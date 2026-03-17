2026年3月17日、「ハリー・ウィンストン阪急梅田店」(阪急うめだ本店5階)は、最新のデザインを取り入れたメインサロンと、ブランドの世界観を体感できるコンセプトスペース「The World(ザ・ワールド)」の2つの空間を備えたサロンとして、新たに生まれ変わります。





メインサロンには、昨年移転オープンした銀座のフラッグシップ・サロンと同様に、ハリー・ウィンストンの伝統的なスタイルを現代的に再解釈した最新のデザインを採用。コレクション・ジュエリー、ハイジュエリー、タイムピースの多彩な作品を通して、ハリー・ウィンストンの卓越したクラフツマンシップを紹介します。一方、ブランド初のコンセプトスペースとして誕生した「The World(ザ・ワールド)」では、よりオープンな空間でハリー・ウィンストンのクリエイションをご堪能いただけます。メインサロンとシームレスにつながるこの空間は、透明なガラスウォールや厳選されたファニチャー、そして柔らかく重なり合う照明によって演出され、ブランドの世界観を表現するデコレーションとともにハリー・ウィンストンの魅力あふれる作品を多彩な演出で紹介いたします。





ハリー・ウィンストン阪急梅田店1

ハリー・ウィンストン阪急梅田店2

ハリー・ウィンストン阪急梅田店3

ハリー・ウィンストン阪急梅田店4





今回のリニューアルオープンを記念し、「リリークラスター・ミニ・ペンダント」に、ローズゴールドの温かみをまとった新たなバリエーションが登場します。日常のスタイリングにも取り入れやすい、軽やかで立体的なデザインが人気のリリークラスター・ミニは、繊細にセッティングされたダイヤモンドが花びらの流れるようなラインを描き出し、現代的なエレガンスを体現しています。





新作「リリークラスター・ミニ・ペンダント」(ダイヤモンド×ローズゴールド)は、世界に先駆けて「ハリー・ウィンストン阪急梅田店」にて先行販売いたします。





リリークラスター・ミニ・ペンダント





■商品概要

発売日：2026年3月17日より、ハリー・ウィンストン阪急梅田店にて先行発売開始

素材 ：ダイヤモンド×RG

価格 ：737,000円(税込)





【ハリー・ウィンストン阪急梅田店】

※2026年3月17日(火) リニューアルオープン予定

所在地 ： 大阪府大阪市北区角田町8-7 阪急うめだ本店5階

電話番号： 06-6313-1399

営業時間： 10：00～20：00

定休日 ： 不定休(施設に準ずる）









【ハリー・ウィンストンについて】

1932年にニューヨークで創業したハリー・ウィンストンは、究極のファインジュエリーと高級時計製造のスタンダードを築き続けてきた唯一無二のブランドです。生涯を通じて“キング・オブ・ダイヤモンド”、“スター達のジュエラー”と称された創始者ハリー・ウィンストンは、従来のジュエリーデザインのセオリーにとらわれない、革新的な哲学の持ち主でした。彼は“宝石そのものがジュエリーのデザインを決定する”という信念のもと、ジュエリー制作の世界に革命をもたらしたのです。そのスタイルは、現在においてもすべてのハリー・ウィンストン製品のインスピレーション源として、時代を超越した美学の礎となっています。ヨンカーやホープ・ダイヤモンドなど、世界的に有名な歴史に名を遺す宝石の数々を獲得し、ハリウッドの伝説的なスターから王室の要人まで、90年以上にわたり多くのセレブリティを至高の輝きで彩り続けてきたハリー・ウィンストンの名は、最高峰の代名詞として、多くの人々の憧れであり続けています。









【読者お問い合わせ先】

ハリー・ウィンストン クライアントインフォメーション

TEL：0120-346-376