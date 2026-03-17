ブライダルジュエリーの企画・販売を行うプリモグローバルホールディングス株式会社(本社：東京都中央区、代表取締役社長：澤野 直樹)が運営するブライダルリング専門店「I-PRIMO(アイプリモ)」では、2026年3月20日(金) ‐ 5月10日(日)に『ブライダルフェア』を開催いたします。本フェアでは期間中、アイプリモ全店舗にてブライダルリングをご購入の方にアイプリモのオリジナルノベルティ、「ジュエリークロス」または「婚姻届」をプレゼントいたします。この時期、厳選された特別なダイヤモンドを数多く取り揃え、豊富なデザインバリエーションの中からお選びいただくことができます。ぜひこの機会にお近くの店舗にてお気軽にご相談ください。









Bridal Fair

https://www.iprimo.jp/news/news_2026/30870.html

















【Bridal Fair詳細】

期間中、ブライダルリングをご購入の方へ「オリジナルノベルティ」をプレゼントいたします。

■期間

2026年3月20日(金) ‐ 2026年5月10日(日)





■プレゼント

選べるオリジナルノベルティ：「ジュエリークロス」または「婚姻届」





































※数量限定・なくなり次第終了

※オンラインショップは対象外









【来店予約特典】

ブライダルフェア期間中、アイプリモ公式WEBサイトより土日祝日の午前中(～13:00)にブライダルリング(婚約指輪・結婚指輪)のご予約をいただいた方へ、ご来店特典としてJCBギフト券をプレゼントいたします。





■対象者

土日祝日の午前中（～13:00 まで）に、アイプリモ公式WEB サイトよりご予約をいただいた“ブライダルリング”をご検討されている方 ※婚約指輪、結婚指輪にてご予約いただいた初回来店の方に限ります。





■プレゼント

【来店特典】4,000 円分ギフト券





■注意事項

※アイプリモ公式WEB サイトにてご予約の上、初めてのご来店の方に限ります。

※着席の上、ブライダルリングを試着いただいた方に限ります。

※全国のアイプリモで１組につき１回限りとさせていただきます。

※他サービス、特典との併用は致しかねます。

※身分証明書のご提示、連絡先記入をお願いいたします。

※サービス内容は予告なく変更する場合があります。

※キャンペーン期間以降も特典を実施する場合があります。 なおその場合、特典内容や条件が変更されることがあります。













PRIMO QUALITY DIAMOND

一生もののリングだからこそ「最上級の輝き」を

ダイヤモンドの輝きは、光のプリズム効果による「虹色の輝き」、内部反射から生まれる「白く明るい輝き」、そして表面反射による「瞬くような輝き」の３種類に分けられます。それぞれの輝きに強弱をつけることができますが、アイプリモでは3種類の輝きが最も美しい「輝きの黄金バランス」を叶えたダイヤモンドだけを採用。約0.0001％の確率で生み出され、特別な輝きを堪能できます。

https://www.iprimo.jp/aboutiprimo/primo_quality_diamond.html





パーソナルハンド診断(R)

アイプリモの“特別な体験”

生涯ともに身に着けていく結婚指輪。幸せの象徴であるからこそ、いちばん似合う結婚指輪を見つけてほしい。そんな思いから提供しているのが「パーソナルハンド診断(R)」。ジュエリーコーディネーターの資格を持つプロのスタッフが、おふたりの好みを整理。さらに専用計測ツールを用いたハンド診断によって、“本当に似合う“おすすめリングをご提案します。

https://www.iprimo.jp/personal_hand/









■ブライダルリング専門店「アイプリモ」

ずっと待ち望んでいた左の薬指に、これが運命だと言えるたったひとつのリングを。アジア最大級の展開エリアを誇るブライダルリング専門店。220種類以上のデザインを取り揃え、厳しい基準をクリアしたダイヤモンドのみを使用し、熟練の職人がひとつひとつ丁寧に仕上げています。似合う指輪がわかる「パーソナルハンド診断(R)」、メンテナンスは生涯無料。おふたりの人生の物語に関われることが、私たちの喜びです。

https://www.iprimo.jp/

店舗一覧：https://www.iprimo.jp/shop/

婚約指輪一覧：https://www.iprimo.jp/engagement/rings/

結婚指輪一覧：https://www.iprimo.jp/marriage/rings/

アニバーサリージュエリー一覧：https://www.iprimo.jp/anniversary/

■プロポーズ準備室

https://www.iprimo.jp/propose/









■会社概要

商号 ：プリモグローバルホールディングス株式会社

創立 ：1999年4月15日

本社所在地：東京都中央区銀座5丁目12番5号 白鶴ビル4F

TEL ：TEL 03-6226-6261 / FAX 03-6226-6269

代表者 ：代表取締役社長 澤野 直樹

資本金 ：1億円

総店舗数 ：日本87店舗/海外46店舗（2026年2月末時点）

事業内容 ：ブライダルジュエリーの企画・販売

URL ： https://www.primoghd.co.jp/company/outline/