遠山システム考房（代表：遠山尚秀）は、企業向けの社内講演「成果がズレない本質思考トレーニング」の提供を開始します。本公演では、業務で繰り返し発生する“手戻り”や“差し戻し”の原因を、個人の能力不足ではなく「ゴールのズレ」「視点の抜け」「伝え方の構造崩れ」として捉え、自身の著書『らくらく期待を超える思考法』で扱う再現性のある改善手順として提示します。結果として、コスト削減と業務スピード向上、成果物品質の安定、部門間の合意形成の円滑化につながる内容です。

こんな問題、ありませんか？

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=9ggn7OThQm4

■ 部下が指示したことと違うことをやってしまう■ 会議が増え、決まらず、進まず、結局やり直す■ 部門間の認識が揃わず、同じ話を何度も繰り返す■ 生成AIを使っても、出力がブレて結局手直しが増える本講演は、これらの“ズレ”を生む原因を構造として捉え、再現性のある改善手順として提示します。

講演内容と会社にとっての5つのメリット

1.コスト削減

“相手が求めているゴール” を最初に正確に掴むことで正しい方向に進み、手戻り・追加会議・再承認のコストを減らせます。本講演ではゴールを正しく把握する手順をお伝えします。

2.業務スピードUP

意思決定に必要な視点を揃える思考法を ”脳内会議” としてご紹介します。最初に視点を網羅して検討することで、判断の往復回数を減らし、会議～実行までを短縮できます。

3.仕事の品質向上

“文章からは読み取りにくい事実” を図で表現することで、結論・趣旨を明確に伝えるコツをご紹介します。これにより提案書や報告の品質を上げ、合意に繋げることができます。

4.コミュニケーション円滑化

意思疎通がうまくできない原因は、会話の量や話術ではなく、”期待のズレ”にあります。本講演では相手の期待を探り、的確な回答を導き出す思考フレームを解説します。

5.生成AIの定着

AIの出力が”それっぽい文章”で終わらず、意思決定や成果物に直結する形で得られる思考法をお伝えします。再質問・手直し・確認会議が減り、AIを単なる作業代行ではなく、思考の増幅装置として社内に定着させやすくなります。

主な対象部門

経営、管理、企画、新規事業、開発、営業、CS、人事

講師紹介

遠山 尚秀（とおやま なおひで）ITコンサルタント／MENSA会員／思考法講師／ゲーム作家IQ（知能指数）が上位2％の人しか入会できないMENSAの会員。IT企業にて数多くのゲームアプリやWebシステムを開発。あわせて、連結1500人を超える組織のCTO（最高技術責任者）就任、300人以上の新人エンジニア教育、子会社2社の経営を経験し、多角的な視野を養う。独立後は、年間20件を超えるシステム開発支援や技術指導を手がけるほか、業界を問わず技術顧問として事業者を支援。図表を用いたわかりやすい説明力と、MENSA会員ならではの広く鋭い発想力により厚い信頼を得ている。著書『らくらく期待を超える思考法』は書店ランキング1位を獲得。本質思考を伝える講演、研修も開催。

著書について

『らくらく期待を超える思考法』2025年10月にぱる出版より発売。MENSA会員である著者の思考法を実践することで、相手の期待を超えて高評価を得られる方法を書いた一冊。書店ランキングで1位獲得（※1）、日経新聞に「ベストセラーランキング1位」と掲載（※2）、Yahoo!ニュースに書評掲載、発売後半月で増刷となる。

（※1）ブックファースト中野店／丸善お茶の水店 2025年10月27日週ビジネス書ランキングで1位を獲得（※2）2025年12月16日の日経新聞に掲載

料金・講演時間

https://amzn.asia/d/5rdsRhNhttps://books.rakuten.co.jp/rb/18392237/

【講演時間】 60分間【料金】 25万円（税別／東京からの交通宿泊費別途）※掲載内容は今後変更する場合があります。

まずは無料でオンライン顔合わせを！

ご興味をお持ちいただけましたら、無料でオンライン説明（30分程度）を実施いたします。講演内容のご説明と、ご要望に応じ講演内容のカスタマイズも承ります。お申込みはその後のご検討で構いません。

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お問い合わせ先

遠山システム考房 遠山尚秀ホームページ：https://www.system-kobo.comメール：info@system-kobo.com