テーラード技術を取り入れた白衣を中心に、メディカルアパレルの企画・開発・販売を行うクラシコ株式会社【創業: 2008年 / 所在地:東京都港区 / 代表取締役CEO:大和 新(おおわ あらた)】は、里田まいさんプロデュースブランド（THE MINE COLLECTION）による“おしゃれな割烹着・エプロン”企画に対し、医療ユニフォーム用途の生地を採用いただきました。本企画は、育児中の家事や看病の経験から生まれた「腕まで覆える割烹着」という発想と、日常で扱いやすい素材を求める検討の中で「医療ユニフォーム素材を活用できないか」という着想に至ったことから実現したものです。

取り組みについて

クラシコは、医療ユニフォームの製造に伴い生じる残布や、使い切れずに残ったデッドストック生地を、本企画に提供しています。アパレル製品をつくる過程では、裁断後に生じる端切れや反物の余りなどの残布に加え、ロットの都合や企画変更などによって使い切れずに残る生地がどうしても発生します。クラシコでは、そうした素材を必要とされるかたちへつなぐ取り組みとして、素材の有効活用を通じた協力を行っています。

取り組みの背景

2人のお子さんを育てる里田まいさん。ご自身の家事や子育て、その中での看病の経験から「腕まで覆える割烹着スタイルは理にかなっている」と感じ、企画を進められました。素材選定では「洗える」「扱いやすい」といった日常の条件を重視され、検討の過程で“医療従事者が着用するユニフォーム素材を活用できないか”という発想に至り、クラシコへご連絡いただいたことが本取り組みのきっかけです。クラシコにとっても、製造過程で生まれるデッドストック生地を必要なかたちへつなぐことは、残布活用の取り組みを可視化し、医療素材の価値を医療領域以外へ広げる機会になります。本件は機能価値起点で選ばれた、異業種共創の取り組みです。

販売・展開予定

企画された商品は、SATOYAMA & SATOUMI movementが提唱するイベント「カーボンニュートラルを考える 2026 by SATOYAMA & SATOUMI movement」にて先行販売、ならびにTHE MINE COLLECTIONオンラインストアでの展開が予定されています。※クラシコでの販売はありません。●先行販売：2026年3月20日(金・祝)・21日(土) 会場：幕張メッセ 国際展示場 ホール3 出展エリア：ブースNo.22・SATOYAMA & SATOUMIコラボ商品販売ブース内 https://www.satoyamamovement.com/event.html●THE MINE COLLECTIONオンラインストア販売開始：4月上旬（予定） https://theminecollection.jp/

関係者コメント

里田まいさん（THE MINE COLLECTION）

こんにちは！里田まいです。抵抗なくガシガシ洗って使える理想の割烹着とエプロンができました！医療現場のユニフォームを制作しているクラシコさんよりアーカイブ生地をご提供いただきました。「着心地・軽さ・洗濯に強い」そんなスペシャルな生地に出会え、喜びを感じております。年代問わず着用でき、シンプルでどんなスタイルにも合うデザインになりました。是非、お手に取ってみてください！

クラシコ株式会社

医療用ユニフォームには、毎日洗っても傷みにくいことや、忙しい中でも快適に着られることが求められます。そんな医療の現場で使われてきた生地を、里田さんが日々の暮らしにも活かせる素材として見つけてくださったことを、とても嬉しく思っています。軽さや着心地のよさ、洗濯のしやすさといったユニフォーム生地ならではの特長が、毎日の家事や暮らしの中にそっと寄り添うものになれば幸いです。

THE MINE COLLECTIONについて

タレント・里田まいさんが「毎日使える、相棒のようなアイテムを作りたい」という想いのもと2023年4月よりスタート。トートバッグやポーチなどの雑貨や家事もしやすく、外にも出られるハンテンなど「里田まいならでは！」なアイテムを販売しています。＜里田まいさんプロフィール＞2002年1月 ハロー！プロジェクトのユニット「カントリー娘。」の新メンバーとしてデビュー。2009年1月にハロプロ卒業。タレントとしてバラエティ番組やイベント、雑誌、モデルなど多数出演。フジテレビ系「クイズ！ヘキサゴンⅡ」から派生したユニット、Pabo、アラジン、里田まいwith合田兄弟、など数々のユニットメンバーとしても活躍。2012年 プロ野球選手の田中将大氏と結婚。 2014年2 月より田中選手とともに渡米し、ニューヨーク在住。7年間のニューヨーク生活を経て、2021年日本へ帰国。2016年 第一子、2019年 第二子を出産し、1男1女の母として子育て中。

クラシコ株式会社について

「かっこいい白衣がない」というある医師の一言をきっかけに、メディカルアパレルブランドのクラシコは2008年に誕生し、「医療現場に、感性を。」というミッションのもと、デザイナーの感性と高い機能性を両立した医療用白衣やスクラブを展開しています 。日本国内の医師の認知率は47%(*1)、「仕事のモチベーションになる」「患者さんとのコミュニケーションのきっかけになる」など、最前線で働く医療従事者からも、クラシコの感性的なはたらきを評価いただいています 。さらに、日本を含むグローバルにおけるクラシコの会員数は、年平均で41.7%の成長を遂げており、選んでくださるお客様の輪は年々広がっています 。(*2)クラシコは医療従事者に対して、アパレルを通じた「心の温度をあげる」アプローチで、医療の持続可能性に貢献しています。*1 株式会社メンタルヘルステクノロジーズと共同実施：419名の医師向けアンケート調査結果より。*2 日本国内会員数＋グローバルサイト及び台湾サイトにおける会員数。(中国は除く) 。また、グローバル会員数成長率は、2024年10月末までの５年間を対象に算定。会社名：クラシコ株式会社代表取締役CEO：大和 新(おおわ あらた)本社所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂9-5-12 パークサイドシックス 2FコーポレートサイトURL：https://classico.co.jp/日本国内オンラインストアURL：https://www.clasic.jp/オフィシャルInstagramアカウント：https://www.instagram.com/classicolabcoat/