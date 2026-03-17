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2026年3月17日 ― Game Source Entertainment(GSE)とDotemuが発行する『スターシップ・トゥルーパーズ：アルティメット・バグ・ウォー！』が正式にリリースされました！人類のために戦う時が来た！

整列せよ、トゥルーパーズども。我々は戦争に向かっている！もっと知りたいか？

スターシップ・トゥルーパーズ： アルティメット・バグ・ウォー！が本日発売され、連邦は君が戦いに参加し、強力な機動歩兵隊に加わることを期待している。Auroch Digital と Dotemu の開発チームが、すべてのプレイヤーが戦場で活躍できるゲーム体験を目指して開発されました。





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私たちは連邦の監督のもとで、最もリアルな戦争の描写を提供できることに誇りを持っています。しかし、前線で自らの役割を果たしている素晴らしい機動歩兵トゥルーパーズなしでは、ここまで到達することはできませんでした。

トゥルーパーズのこれまでの貢献に感謝します！しかし、戦いはまだ終わっていない。人類の未来をかけた戦いは、今まさに始まったばかりだ。私たちには艦船があり、武器もある。必要なのは兵士である。ジョニー・リコ将軍のような兵士、メジャー・サミー・ディーツのような兵士、君のような兵士である。

今すぐ戦いに参加し、以下を体験できる：

激しい、リアルなレトロFPS戦闘 - 「自分は戦場で役割を果たしている」と感じられるリアルな戦闘体験を提供します。広大な機動歩兵の武器庫、完全なシングルプレイヤーキャンペーン、そして数えきれないほどのバグが待っている。

バグモード - 初めて、トゥルーパーズがアラクニド側の戦いを体験！バグと戦うには、まずバグのことを理解しなければならない！

オフラインプレイ - 接続がダウンしても、強力な機動歩兵は進軍を続けます！信号がないことに邪魔されず、自分の役割を果たしましょう！

高品質のFMV - ジョニー・リコ将軍自身からのメッセージも含まれています。

人類の栄光ある努力を直接目撃し、多様な機動歩兵武器を使用してアラクニドの脅威を第一人称のハイアクション戦闘で打破しよう。

もっと知りたい？

今すぐSteamで購入・プレイできます：

https://store.steampowered.com/app/2321780/Starship_Troopers_Ultimate_Bug_War/





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■Auroch Digitalについて

Auroch Digitalは2010年に設立され、イギリスのブリストルに本社を構える、リモートワークを中心としたスタジオです。約100名の開発者がイギリス各地から集まり活動しています。

Auroch Digitalは、多様なプロジェクトの開発に取り組んでいます。独自のIPゲーム(『Brewmaster』や『Mars Horizon』など)の自主開発から、信頼できるライセンスパートナーとの共同開発(『Warhammer 40,000: Boltgun』『Warhammer 40,000: Boltgun 2』、および『Warhammer 40,000: Boltgun - Words of Vengeance』)まで幅広い取り組みを行っています。また、コンソール移植(『Democracy 4』や『Wildermyth』など)や、共同開発プロジェクト(『Sea of Thieves』や『V Rising』など)も手掛けています。

Auroch Digitalの核となる価値観は、持続可能性、包括性、公平性、アクセス可能性であり、活動の隅々にまで浸透しています。

詳細については、 https://www.aurochdigital.com をご覧ください。









■Game Source Entertainmentについて

Game Source Entertainmentは、香港を拠点にしたアジア圏の発売元と流通商社です。

これまでPlayStation(R)4、Nintendo Switch(TM)、Xbox One及び前世代のコンソールプラットフォームで100タイトル以上、中国語に翻訳したパッケージソフトの流通を行ってきました。









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■製品情報

タイトル ： スターシップ・トゥルーパーズ：

アルティメット・バグ・ウォー

対応機種 ： PC/ PlayStation(R)5 / Nintendo Switch(TM)2

発売日 ： 2026年3月17日(PC)

ジャンル ： レトロファーストパーソンシューティングゲーム

プレイ人数(オフライン)： 1人

表示対応言語 ： 日本語／英語／中国語(簡体字・繁体字)

アジア発行元 ： Game Source Entertainment

開発元 ： Auroch Digital

CERO ： Z

権利表記 ： Starship Troopers (TM) & (C)2026 TriStar Pictures, Inc. All Rights Reserved. Game software excluding TriStar Pictures, Inc. elements： (C)2026 Dotemu SAS. All Rights Reserved. Dotemu SAS and their logos are marks and trademarks of Dotemu SAS. Developed by Auroch Digital Ltd and published by Dotemu SAS. All other marks and trademarks are the property of their respective owners. Licensed to and published by Game Source Entertainment.