Ｌ＆Ｌライブリーライフ株式会社は、外出先での文字入力を効率化するモバイル向けキーボード「KF86 MAX タッチパネル付き折りたたみワイヤレスキーボード」を発売しました。販売価格は4,780円（税込）。学生やモバイルワーカー、旅行ユーザー、タブレット・スマートフォンユーザーなど、持ち運びながら作業を行うユーザーを主な対象としています。

スマートフォン・タブレット利用の課題を解決

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近年、スマートフォンやタブレットの性能向上により、外出先での資料作成やレポート作成、メール返信、SNS投稿など、モバイルデバイスで文字入力を行う機会が増えています。一方で、画面キーボードでは長文入力がしにくく、作業効率が落ちるという課題があります。こうした背景から、持ち運びやすさと快適なタイピングを両立したモバイルキーボードとして開発されたのが「KF86 MAX」です。

個性的で視認性の高い円形キーキャップデザイン

本製品の最大の特長は、レトロ感のある円形キーキャップデザインです。丸型キーは視認性が高く、指先にフィットしやすい形状となっており、デザイン性と実用性を両立しています。一般的なキーボードとは異なる個性的な外観は、カフェやコワーキングスペースなどでも目を引きます。

折りたたみ設計で持ち運びやすいコンパクトサイズ

KF86 MAXはコンパクトに折りたためる設計を採用。使用しないときは小さく折りたたんでバッグやポーチに収納できるため、通学・通勤、出張、旅行など様々なシーンで持ち運びが可能です。ノートPCを持ち歩かなくても、スマートフォンやタブレットと組み合わせることで、どこでも簡単にモバイル作業環境を構築できます。

タッチパネル搭載でマウス不要の快適操作

KF86 MAXは、タッチパネル（タッチパッド）を搭載したワイヤレスキーボードです。カーソル操作やスクロール、クリックなどの操作をタッチパネルで行うことができるため、マウスを持ち歩く必要がありません。スマートフォンやタブレット、ノートPCと組み合わせることで、外出先でもPCに近い操作環境を実現します。

ケースがスタンドに早変わり。モバイル作業をより快適に

ケースがスタンドになる便利な2WAY設計付属のレザー調ケースはキーボードを保護するだけでなく、折り曲げることでスマートフォンやタブレットを支えるスタンドとして使用可能です。カフェでのレポート作成、出張先でのメール対応、旅行中のSNS更新、タブレットを使ったオンライン学習など、様々なシーンで快適な作業環境を簡単に構築できます。

シザー式構造で安定した打鍵感を実現

キー構造には、ノートPCなどにも採用されることが多いシザー式構造を採用。キーのぐらつきを抑え、安定した打鍵感と軽快なタイピングを実現します。長時間の入力でも疲れにくく、モバイル環境でも快適な文字入力をサポートします。

充電式バッテリー搭載でスマートに使用

KF86 MAXは充電式リチウムバッテリーを搭載。乾電池不要で繰り返し使用でき、持ち運び時もスマートに利用できます。スマートフォンやタブレット、ノートPCなど様々なデバイスと組み合わせることで、外出先でも快適な入力環境を実現します。

発売記念キャンペーン 期間限定15％OFF

新製品の発売を記念して、期間限定の発売キャンペーンを実施します。通常価格4,780円（税込）のところ、キャンペーン期間中は15％OFFの特別価格で購入できます。モバイル作業を快適にする折りたたみキーボードを、お得に体験できるチャンスです。キャンペーンの詳細は販売ページをご確認ください。楽天市場製品詳細：https://item.rakuten.co.jp/livelylife/t302582/Yahooショッピングの製品詳細：https://store.shopping.yahoo.co.jp/livelylife/t302582.html

製品概要

商品名：KF86 MAX タッチパネル付き折りたたみワイヤレスキーボード販売価格：4,780円（税込）主な特徴- タッチパネル（タッチパッド）搭載- 折りたたみ式コンパクトデザイン- 視認性の高い円形キーキャップ- 可変式レザーケース（スタンド機能付き）- シザー式キー構造- 充電式リチウムバッテリー搭載本製品は現在、楽天市場・Yahooショッピング、TIKTOKSHOPなどのオンラインショップで販売しています。製品の詳細は公式販売ページより確認できます。楽天市場製品詳細：https://item.rakuten.co.jp/livelylife/t302582/Yahooショッピングの製品詳細：https://store.shopping.yahoo.co.jp/livelylife/t302582.html?clink=livelylife+ut17gp

会社概要

会社名：Ｌ＆Ｌライブリーライフ株式会社代表者：代表取締役社長 志田英知所在地：東京都立川市錦町３－１－１３立川ASビル ３FTEL：042-512-8274URL：https://livelylife.jp/Ｌ＆Ｌライブリーライフ株式会社は2015年設立のライフスタイルテクノロジー企業です。スマートウォッチ、ワイヤレスイヤホン、スマートフォンアクセサリー、小型家電などの企画・販売を行っています。楽天市場、Amazon、Yahooショッピングなど主要ECモールを中心に事業を展開し、日本をはじめ欧米・東南アジアなど海外市場にも販売を拡大しています。2024年8月現在、累計1000万人以上のお客様にご利用いただいています。