筑波山中腹に位置し、関東平野の絶景を見渡す「筑波山温泉 ホテル一望」（所在地：茨城県つくば市）は、4月からの新入社員研修やキックオフ合宿の需要に向け、内容をブラッシュアップした『企業向け研修・合宿プラン』の販売を強化いたします。

詳細URL：https://www.ichibou.com/corporate-plan本プランは、上場企業様にも多数ご利用いただいている実績をもとに、「研修」と「リフレッシュ」の両立をテーマに企画された高コストパフォーマンスなプランです。今回のブラッシュアップでは、春のオフサイトミーティング需要にお応えするため、新たに「定額での全館貸切」や「懇親会向けの選べる食事オプション」を追加いたしました。

■ 企画の背景：春の研修合宿における「会場手配の課題」を解決

4月は新入社員研修や新年度のキックオフなど、社内コミュニケーションの強化や、非日常空間での集中討議（オフサイトミーティング）の需要が最も高まる時期です。しかし、幹事様からは「予算内に収めるのが難しい」「機材の手配が煩雑」「他のお客様の目が気になり集中できない」といったお悩みが寄せられていました。そこで当館では、筑波山の豊かな自然環境と、研修に必要な設備をオールインワンにしたプランをさらに使いやすくアップデートし、企業の組織活性化をサポートいたします。

■『企業向け研修・合宿プラン』の特徴

１．研修・会議に必要な機材を「無料」で完備プロジェクター、スクリーン、ホワイトボード、マイク・スピーカーセット、演台など、研修に必要な機材はすべて無料で貸出可能です。重い機材を持ち込む必要がなく、手ぶらでスムーズに研修をスタートできます。２．地域最安値級のコストパフォーマンスと無料送迎1泊2食付き（夕食は定食）で、お一人様9,000円（税別）～というリーズナブルな価格設定を実現しました。さらに、マイクロバスでの無料送迎も行っており、移動の負担や交通費も軽減します。３．【新設】究極の集中環境を作る「全館貸切」オプション今回の目玉として、最大30名様まで「270,000円（税別）」の定額で、全17部屋のホテルをまるごと貸切にできるオプションを新設しました。会議室はもちろん、大浴場（夜・朝）も貸切となるため、機密性の高い経営会議や、気兼ねない新入社員の親睦会など、完全なプライベート空間で有意義な時間をお過ごしいただけます。（※30名様以上は追加1名様につき9,000円にて承ります）４．夜の親睦を深める選べる「お食事オプション」【充実】基本の定食メニューに加え、夜の懇親会をさらに盛り上げるオプションをご用意しました。 ・会席料理へのグレードアップ：お一人様 ＋4,000円（税別） ・飲み放題（120分） ：お一人様 ＋2,500円（税別）

■プラン概要

プラン名 ： 企業向け研修・合宿プラン基本料金 ： お一人様 9,000円（税別）～ ※入湯税150円別途内容 ： 1泊2食付き（夕食・朝食）、会議室利用、研修備品無料貸出特典 ： マイクロバス無料送迎（※詳細条件はお問い合わせください）貸出設備 ： プロジェクター、スクリーン、ホワイトボード、マイク・スピーカー、演台、Wi-Fi完備追加オプション： ・全館貸切 30名様まで定額 270,000円（税別） ※31名様以上は1名追加9,000円 ・お食事変更 会席料理へグレードアップ（1名様 ＋4,000円 税別） ・お飲み物 120分飲み放題（1名様 ＋2,500円 税別）予約URL ：https://www.ichibou.com/corporate-plan

■ホテル一望について

ホテル一望は関東有数の霊峰筑波山と関東平野を眺望できるホテルです。カップル・ファミリーに嬉しい、自然と味覚を満喫する癒しの宿。四季折々に表情を変える、筑波山や関東平野の絶景を楽しむことができます。また一望には旅の思い出を彩る様々な「遊び処」がございます。温泉卓球、カラオケルーム、無料貸出ゲーム、全自動麻雀、漫画コーナーなど、多彩なエンターテイメントをご用意しております。隣接しております日帰り温浴施設つくば湯は、露天風呂や大浴場、バブル湯にサウナも完備。施設名 ： 筑波山温泉 ホテル一望所在地 ： 〒300-4352 茨城県つくば市筑波64-2アクセス： つくばエクスプレス「つくば駅」よりシャトルバス利用可（要予約）URL ： https://www.ichibou.com/Instagram：https://www.instagram.com/ichibou2983/?hl=ja