について

「MBP」は牛乳にごく微量に含まれる希少なたんぱく質です。骨の新陳代謝を担う、骨芽細胞と破骨細胞に働きかけることで、骨密度を高める機能があります。↓詳しくはこちらをご覧ください。【 「MBP」とは：https://honemirai.meg-snow.com/mbp/ 】

「骨太な未来プロジェクト」について

雪印メグミルクは2024年5月に、見逃されがちな骨の健康を通じて人々の挑戦を応援する『骨太な未来プロジェクト』を立ち上げ、骨の健康啓発活動に取り組んでいます。本プロジェクトでは、永年にわたる乳の研究から得られた知見を活かし、特設サイトやメディア、イベント、学会などを通じて、骨に関する食、スポーツ、ウェルネス、子育てといったテーマで情報発信や体験の場を提供しています。【 「骨太な未来プロジェクト」特設サイト：https://honemirai.meg-snow.com/ 】