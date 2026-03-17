「ペットは家族」と言われながらも、食卓での愛犬の居場所は「床」か「膝の上」に限られてしまうことが少なくありません。そんな“当たり前”をもっと自由で快適なものに変えるため、創業55周年を迎える生活雑貨メーカー・株式会社ピーナッツ・クラブ（本社：大阪府東大阪市、代表取締役社長：前田泰裕）が新たなペット用品を開発しました。当社は、愛犬がテーブルの“席”に着くことができる新製品として発売する「肉球アームのペットチェア Chocorin（チョコリン）」の体験会を、2026年3月21日（土）・22日（日）の2日間、大阪・岸和田にあるペット連れ可能な大型複合施設「WHATAWON（ワタワン）」にて開催します。

■開発のきっかけは「抱っこをせがむ愛犬の目線」

本製品は、応援購入サービスMakuakeで3月5日に発表され、初日わずか6時間で目標金額を突破した注目の新製品です（現在は先行予約受付中の段階です）。折り畳み・持ち運びが可能なペット用チェアとなっており、テーブルにさっと広げて取り付けるだけで、ペット用の“指定席”として使える便利アイテムです。最大の特徴は、テーブルの天板を「肉球型のアーム」がしっかりと掴むユニークなデザインと、ペットが自由に向きを変えられるU字フレーム構造（特許出願中）です。犬・猫を愛玩動物ではなく家族として意識する「ペットの家族化」が広がる中、当社の企画担当者が、食事のたびに抱っこをせがむ愛犬の姿を見て「同じ目線で過ごせたら、もっと幸せなのではないか」と考えたことから開発がスタートしました。商品詳細URL：https://www.makuake.com/project/299petchair/

■犬と飼い主が目線を合わせれば、「愛情ホルモン」が絆を深める

当社では、飼い主と愛犬が見つめ合うことで分泌される“愛情ホルモン”とも言われるオキシトシンに着目しました。犬と飼い主が見つめ合うことで“愛情ホルモン（オキシトシン）”が分泌され、互いの絆が深まることは、麻布大学の研究でも報告されています。飼い主と愛犬が同じ目線で過ごすことが、関係性をより深めるきっかけになると期待されています。 本イベントは、ペットチェアに座った愛犬と飼い主が同じ目線で向き合うことで、これまでの「見下ろす・見上げる」関係から、本当の意味での「家族の団らん」を体験していただくことが目的です。

■ペットチェア体験会情報

イベント名：犬が席に座る体験会 ～肉球アームのペットチェア Chocorin～ 日時：2026年3月21日（土）・22日（日）11時～17時場所：大阪・岸和田「WHATAWON（ワタワン）」野外エリア「ワンコマルシェ」内参加無料・予約不要対象犬： 体重が約5kgまでの小型犬※本体験会は食事会ではございません。愛犬がペットチェアに試乗するイベントです。※体験会や商品に関するお問い合わせは、ワタワン様ではなく株式会社ピーナッツ・クラブにお願いいたします。

■ 株式会社ピーナッツ・クラブについて

「ワクワクを提供するエンターテインメント企業」として、生活雑貨、家電、アミューズメント景品、そしてペット用品まで、ユニークなモノづくりを展開しています。公式サイト：https://www.peanuts-club.co.jp/ペット用品のブランド名： ピーナッツ・ペット■本イベントに関するお客様からのお問い合わせ先株式会社ピーナッツ・クラブ 電話 06-6789-1133